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Депутаты Киевсовета, уклонившиеся от военной службы, предстанут перед судом, - Офис Генпрокурора

київрада

В суд направлен обвинительный акт в отношении уклонившихся от военной службы депутатов Киевского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что четыре военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета, на протяжении почти года уклонялись от военной службы.

"При содействии руководителя одного из структурных подразделений Киевской городской военной администрации и командира одной из воинской части ТРО, подозреваемые вопреки установленному порядку добились оформления командировки в Киевскую городскую военную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где считалось прохождение ими службы", - говорится в сообщении.

Им инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины), руководителю структурного подразделения КГВА - пособничество в уклонении военнослужащих от несения обязанностей военной службы ( ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины.

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Автор: 

депутат (3309) Киевсовет (1367) уклонисты (804)


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Топ комментарии
+12
Почалася атака на Кличка. Зеленим покидькам муляє, Єрмаку особисто муляє, що Київ не під ним. Що в Києвраді немає більшості слуг народу.
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03.05.2024 13:11
+8
А що там з 95кагалом? Всі стратегічні, заброньовані? То може отих ''броньовиків'' на фронт, їх кулі не братимуть.
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03.05.2024 13:22
+6
ТРО - дуже цікаві структури. Там стільки цікавих особистостей. І головне, ніхто не знає чисельність цих ТРО. Людей, кажіте, на фронті не вистачає... Ню, ню...
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03.05.2024 13:17
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Почалася атака на Кличка. Зеленим покидькам муляє, Єрмаку особисто муляє, що Київ не під ним. Що в Києвраді немає більшості слуг народу.
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03.05.2024 13:11 Ответить
Так це ж однозначно - як Кличко щось відправляє на фронт - чи то випросив та отримав за так, чи купив коштом бюджету Києва - від Зе!падла, 4разового ухилянта - відразу команда фас.

Ніяк, курви, до бюджету Києва добратись не модуть.
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03.05.2024 13:38 Ответить
Покидьки депутати Киевради -яка неспдіванка- ніколи не було і от знову .... Щось підсказую Що так себеведуть всі депутати від слуг, ЕС до за життя і так далі-від Ужгорода до Сум. одиниця на сотні тисяч доідають до військових частин і то в дроноводи чи ПТУРщика максимум як Луценко а не на штурмовика чи на піхоту на ноль, у бліндаж ВОПА під ФАБИ і снаряди нуля...
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03.05.2024 14:59 Ответить
Ти киянин? Тут справа не в окопах зовсім. А справ в тому, что Єрмак хоче під себе Київ підіймяти і Київраду , київські фінансові потоки, тому тягають депутатів від Кличка по судах. Хер йому в сраку.
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03.05.2024 15:03 Ответить
Ну тоді це гарні депутати. А то бач "вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби", це їх єрмак заставляв..... А вони хотіли на передок.

Так?
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03.05.2024 16:10 Ответить
Я так розумію тут справа в тому, що є деякі депутати, які офіційно "воюють", а де-факто сидять в КМДА. Бо на депутатах бронь. Заголовок як завжди для привертання уваги
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03.05.2024 17:46 Ответить
А слуги народу всі на фронті( жодного), біли і пухнасті, ніколи нічого не порушували. Ні, повірте. Звісно порушили, треба карати. Але це зелені риють під Кличка, бо це з його партії. Київ, це останній рубіж самоврядування, який ще не на 100% впав під Єрмака. Бо Зе боїться киян ,як вогню. Бо їх багато. А Єрмак мріє знищити Кличка.
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03.05.2024 17:54 Ответить
Та це зрозуміло
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03.05.2024 18:07 Ответить
Та вони у засідці були!
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03.05.2024 13:16 Ответить
ТРО - дуже цікаві структури. Там стільки цікавих особистостей. І головне, ніхто не знає чисельність цих ТРО. Людей, кажіте, на фронті не вистачає... Ню, ню...
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03.05.2024 13:17 Ответить
А що там з 95кагалом? Всі стратегічні, заброньовані? То може отих ''броньовиків'' на фронт, їх кулі не братимуть.
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03.05.2024 13:22 Ответить
А дермак чого не на фронті він навіть не держслужбовець
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03.05.2024 13:51 Ответить
А цей чого ще на свободі ?
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03.05.2024 15:42 Ответить
А чому не написали, з якої партії ці троє депутатів та один помічник? Дайте вгадаю...
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03.05.2024 16:25 Ответить
 
 