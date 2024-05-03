Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 112 оккупантов и 59 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В частности, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 112 человек. Также враг потерял 59 единиц вооружения и военной техники, из них:

4 танка;

2 зенитно-ракетных комплекса - "ТОР-М2" и "Оса";

17 пушек;

3 миномёта;

23 единицы авто-бронетехники;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

1 подстанция;

1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10";

2 аэрофотостанции;

5 лодок.

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Кроме того, уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта и 2 огневые позиции.