Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 112 окупантів та 59 одиниць озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 112 осіб. Також ворог втратив 59 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 4 танки;
- 2 зенітно-ракетні комплекси - "ТОР-М2" та "Оса";
- 17 гармат;
- 3 міномети;
- 23 одиниці авто-бронетехніки;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 1 підстанція;
- 1 розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10";
- 2 аерофотостанції;
- 5 човнів.
Крім того, знищено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти та 2 вогневі позиції.
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Sharikoff
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Amber
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Sharikoff
показати весь коментар03.05.2024 18:49 Відповісти Мені подобається 0
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