Депутаты Киевсовета, уклонившиеся от военной службы, предстанут перед судом, - Офис Генпрокурора

В суд направлен обвинительный акт в отношении уклонившихся от военной службы депутатов Киевского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что четыре военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета, на протяжении почти года уклонялись от военной службы.

"При содействии руководителя одного из структурных подразделений Киевской городской военной администрации и командира одной из воинской части ТРО, подозреваемые вопреки установленному порядку добились оформления командировки в Киевскую городскую военную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где считалось прохождение ими службы", - говорится в сообщении.

Им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины), руководителю структурного подразделения КГВА - пособничество в уклонении военнослужащих от несения обязанностей военной службы ( ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины.

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