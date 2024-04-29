Туреччина щороку купуватиме 2,5 млн тонн скрапленого газу в американської ExxonMobil для зменшення залежності від РФ, - міністр енергетики Байрактар

Туреччина для зменшення залежності від російського газу наразі веде переговори з американським енергетичним гігантом ExxonMobil щодо закупівлі скрапленого природного газу.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За його словами, Туреччина наразі прагне створити "новий портфель поставок", який має зробити її менш залежною від будь-якого окремого партнера. Також зазначається, що країна отримає до 2,5 млн тонн СПГ на рік у рамках довгострокової угоди, яка нині обговорюється з Exxon.

Окрім того, Байрактар повідомив, що контракт може бути підписаний на десять років, втім комерційні умови щодо угоди з компанією Exxon на цей час ще обговорюються.

Видання нагадує, що на Росію припадає близько 40% турецького споживання ЗПГ. Москва також є найбільшим постачальником нафти до Туреччини. Туреччина, яка має мало нафти і газу, сильно залежить від імпорту з Росії, Азербайджану та Ірану, а також СПГ з Алжиру, Катару, США та Нігерії.

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Угода Туреччини з Exxon запланована в той час, коли російський експорт до Європи падає, оскільки Європа збільшує закупівлю ЗПГ у світових виробників, щоб скоротити імпорт російського трубопровідного газу у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Італія відмовилася від російського природного газу і не матиме проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу (СПГ), який розглядає Єврокомісія. Також зазначалося, що у 14-му пакеті санкцій ЄС будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту".