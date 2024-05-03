Туреччина не передаватиме російські ЗРК С-400 іншим країнам, включаючи Україну, - міністр оборони Гюлер
Влада Туреччини відмовилася передавати закуплені у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф" Україні.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер в інтерв'ю на телеканалі CNN Türk, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не може бути й мови про те, що ми можемо передати нашу систему С-400 до будь-якої країни", - наголосив Гюлер.
Таким чином Анкара відхилила прохання Вашингтона піти на такий крок і передати Україні ЗРК ППО С-400.
Міністр висловив сподівання, що для захисту повітряного простору Туреччини незабаром буде реалізовано проєкт Hava Soj з виробництва літаків спеціального призначення для радіоелектронної боротьби.
Передача Україні ЗРК С-400
Раніше США пропонували Туреччині надати Україні системи протиракетної оборони С-400, придбані в Росії, але Анкара відмовилася від цієї ідеї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як що, буданов, не бреше, звісно.