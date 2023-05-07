Туреччина відмовила США щодо відправки в Україну російських ЗРК С-400, - Чавушоглу

США просили Туреччину передати ЗРК ППО С-400 в Україну, проте Анкара відмовилася.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами очільника турецького МЗС, Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.

"Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет?" - заявив Чавушоглу.

Глава МЗС заявив, що керівництво Туреччини відмовило на прохання США відправити комплекси С-400 в Україну.

"США запитали, чи відправить Туреччина С-400 в Україну, і ми відповіли "ні", - додав він.

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