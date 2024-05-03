Сили оборони півдня впродовж доби відбили 10 штурмів ворога на Оріхівському напрямку та лівобережжі Херсонщини
Попередня доба в операційній зоні Сил оборони Півдня минула в контрбатарейному протистоянні та відбитті ворожих штурмів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Як зазначається, ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій, проте не досяг успіху.
Оріхівський напрямок
На цьому напрямку окупанти здійснили 2 штурми: 1 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного.
Штурми на лівобережжі Херсонщини
На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 8 безуспішних штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.
Також окупанти здійснили артилерійські обстріли, завдали численних авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет, використали велику кількість ударних дронів різних типів, продовжили та активізували аеророзвідку.
В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 260 розвідувальних БпЛА.
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