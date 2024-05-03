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Новости Агрессия России против Украины
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Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 112 оккупантов и 59 единиц вооружения и военной техники

Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 112 окупантів

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В частности, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 112 человек. Также враг потерял 59 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 4 танка;
  • 2 зенитно-ракетных комплекса - "ТОР-М2" и "Оса";
  • 17 пушек;
  • 3 миномёта;
  • 23 единицы авто-бронетехники;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 1 подстанция;
  • 1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10";
  • 2 аэрофотостанции;
  • 5 лодок.

Читайте также: Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 118 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта и 2 огневые позиции.

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ликвидация (3483) уничтожение (6835) Силы обороны юга (295)


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А як воно виходить? На півдні за добу 112 кацапів ліквідували, на сході ще там десь біля 100, а вранці читаєш, за ніч вже 1000? Це шо, орків за ніч 800 утилізують?
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03.05.2024 18:29 Ответить
Правду можна дізнатися саме там , де вони воюють 🙁
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03.05.2024 18:46 Ответить
Тоді не розумію, для чого публікувати неперевірене?
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03.05.2024 18:49 Ответить
 
 