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Посол Брінк наголосила на важливості посилення ППО України після атаки РФ на Одесу

брінк

Після чергового ракетного обстрілу Одеси військами РФ посол США Бріджит Брінк наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі черговий жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами вразив склад, з якого відправляють товари по Україні, і поранив 13 людей", - наголосила посол.

Та додала, що це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатися від жорстоких нападів Росії.

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Російський обстріл Одеси 1 травня

Раніше повідомлялось, що ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало 13 людей. Внаслідок цього в місті виникла велика пожежа.

Згодом керівник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок удару було поранено 14 людей та розповів про руйнування цивільної інфраструктури в місті.

Автор: 

обстріл (28228) Одеса (5437) ППО (3146) Брінк Бріджит (227)


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Посол шлєпєр
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02.05.2024 06:31 Відповісти
Брінк голосить все частіше - а віз"ППО" - і нині там
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02.05.2024 06:57 Відповісти
В даний час Сполучені Штати мають 15 батальйонів Patriot, і фінансування дозволило побудувати ще один. Кожен батальйон «Патріот» армії США складається з чотирьох вогневих підрозділів [батарей], озброєних шістьма пусковими установками.

А для України - один батальйон Патріотів?
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02.05.2024 07:02 Відповісти
Именно один...
Причем в нем три батареи дали немцы и только одну американцы... еще они дали минимум несколько сотен ракет...
На этом пока всё.
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02.05.2024 10:24 Відповісти
 
 