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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 112 окупантів та 59 одиниць озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 112 окупантів

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 112 осіб. Також ворог втратив 59 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 4 танки;
  • 2 зенітно-ракетні комплекси - "ТОР-М2" та "Оса";
  • 17 гармат;
  • 3 міномети;
  • 23 одиниці авто-бронетехніки;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 1 підстанція;
  • 1 розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10";
  • 2 аерофотостанції;
  • 5 човнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби відбили 10 штурмів ворога на Оріхівському напрямку та лівобережжі Херсонщини

Крім того, знищено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти та 2 вогневі позиції.

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ліквідація (3865) знищення (7147) Сили оборони півдня (320)


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А як воно виходить? На півдні за добу 112 кацапів ліквідували, на сході ще там десь біля 100, а вранці читаєш, за ніч вже 1000? Це шо, орків за ніч 800 утилізують?
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03.05.2024 18:29 Відповісти
Правду можна дізнатися саме там , де вони воюють 🙁
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03.05.2024 18:46 Відповісти
Тоді не розумію, для чого публікувати неперевірене?
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03.05.2024 18:49 Відповісти
 
 