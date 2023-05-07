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Туреччина відмовила США щодо відправки в Україну російських ЗРК С-400, - Чавушоглу
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США просили Туреччину передати ЗРК ППО С-400 в Україну, проте Анкара відмовилася.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами очільника турецького МЗС, Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.
"Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет?" - заявив Чавушоглу.
Глава МЗС заявив, що керівництво Туреччини відмовило на прохання США відправити комплекси С-400 в Україну.
"США запитали, чи відправить Туреччина С-400 в Україну, і ми відповіли "ні", - додав він.
Топ коментарі
+25 Валентин Коваль 2a613f18
показати весь коментар07.05.2023 16:46
+18 Mod Dom
показати весь коментар07.05.2023 16:46
+18 Ольга Иванченко aea07caa
показати весь коментар07.05.2023 17:07
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У турецкого султана своя игра. Ну, ничего… скоро доиграется… на выборах.
туркам вєк F-16 нє відать, а про F-35 хай перестануть мріяти
Даренному коню в зубы не смотрят.
Делай свои и стреляй.
Чем разношерстнее будет ПВО в Украине, тем труднее будет РФии использовать средства подавления.
Залетел уничтожить С-400 - получил в лоб от Патриота.
Залетел побороться с Патриотом - в жопу влетело от С-400.
И так далее.
после войны у Украины будет самый пестрый состав оружия в мире.
вместо того чтобы наконец то договорится что и как поставлять, подпитывают тонкий ручеек и скидываются всем миром по нитке.
Байрактаров за деньги США купить.
Этот мусор сроду у них никто не покупал,ими только по верблюдам стрелять.
Патриот - летит в среднем 2 км\с, С-300 (что у нас) - 1.3 км\с, С-400 - в среднем 2 км\с.
Вдогонку - ни одна ПВО этот Кинжал, летящий со скоростью 3.5-4 км\с - не собьет. А вот при встречном сбитии - его запросто собьет и Патриот, и С-300, и С-400.
Это я к чему веду - чем больше ПВО у нас будет, тем лучше. А еще лучше чтобы эти ПВО были разные, и друг друга дополняли, тогда противнику сложнее будет выработать стратегию противодействия
Ты бы купил кота в мешке ?)
Таких, щоб у потрібний Кремлю момент С-400 вмер, або запрацював по літакам НАТО.
Регламентні роботи, технічне обслуговування, модернізацію цього троянського коня рашистів у ППО НАТО виконуватимуть "інженери" з ГРУ під прикриттям?
Для мене найцікавіше що попри типовий авторитарний шлях Ердогана (найбільше схожий на Лукашенко у свої нестабільності заради влади) шість оппозиційних рухів змогли об'єднатися у коаліцію. В Україні про таке можна тільки мріяти.