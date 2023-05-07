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Туреччина відмовила США щодо відправки в Україну російських ЗРК С-400, - Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ердоган,путін

США просили Туреччину передати ЗРК ППО С-400 в Україну, проте Анкара відмовилася.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами очільника турецького МЗС, Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.

"Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет?" - заявив Чавушоглу.

Глава МЗС заявив, що керівництво Туреччини відмовило на прохання США відправити комплекси С-400 в Україну.

"США запитали, чи відправить Туреччина С-400 в Україну, і ми відповіли "ні", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Туреччини Чавушоглу пояснив, чому Анкара не вводить санкції проти РФ: Як тоді торгувати і чи приїдуть туристи?

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Туркам ніхто не указ -- немов вони и не в НАТО -- на своіи хвилі .
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07.05.2023 16:46
+18
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так, ты его не жди, вслед за русским кораблём тяни!
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07.05.2023 16:46
+18
но самолеты F-35 у сша просят!!! а чего ж так??? берите су-шки у мокшей чмошных
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07.05.2023 17:07
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За гроші б передали. Тільки сума повинна була бути такою, щоб вдовольнила османів-ісламістів.
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07.05.2023 16:43 Відповісти
Da ņet , ņi v grošah ģelo .
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07.05.2023 16:44 Відповісти
Кто бы сомневался?!

У турецкого султана своя игра. Ну, ничего… скоро доиграется… на выборах.
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08.05.2023 06:35 Відповісти
Чтоб , ваше кодло хитро… пролетело на выборах , как фанера ! Пусть победит ОППОЗИЦИЯ !
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07.05.2023 17:33 Відповісти
Тут водяться любителі соснути ***** "рятівникові" - Ердоганові. А-а-го-ов! Ще не передумали?
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07.05.2023 18:11 Відповісти
Nu , kto bi samņevalsa....
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07.05.2023 16:43 Відповісти
Туркам ніхто не указ -- немов вони и не в НАТО -- на своіи хвилі .
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07.05.2023 16:46 Відповісти
ги-ги !

туркам вєк F-16 нє відать, а про F-35 хай перестануть мріяти
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07.05.2023 17:13 Відповісти
Туркі мают завод з виробництва F-16.
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07.05.2023 17:28 Відповісти
Подскажите плиз, в каком году и в каком турецком городе открыт завод по производству F16?
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07.05.2023 18:46 Відповісти
У них чисто сборка была. Нет запчастей, нет сборки. С другой стороны у них сейчас более 200 F16, так что такое...
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07.05.2023 20:26 Відповісти
Опять же, туркам поставили F16 скорее всего, как парнерам по нато. Турция для сша не есть надежный партнер. Такое себе
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07.05.2023 23:26 Відповісти
Они сами части выробляють
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08.05.2023 03:08 Відповісти
Ядерна зброя США робити дива
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07.05.2023 18:01 Відповісти
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так, ты его не жди, вслед за русским кораблём тяни!
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07.05.2023 16:46 Відповісти
Й@бані турки, х@йлолизи
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07.05.2023 16:47 Відповісти
і всі чомусь подумали що це правда
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07.05.2023 16:48 Відповісти
Ердоган - Пєрдоган(дон)
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07.05.2023 16:48 Відповісти
Україні потрібен Патріот чи парашинська С-400 ? Гадаю, що не треба нам ці "новітні" С-400 на радіолампах. Дякувати туркам, що вони забрали від нас ... сміття.
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07.05.2023 16:54 Відповісти
Смішно....основа ППО України збудована на С-300 і кацапів та їх ракети ми успішно збиваємо...С-400 нам би не завадили додатково, враховуючи втрати С-300 за останній рік...
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07.05.2023 16:57 Відповісти
Запчасти где брать? Где брать ракеты. Все тонкости и нюансы таких комплексов известны кацапам. Кто будет готовить персонал и сколько времени это займет?
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07.05.2023 17:03 Відповісти
Тонкости настолько хорошо известны, что уже больше года они к нам не залетают дальше 5-10 км... Комплексы новые и с определенным набором запчастей, а обучать легче в разы, чем на Пэтриот, так как это почти производная от С-300....Этих комплексов и ракет хватило бы на год точно....
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07.05.2023 17:09 Відповісти
Ми майже не втрачали с 300, а кацапські недо ппо нам не потрібні нам треба петріоти
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07.05.2023 18:20 Відповісти
Ми втратили немало...на жаль...але одне іншому не заважає....мова не йде про відмову від Петріота на користь С-400....ми відновлювали навіть С-125 для захисту неба, а тут вже С-400 не потрібні...розкажіть це нашим ППОшникам...
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07.05.2023 18:28 Відповісти
Где гарантии что там в ПО нет закладок? Что этот комплекс не будет стучать производителю?
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07.05.2023 19:21 Відповісти
Знаю ппошників і вони говорили що с-400 це просто лайно кацапи не вміють в зброю
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07.05.2023 19:46 Відповісти
1 ракетка с400 до 3 млн$ патриот 1 млн который сбивает балистику нах с400
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07.05.2023 21:12 Відповісти
300т $ стоит 1 ракетка с 300 и то что их наштамповали еще при союзе в запасах еще до 8000 т штук. Спутники в штатах в режиме реального времени в рашке в режиме записи обработка на следующий день. Калибр 5млн$ тамогавк 1млн.$
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07.05.2023 22:58 Відповісти
Робертушка я писал за цену 1 ракетки с400 до 3 млн $ патриот 1 млн $. В комплекс могут входить и спутниковое сопровождение раннего обнаружения пусков ракет.
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07.05.2023 22:31 Відповісти
Украине потрибно то шо подарят.
Даренному коню в зубы не смотрят.
Делай свои и стреляй.
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07.05.2023 17:16 Відповісти
Украине нужно ВСЁ, и чем больше тем лучше.

Чем разношерстнее будет ПВО в Украине, тем труднее будет РФии использовать средства подавления.

Залетел уничтожить С-400 - получил в лоб от Патриота.
Залетел побороться с Патриотом - в жопу влетело от С-400.

И так далее.
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07.05.2023 17:51 Відповісти
чем разношерстнее набор и парк вооружений, тем сложнее его обслуживать и дороже логистика.
после войны у Украины будет самый пестрый состав оружия в мире.
вместо того чтобы наконец то договорится что и как поставлять, подпитывают тонкий ручеек и скидываются всем миром по нитке.
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07.05.2023 18:07 Відповісти
Інколи відмова краще, ніж згода. Замість с-400, які нібито відмовились надати турки, можливо ЗСУ додатково отримають від США щось більш *******, ефективніше.
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07.05.2023 18:55 Відповісти
Ох ти ж і сволота кацапська.
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07.05.2023 17:19 Відповісти
но самолеты F-35 у сша просят!!! а чего ж так??? берите су-шки у мокшей чмошных
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07.05.2023 17:07 Відповісти
Вот они братаны, надо побольше у них
Байрактаров за деньги США купить.
Этот мусор сроду у них никто не покупал,ими только по верблюдам стрелять.
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07.05.2023 17:13 Відповісти
Ти довбень, чи що? А чим азери знищили десятки одиниць гусской техніки вірменів?
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07.05.2023 17:34 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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07.05.2023 17:36 Відповісти
Як там в Швейцарії,може до дому?🤣🌹
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07.05.2023 17:37 Відповісти
лучше вы к нам
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07.05.2023 17:41 Відповісти
Куди само,в Швейцарію?🤣
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07.05.2023 17:43 Відповісти
турки продались русни , случай с Байрактаром тому доказательство
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07.05.2023 17:30 Відповісти
с400 не сбил бы Кинжал
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07.05.2023 17:31 Відповісти
Кинжал может сбить что угодно, просто ты относишься к ПВО как к чему-то цельному, но это не так.

Патриот - летит в среднем 2 км\с, С-300 (что у нас) - 1.3 км\с, С-400 - в среднем 2 км\с.

Вдогонку - ни одна ПВО этот Кинжал, летящий со скоростью 3.5-4 км\с - не собьет. А вот при встречном сбитии - его запросто собьет и Патриот, и С-300, и С-400.

Это я к чему веду - чем больше ПВО у нас будет, тем лучше. А еще лучше чтобы эти ПВО были разные, и друг друга дополняли, тогда противнику сложнее будет выработать стратегию противодействия
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07.05.2023 17:46 Відповісти
хто тебе даст реальные ТТХ Патриота
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07.05.2023 17:49 Відповісти
Патриот - экспортируемое вооружение, во-первых его ТТХ не скрываются документально, а во-вторых подтверждаются на полигонных испытаниях из года в год.

Ты бы купил кота в мешке ?)
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07.05.2023 17:55 Відповісти
на экспорт идут заниженные ТТХ , а нам дали реальные Патриоты
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07.05.2023 17:57 Відповісти
Немцы нам дали старую модель...
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07.05.2023 18:29 Відповісти
С помощью которой украинский боевой расчет сбил аэробаллистическую (частично гиперзвуковую) ракету "Кинжал". Побольше бы передали таких "старых" моделей ЗРК и боеприпасов к ним.
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07.05.2023 18:48 Відповісти
Откуда инфа, что сбили именно этой?...И, да, нам бы побольше таких "старых" моделей...
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07.05.2023 18:50 Відповісти
Инфа из "тумана войны", но должна работать в пользу ВСУ.
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07.05.2023 19:04 Відповісти
В отличие от *********, бело*********, да и нас тоже, в США это делает частная компания, и делает достаточно давно, а частники не закрывают ТТХ.
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07.05.2023 17:58 Відповісти
Для рассвета алкоритма траектории и точки сближения ракет требуется около 5-10 мин(начиная от пуска ракеты)..При такой скорости ,,Кинжал,,по встречке можно сбить только с территории Финляндии..
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08.05.2023 08:53 Відповісти
Залужный встретился с генералом Бундесвера: надеется на самолеты
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07.05.2023 17:34 Відповісти
не стоит нам контрнаступать пока у нас не будет Ф16
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07.05.2023 17:40 Відповісти
Юрій,ви тут сам з собою спілкуєтесь,не буду вам заважати-спілкуйтесь.
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07.05.2023 17:45 Відповісти
ага
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07.05.2023 17:46 Відповісти
Турки - це троянський віслюк в Україні. Кожен нелох виуористовує цю недонацію в своїх інтересах. І навпаки.
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07.05.2023 17:43 Відповісти
Шанувальники кацапських "Наташ" самі стали кацапськими "Наташами". Цинізм цих недоататюрків зашкалює.
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07.05.2023 17:47 Відповісти
вот такая вот зараза
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07.05.2023 17:52 Відповісти
с400 громоздкая ее можна уничтожить легко и ракеты ветром сдувает - как это выяснилось в Сирии и ракеты ХАЙМЕРС она не может сбить
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07.05.2023 17:56 Відповісти
Над Москвой густой дым
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07.05.2023 18:00 Відповісти
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07.05.2023 18:02 Відповісти
явно лапти горят ,дым какой черный
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07.05.2023 18:06 Відповісти
Всё не накурятся,кубинские гаваны сильно дымят.
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07.05.2023 18:20 Відповісти
ПУСТЬ ЯДЕР ТОГДА ОТДАЮТ !!!
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07.05.2023 18:05 Відповісти
Чому турки в нато?
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07.05.2023 18:20 Відповісти
Патамуша они все деньги на асфальт не просрали
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07.05.2023 19:56 Відповісти
Надіюсь Ердогану не довго лишилось.
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07.05.2023 18:21 Відповісти
Проиграет Эрдоган выборы сами в Штаты привезут.
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07.05.2023 18:39 Відповісти
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07.05.2023 18:51 Відповісти
Ви в своєму розумі?
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07.05.2023 20:58 Відповісти
Auf viedersechen Turkey!
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07.05.2023 18:53 Відповісти
как такое вообще возможно , что турки ,,члены,, НАТО закупили у ***** с 400 вместо ,,петриот,,---может сезонная скидка была в кремле ??--там и доработки предусмотрены в договоре и регламентные работы для с 400--- так кому турки союзники --- может место турции В НАТО пора занять УКРАИНЕ ???--- за ,,байрактары,, мы благодарны -- но это частная компания , а хоть один снаряд или самоходку правительство турции нам отправило ???
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07.05.2023 19:05 Відповісти
Как выяснилось, с-400 купили вместо F-35. Несовместимы они по некоторым важным ТТХ
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07.05.2023 19:13 Відповісти
так в чем несовместимость --- скрестить ***** ужа и ежа -- турки в союзе НАТО или в таежном союзе ***** --- какие там ***** несовместимости могут быть с400 и ф35 --- это вообще в принцыпе несовместимо --- эрдоган и нашим и вашим как сунь хунь в чай --- это не война , это кризис , а когда на ЗАЭС ****** то и до турции и до ********* достанет , НЕ СПРАШИВАЙ ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ ---- КОЛОКОЛ ЗВОНИТ ПО ТЕБЕ !!!
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07.05.2023 19:43 Відповісти
Интересно, какой "умник" придумал это предложение? Ну передали бы нам турки эти С-400. А где бы мы брали ракеты к ним? РФ бы поставляла по "лендлизу" или как?
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07.05.2023 19:24 Відповісти
В ЗРК С-400 та ракетах до них, отриманих країною НАТО (Турцією) від ворога НАТО, хіба не може бути недокументованих функцій в залізі та софті?

Таких, щоб у потрібний Кремлю момент С-400 вмер, або запрацював по літакам НАТО.

Регламентні роботи, технічне обслуговування, модернізацію цього троянського коня рашистів у ППО НАТО виконуватимуть "інженери" з ГРУ під прикриттям?
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07.05.2023 19:39 Відповісти
На Піхвузі (Кіт) досить непоганий матеріал Один из главных союзников Путина (и при этом не враг Украины) Реджеп Эрдоган как никогда близок к потере власти.

Для мене найцікавіше що попри типовий авторитарний шлях Ердогана (найбільше схожий на Лукашенко у свої нестабільності заради влади) шість оппозиційних рухів змогли об'єднатися у коаліцію. В Україні про таке можна тільки мріяти.
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07.05.2023 20:11 Відповісти
Панове, що за вакханалія? Де критичне мислення ? Що це за...? Нема слів...
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07.05.2023 20:56 Відповісти
Агов, турків сильно не дайте, бо вони заявляють одне, а потім відеокадри з'являються то с рсзо турецьким то с мрапами, так що я більше довіряю тим хто робить мовчки ніж ти які заявляють про глибоку стурбованість
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07.05.2023 22:33 Відповісти
 
 