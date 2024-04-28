Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ
Італія відмовилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Єврокомісія.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін
"Нині Італія перебуває в тому стані, що може навіть взагалі обходитися без російського газу", - сказав міністр.
Як зазначається, на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Італія була однією з країн, яка найбільше залежала від російського газу. Але вона була надзвичайно спритною в диверсифікації поставок завдяки трубопроводу з Алжиру та збільшенню можливостей імпорту СПГ. За офіційними даними, минулого року поставки з Росії становили менше 5 % загального імпорту газу в Італії, порівняно із 43% у 2020 році.
Пікетто-Фратін зауважив, що Італія має достатні запаси, щоб бути спокійними". Тому Італія "не має причин бути проти процесу запровадження нових санкцій" щодо російського СПГ.
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