Немецкая компания-производитель оружия HENSOLDT передаст Украине 6 радаров ПВО TRML-4D

В Украину поступят еще шесть высокоэффективных радаров TRML-4D от немецкого производителя оружия HENSOLDT. Они помогут усилить противовоздушную оборону Украины.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что шесть радаров поступят в Украину позже в этом году в рамках большого пакета заказов на сумму более 100 миллионов евро. В заявлении генерального директора HENSOLDT Оливер Дёрре отмечается, что эти радиолокационные системы "срочно нужны украинской противовоздушной обороне".

"Наши радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне, и мы гордимся тем, что можем поставить все системы в этом году. Отзывы наших клиентов подтверждают, насколько быстрая доступность радаров важна для защиты граждан", - заявил Оливер Дёрре.

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Известно, что TRML-4D базируется на новейшей радиолокационной технологии AESA (Active Electronically Scanned Array). Система обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 километров. Также радар TRML-4D способен быстро и надежно обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей - крылатые ракеты, беспилотники и самолеты, а также вертолеты.

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Ранее посол США Бриджит Бринк подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины. Ее заявление прозвучало после очередных ракетных обстрелов РФ по Украине.