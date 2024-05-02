Посол Брінк наголосила на важливості посилення ППО України після атаки РФ на Одесу
Після чергового ракетного обстрілу Одеси військами РФ посол США Бріджит Брінк наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.
Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі черговий жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами вразив склад, з якого відправляють товари по Україні, і поранив 13 людей", - наголосила посол.
Та додала, що це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатися від жорстоких нападів Росії.
Російський обстріл Одеси 1 травня
Раніше повідомлялось, що ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждало 13 людей. Внаслідок цього в місті виникла велика пожежа.
Згодом керівник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок удару було поранено 14 людей та розповів про руйнування цивільної інфраструктури в місті.
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А для України - один батальйон Патріотів?
Причем в нем три батареи дали немцы и только одну американцы... еще они дали минимум несколько сотен ракет...
На этом пока всё.