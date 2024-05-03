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Новости
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Немецкая компания-производитель оружия HENSOLDT передаст Украине 6 радаров ПВО TRML-4D

Німецька компанія-виробник зброї передасть Україні 6 ППО-радарів

В Украину поступят еще шесть высокоэффективных радаров TRML-4D от немецкого производителя оружия HENSOLDT. Они помогут усилить противовоздушную оборону Украины.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что шесть радаров поступят в Украину позже в этом году в рамках большого пакета заказов на сумму более 100 миллионов евро. В заявлении генерального директора HENSOLDT Оливер Дёрре отмечается, что эти радиолокационные системы "срочно нужны украинской противовоздушной обороне".

"Наши радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне, и мы гордимся тем, что можем поставить все системы в этом году. Отзывы наших клиентов подтверждают, насколько быстрая доступность радаров важна для защиты граждан", - заявил Оливер Дёрре.

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Известно, что TRML-4D базируется на новейшей радиолокационной технологии AESA (Active Electronically Scanned Array). Система обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 километров. Также радар TRML-4D способен быстро и надежно обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей - крылатые ракеты, беспилотники и самолеты, а также вертолеты.

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Ранее посол США Бриджит Бринк подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины. Ее заявление прозвучало после очередных ракетных обстрелов РФ по Украине.

Автор: 

Германия (6930) ПВО (2713) помощь (7764)


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Топ комментарии
+6
Вот это под новые ЗРК и под F-16.
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03.05.2024 16:54
+4
А ще для F 16 дуже корисні системи АВАКС, які наводять ці літачки на ціль а також попереджають про загрози і дуже далеко бачать. Нам їх звичайно не передадуть, але політ АВАКСів буде достатньо і над Польщею і над Чорним морем.
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03.05.2024 17:08
+4
Звідки інфа? Повинен виявляти. В балістиці 2 проблеми для виявлення, це падіння з висоти на великій швидкості і мала поверхня розсіювання, але ці радари як раз на малі цілі і розраховані. Питання час реакції на ці цілі, тобто час передачі ЦУ на ППО і потім вже час їхньої реакції.
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03.05.2024 17:35
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Что, в очередной раз ушло в деактив, одноразовое? Терпи, такова судьба всех резиноизделий №2.
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03.05.2024 16:56 Ответить
Реєстрація:03.05.2024

ППО TRML-4D забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей - крилаті ракети, безпілотники та літаки, а також вертольоти.

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03.05.2024 16:53 Ответить
Вот это под новые ЗРК и под F-16.
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03.05.2024 16:54 Ответить
А ще для F 16 дуже корисні системи АВАКС, які наводять ці літачки на ціль а також попереджають про загрози і дуже далеко бачать. Нам їх звичайно не передадуть, але політ АВАКСів буде достатньо і над Польщею і над Чорним морем.
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03.05.2024 17:08 Ответить
Есть неплохие шведские аналоги, более дешевые и более современные.
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03.05.2024 17:19 Ответить
балістику не виявляє...
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03.05.2024 16:59 Ответить
Звідки інфа? Повинен виявляти. В балістиці 2 проблеми для виявлення, це падіння з висоти на великій швидкості і мала поверхня розсіювання, але ці радари як раз на малі цілі і розраховані. Питання час реакції на ці цілі, тобто час передачі ЦУ на ППО і потім вже час їхньої реакції.
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03.05.2024 17:35 Ответить
"Інструментальна дальність виявлення цілей складає 250 км, а висота до 40 км, мінімальна ефективна площа розсіювання цілі може становити 0,01 кв.
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03.05.2024 19:21 Ответить
А как стрелять по воздушным целям БЕЗ радара ? Как обнаружить цели , как их сопровождать , и как комплексам ПВО отрабатывать по целям БЕЗ радаров ?
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03.05.2024 17:00 Ответить
круто 4 радари перекриють всю территорію України з півночі на південь...
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03.05.2024 17:00 Ответить
На Заході гадають, що у ***** не вистачить часу проковтнути східну Європу. Здохне скоріше. Оце і є їх план Б. А зараз ... будемо давати, щоб не звинуватили у майбутньому про бездіяльність та ... ПЕРЕЛЯК.
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03.05.2024 17:04 Ответить
дивні люди... всі виробники ******** зброї, як оце радарів, безпілотників повинні в черги вишикуватися, щоб передати нам зброю для випробувань, поки є шанс та є можливість протиставити щось новітнім розробкам з тієї вісі зла, рашка, іран та китай, яку всі так бояться...
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03.05.2024 17:38 Ответить
вишикуються. Просто нам не докладають з чим, і скільки вони готові платити за фідбеки з реального театру бойових дій.
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03.05.2024 18:19 Ответить
Ми вже 9 випробуємо. А ще 6 поставлять.
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03.05.2024 18:25 Ответить
 
 