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Новини
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Втретє за день в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт носія "Кинджалів" МіГ-31К

тривога

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в РФ. Небезпека тривала 18 хвилин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, 

Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Через  18 хвилин пролунав відбій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни замість "шахедів" атакують балістикою та ракетами типу Х-59, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2596) повітряна тривога (904)


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Топ коментарі
+7
Хтось пояснить,чому цю й@бану саваслєйку ще не відвідали наші БПЛА? Пояснення дєрьмака з татаровим не приймаються.
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03.05.2024 21:09
+3
Пе..расты... В самом плохом смысле этого слова.
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03.05.2024 21:08
+3
Уже 4 раз...
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03.05.2024 21:45
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Пе..расты... В самом плохом смысле этого слова.
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03.05.2024 21:08 Відповісти
Хтось пояснить,чому цю й@бану саваслєйку ще не відвідали наші БПЛА? Пояснення дєрьмака з татаровим не приймаються.
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03.05.2024 21:09 Відповісти
найкоротший шлях до Саваслєйки від кордону 660 км повз Орел, Тулу, через Новомосковськ і Рязань. А це досить захищені агломерації з великою кількістю важливих стратегічних виробництв, деякі з них мають більш важливе стратегічне значення, ніж теоретично можливе ураження борта на пероні (якого там може і не бути на момент підльоту). А рязанський НПЗ нікуди не рухається, і ППО там нема, тому і прилетіло у ЕЛОУ-АВТ-3, а не у Саваслєйку.
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03.05.2024 22:04 Відповісти
блд , кожному росіянину кинджал в жопу
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03.05.2024 21:12 Відповісти
Краще щоб повідривало кінцівки усьому поголів"ю немитої
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03.05.2024 21:52 Відповісти
ок, все повідривати і кинджал в жопу
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03.05.2024 22:02 Відповісти
Уже 4 раз...
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03.05.2024 21:45 Відповісти
Як же воно виє..щоб мокшам у пеклі крім казанів зі смолою, ще сирени непристанно вили.
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03.05.2024 21:48 Відповісти
Втретє погуй.
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03.05.2024 21:52 Відповісти
Схоже, якийсь ЗЕлений щур знову зливає інформацію про місцеперебування західної допомоги і туди летить піторська балістика.
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03.05.2024 21:54 Відповісти
Welcome to Kharkiv 24/7
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03.05.2024 22:16 Відповісти
думаєте цей Міг легко летить з кинжалом ? він як корова
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03.05.2024 23:23 Відповісти
 
 