Италия готова поддержать санкции против российского СПГ

Италия отказалась от российского природного газа и не будет иметь проблем с предложенным пакетом санкций ЕС в отношении сжиженного природного газа (СПГ), который рассматривает Еврокомиссия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин

"Сейчас Италия находится в том состоянии, что может даже вообще обходиться без российского газа", - сказал министр.

Как отмечается, на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Италия была одной из стран, которая больше всего зависела от российского газа. Но она была чрезвычайно ловкой в диверсификации поставок благодаря трубопроводу из Алжира и увеличению возможностей импорта СПГ. По официальным данным, в прошлом году поставки из России составляли менее 5 % общего импорта газа в Италии, по сравнению с 43% в 2020 году.

Пикетто-Фратин отметил, что "Италия имеет достаточные запасы, чтобы быть спокойными". Поэтому Италия "не имеет причин быть против процесса введения новых санкций" в отношении российского СПГ.

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