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Посол Бринк отметила важность усиления ПВО Украины после атаки РФ на Одессу

брінк

После очередного ракетного обстрела Одессы войсками РФ посол США Бриджит Бринк подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью очередной ужасный российский обстрел Одессы баллистическими ракетами поразил склад, с которого отправляют товары по Украине, и ранил 13 человек", - подчеркнула посол.

И добавила, что это еще раз подчеркивает важность противовоздушной обороны для способности Украины защищаться от жестоких нападений России .

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 6 выросло количество жертв ракетного удара по Одессе 29 апреля

Российский обстрел Одессы 1 мая

Ранее сообщалось, что вечером 1 мая, российские войска в очередной раз атаковали Одессу ракетами. В результате обстрела пострадали 13 человек. Вследствие этого в городе возник большой пожар.

Впоследствии руководитель Одесской ОГА уточнил, что в результате удара были ранены 14 человек и рассказал о разрушении гражданской инфраструктуры в городе.

Автор: 

обстрел (26906) Одесса (7868) ПВО (2709) Бринк Бриджит (180)


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Посол шлєпєр
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02.05.2024 06:31 Ответить
Брінк голосить все частіше - а віз"ППО" - і нині там
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02.05.2024 06:57 Ответить
В даний час Сполучені Штати мають 15 батальйонів Patriot, і фінансування дозволило побудувати ще один. Кожен батальйон «Патріот» армії США складається з чотирьох вогневих підрозділів [батарей], озброєних шістьма пусковими установками.

А для України - один батальйон Патріотів?
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02.05.2024 07:02 Ответить
Именно один...
Причем в нем три батареи дали немцы и только одну американцы... еще они дали минимум несколько сотен ракет...
На этом пока всё.
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02.05.2024 10:24 Ответить
 
 