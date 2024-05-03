Втретє за день в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт носія "Кинджалів" МіГ-31К

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в РФ. Небезпека тривала 18 хвилин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ,

Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Через 18 хвилин пролунав відбій.

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