Четвертый раз за день по всей Украине раздается тревога из-за взлета носителя "Кинжалов" МиГ-31К
По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - сообщили Воздушные силы.
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нужно временно поменять место жительства, особенно если есть дети..
Але вони і самі точно не знають , запитують один в одного - чи це правда . !?