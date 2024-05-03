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Новини
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Депутати Київради, які ухилилися від військової служби, постануть перед судом, - Офіс Генпрокурора

київрада

До суду скеровано обвинувальний акт щодо депутатів Київської міської ради, які ухилилися від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж майже року ухилялись від військової служби.

"За сприянням керівника одного із структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації та командира однієї із військової частини ТРО, підозрювані всупереч встановленого порядку домоглися оформлення відрядження до Київської міської військової адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби", - йдеться в повідомленні.

Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України), керівнику структурного підрозділу КМВА - пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України.), а командиру військової частини ТРО – перевищення повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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Автор: 

депутат (1770) Київрада (789) ухилянти (872)


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Топ коментарі
+12
Почалася атака на Кличка. Зеленим покидькам муляє, Єрмаку особисто муляє, що Київ не під ним. Що в Києвраді немає більшості слуг народу.
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03.05.2024 13:11
+8
А що там з 95кагалом? Всі стратегічні, заброньовані? То може отих ''броньовиків'' на фронт, їх кулі не братимуть.
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03.05.2024 13:22
+6
ТРО - дуже цікаві структури. Там стільки цікавих особистостей. І головне, ніхто не знає чисельність цих ТРО. Людей, кажіте, на фронті не вистачає... Ню, ню...
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03.05.2024 13:17
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Почалася атака на Кличка. Зеленим покидькам муляє, Єрмаку особисто муляє, що Київ не під ним. Що в Києвраді немає більшості слуг народу.
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03.05.2024 13:11 Відповісти
Так це ж однозначно - як Кличко щось відправляє на фронт - чи то випросив та отримав за так, чи купив коштом бюджету Києва - від Зе!падла, 4разового ухилянта - відразу команда фас.

Ніяк, курви, до бюджету Києва добратись не модуть.
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03.05.2024 13:38 Відповісти
Покидьки депутати Киевради -яка неспдіванка- ніколи не було і от знову .... Щось підсказую Що так себеведуть всі депутати від слуг, ЕС до за життя і так далі-від Ужгорода до Сум. одиниця на сотні тисяч доідають до військових частин і то в дроноводи чи ПТУРщика максимум як Луценко а не на штурмовика чи на піхоту на ноль, у бліндаж ВОПА під ФАБИ і снаряди нуля...
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03.05.2024 14:59 Відповісти
Ти киянин? Тут справа не в окопах зовсім. А справ в тому, что Єрмак хоче під себе Київ підіймяти і Київраду , київські фінансові потоки, тому тягають депутатів від Кличка по судах. Хер йому в сраку.
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03.05.2024 15:03 Відповісти
Ну тоді це гарні депутати. А то бач "вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби", це їх єрмак заставляв..... А вони хотіли на передок.

Так?
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03.05.2024 16:10 Відповісти
Я так розумію тут справа в тому, що є деякі депутати, які офіційно "воюють", а де-факто сидять в КМДА. Бо на депутатах бронь. Заголовок як завжди для привертання уваги
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03.05.2024 17:46 Відповісти
А слуги народу всі на фронті( жодного), біли і пухнасті, ніколи нічого не порушували. Ні, повірте. Звісно порушили, треба карати. Але це зелені риють під Кличка, бо це з його партії. Київ, це останній рубіж самоврядування, який ще не на 100% впав під Єрмака. Бо Зе боїться киян ,як вогню. Бо їх багато. А Єрмак мріє знищити Кличка.
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03.05.2024 17:54 Відповісти
Та це зрозуміло
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03.05.2024 18:07 Відповісти
Та вони у засідці були!
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03.05.2024 13:16 Відповісти
ТРО - дуже цікаві структури. Там стільки цікавих особистостей. І головне, ніхто не знає чисельність цих ТРО. Людей, кажіте, на фронті не вистачає... Ню, ню...
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03.05.2024 13:17 Відповісти
А що там з 95кагалом? Всі стратегічні, заброньовані? То може отих ''броньовиків'' на фронт, їх кулі не братимуть.
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03.05.2024 13:22 Відповісти
А дермак чого не на фронті він навіть не держслужбовець
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03.05.2024 13:51 Відповісти
А цей чого ще на свободі ?
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03.05.2024 15:42 Відповісти
А чому не написали, з якої партії ці троє депутатів та один помічник? Дайте вгадаю...
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03.05.2024 16:25 Відповісти
 
 