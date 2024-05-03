Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 112 оккупантов и 59 единиц вооружения и военной техники
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
В частности, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 112 человек. Также враг потерял 59 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 4 танка;
- 2 зенитно-ракетных комплекса - "ТОР-М2" и "Оса";
- 17 пушек;
- 3 миномёта;
- 23 единицы авто-бронетехники;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 1 подстанция;
- 1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10";
- 2 аэрофотостанции;
- 5 лодок.
Кроме того, уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта и 2 огневые позиции.
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Sharikoff
показать весь комментарий03.05.2024 18:29 Ответить Мне нравится 0
Amber
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Sharikoff
показать весь комментарий03.05.2024 18:49 Ответить Мне нравится 0
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