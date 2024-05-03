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Туреччина не передаватиме російські ЗРК С-400 іншим країнам, включаючи Україну, - міністр оборони Гюлер

Туреччина не передаватиме Україні ЗРК ППО С-400

Влада Туреччини відмовилася передавати закуплені у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф" Україні.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер в інтерв'ю на телеканалі CNN Türk, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не може бути й мови про те, що ми можемо передати нашу систему С-400 до будь-якої країни", - наголосив Гюлер.

Таким чином Анкара відхилила прохання Вашингтона піти на такий крок і передати Україні ЗРК ППО С-400.

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Міністр висловив сподівання, що для захисту повітряного простору Туреччини незабаром буде реалізовано проєкт Hava Soj з виробництва літаків спеціального призначення для радіоелектронної боротьби.

Передача Україні ЗРК С-400

Раніше США пропонували Туреччині надати Україні системи протиракетної оборони С-400, придбані в Росії, але Анкара відмовилася від цієї ідеї.

Автор: 

ППО (3149) Туреччина (3491)


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турки завше були ворогами Українців(((
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03.05.2024 09:42 Відповісти
а нафіга вони кому то потрібні? вони ж не працюють!
як що, буданов, не бреше, звісно.
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03.05.2024 09:53 Відповісти
у турков с металлоломом проблемы
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03.05.2024 10:25 Відповісти
Кому потрібний цей шмельц ?
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03.05.2024 11:39 Відповісти
 
 