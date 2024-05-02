Посол Бринк отметила важность усиления ПВО Украины после атаки РФ на Одессу
После очередного ракетного обстрела Одессы войсками РФ посол США Бриджит Бринк подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины.
Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью очередной ужасный российский обстрел Одессы баллистическими ракетами поразил склад, с которого отправляют товары по Украине, и ранил 13 человек", - подчеркнула посол.
И добавила, что это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защищаться от жестоких нападений России .
Российский обстрел Одессы 1 мая
Ранее сообщалось, что вечером 1 мая, российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек. Вследствие этого в городе возник большой пожар.
Впоследствии руководитель Одесской ОГА уточнил, что в результате удара были ранены 14 человек и рассказал о разрушении гражданской инфраструктуры в городе.
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А для України - один батальйон Патріотів?
Причем в нем три батареи дали немцы и только одну американцы... еще они дали минимум несколько сотен ракет...
На этом пока всё.