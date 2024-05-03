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Третий раз за день в Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов" МиГ-31К

тривога

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ. Опасность продолжалась 18 минут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы информируют о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).

Через 18 минут прозвучал отбой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне вместо "шахедов" атакуют баллистикой и ракетами типа Х-59, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2257) воздушная тревога (776)


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Топ комментарии
+7
Хтось пояснить,чому цю й@бану саваслєйку ще не відвідали наші БПЛА? Пояснення дєрьмака з татаровим не приймаються.
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03.05.2024 21:09
+3
Пе..расты... В самом плохом смысле этого слова.
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03.05.2024 21:08
+3
Уже 4 раз...
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03.05.2024 21:45
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Пе..расты... В самом плохом смысле этого слова.
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03.05.2024 21:08 Ответить
Хтось пояснить,чому цю й@бану саваслєйку ще не відвідали наші БПЛА? Пояснення дєрьмака з татаровим не приймаються.
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03.05.2024 21:09 Ответить
найкоротший шлях до Саваслєйки від кордону 660 км повз Орел, Тулу, через Новомосковськ і Рязань. А це досить захищені агломерації з великою кількістю важливих стратегічних виробництв, деякі з них мають більш важливе стратегічне значення, ніж теоретично можливе ураження борта на пероні (якого там може і не бути на момент підльоту). А рязанський НПЗ нікуди не рухається, і ППО там нема, тому і прилетіло у ЕЛОУ-АВТ-3, а не у Саваслєйку.
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03.05.2024 22:04 Ответить
блд , кожному росіянину кинджал в жопу
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03.05.2024 21:12 Ответить
Краще щоб повідривало кінцівки усьому поголів"ю немитої
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03.05.2024 21:52 Ответить
ок, все повідривати і кинджал в жопу
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03.05.2024 22:02 Ответить
Уже 4 раз...
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03.05.2024 21:45 Ответить
Як же воно виє..щоб мокшам у пеклі крім казанів зі смолою, ще сирени непристанно вили.
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03.05.2024 21:48 Ответить
Втретє погуй.
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03.05.2024 21:52 Ответить
Схоже, якийсь ЗЕлений щур знову зливає інформацію про місцеперебування західної допомоги і туди летить піторська балістика.
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03.05.2024 21:54 Ответить
Welcome to Kharkiv 24/7
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03.05.2024 22:16 Ответить
думаєте цей Міг легко летить з кинжалом ? він як корова
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03.05.2024 23:23 Ответить
 
 