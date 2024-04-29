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Новини
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Туреччина щороку купуватиме 2,5 млн тонн скрапленого газу в американської ExxonMobil для зменшення залежності від РФ, - міністр енергетики Байрактар

газ

Туреччина для зменшення залежності від російського газу наразі веде переговори з американським енергетичним гігантом ExxonMobil щодо закупівлі скрапленого природного газу.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За його словами, Туреччина наразі прагне створити "новий портфель поставок", який має зробити її менш залежною від будь-якого окремого партнера. Також зазначається, що країна отримає до 2,5 млн тонн СПГ на рік у рамках довгострокової угоди, яка нині обговорюється з Exxon.

Окрім того, Байрактар повідомив, що контракт може бути підписаний на десять років, втім комерційні умови щодо угоди з компанією Exxon на цей час ще обговорюються.

Видання нагадує, що на Росію припадає близько 40% турецького споживання ЗПГ. Москва також є найбільшим постачальником нафти до Туреччини. Туреччина, яка має мало нафти і газу, сильно залежить від імпорту з Росії, Азербайджану та Ірану, а також СПГ з Алжиру, Катару, США та Нігерії.

Також читайте: Туреччина збільшила імпорт російської нафти до історичного рекорду

Угода Туреччини з Exxon запланована в той час, коли російський експорт до Європи падає, оскільки Європа збільшує закупівлю ЗПГ у світових виробників, щоб скоротити імпорт російського трубопровідного газу у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Італія відмовилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Єврокомісія. Також зазначалося, що у 14-му пакеті санкцій ЄС будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту".

Автор: 

газ (10406) Туреччина (3490)


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В цій новині прекрасно все,навіть прізвище міністра!!!
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29.04.2024 09:35 Відповісти
Скоро і у нас всі міністри будуть родичами Єрмака.
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29.04.2024 09:40 Відповісти
Смотря откуда возить. Если с Америки то это не выгодно. Там перевозка долларов 350 за тысячу кубов стоит, в переводе на обычный газ.
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29.04.2024 09:48 Відповісти
по моєму ви щось загнули, ну не може перевезення товару коштувати на рівні самого товару ... кацапи ж возять свій газ фіг знає куди з портів Балтійського моря !!! ніхто з Америки нічого возити не буде, поблизу Туретчини є купра газу - Північна Африка (Мароко,Туніс, Лівія, тощо), на Близькому Сході ( Саудівська Аравія, Оман, Катар, ОАЕ) та навіть Ізраєль розробляє своє газове родовище в Середземному морі ... так що )(уйло "усех переіграл" ...
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29.04.2024 10:11 Відповісти
Азербайджанської нафти і газу не вистачає?
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29.04.2024 09:58 Відповісти
Головне звідки Мобіл бере той газ чи не з раші... де його дочерні компанії працюють до цього часу
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29.04.2024 10:43 Відповісти
 
 