Депутати Київради, які ухилилися від військової служби, постануть перед судом, - Офіс Генпрокурора

До суду скеровано обвинувальний акт щодо депутатів Київської міської ради, які ухилилися від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж майже року ухилялись від військової служби.

"За сприянням керівника одного із структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації та командира однієї із військової частини ТРО, підозрювані всупереч встановленого порядку домоглися оформлення відрядження до Київської міської військової адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби", - йдеться в повідомленні.

Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України), керівнику структурного підрозділу КМВА - пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України.), а командиру військової частини ТРО – перевищення повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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