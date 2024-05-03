Третий раз за день в Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов" МиГ-31К

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ. Опасность продолжалась 18 минут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы информируют о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).

Через 18 минут прозвучал отбой.

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