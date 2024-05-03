РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12447 посетителей онлайн
Новости Война
2 984 17

Четвертый раз за день по всей Украине раздается тревога из-за взлета носителя "Кинжалов" МиГ-31К

міг

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - сообщили Воздушные силы.

Читайте также: Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся расширить наступательные действия, - Зеленский

Автор: 

Воздушные силы (2257) воздушная тревога (776)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
кількість зльотів наближає вірогідність того, що якось на граничних режимах Д30Ф6 **********, бажано з вибухом у форсажній камері.
показать весь комментарий
03.05.2024 22:24
+4
показать весь комментарий
03.05.2024 22:29
+2
Ви думаете ППО працюе тiльки коли взлiтають МИГi?
показать весь комментарий
03.05.2024 22:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ли тренируются, готовятся к ударам по Украине... То ли к параду "победобесия".
показать весь комментарий
03.05.2024 22:07 Ответить
Шукають ппо.
показать весь комментарий
03.05.2024 22:15 Ответить
Ви думаете ППО працюе тiльки коли взлiтають МИГi?
показать весь комментарий
03.05.2024 22:23 Ответить
Оно скорее выключается и прячется, пока Миг не сядет (всё равно сбивать особо нечем, а даже если удастся - потратится много ракет
показать весь комментарий
04.05.2024 00:05 Ответить
Панові потеревенити захотілося? Давай.
показать весь комментарий
04.05.2024 05:28 Ответить
Присипляють увагу, щоб люди звикли і не ховались.
показать весь комментарий
03.05.2024 22:28 Ответить
люди в большинстве своем чем дальше от зоны боевых действий и так не ховаються
показать весь комментарий
04.05.2024 00:07 Ответить
Те кто рядом с границей, зонам боевых действий, на угрозы "кинжалов" вообще не реагируют. Ведь вряд ли на них будут тратить такие дорогостоящие ракеты, если легко могут достать и обычными... Может и не правильно, но так уж сложилось.
показать весь комментарий
04.05.2024 01:14 Ответить
Те кто рядом с границей, зонам боевых действий,
-----------------
нужно временно поменять место жительства, особенно если есть дети..
показать весь комментарий
04.05.2024 01:40 Ответить
Зовсім не пох.
показать весь комментарий
03.05.2024 22:23 Ответить
Видать ***** дорозведку проводят.
показать весь комментарий
03.05.2024 22:23 Ответить
кількість зльотів наближає вірогідність того, що якось на граничних режимах Д30Ф6 **********, бажано з вибухом у форсажній камері.
показать весь комментарий
03.05.2024 22:24 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2024 22:29 Ответить
По руснявих каналах пробігла інфа про те що мовляв - ввечері було збито МіГ 31 з " кінжалом" над територією рашки .
Але вони і самі точно не знають , запитують один в одного - чи це правда . !?
показать весь комментарий
03.05.2024 23:10 Ответить
Думаю це фейк. Наші б відразу похвалилися. От якби справді збити хоча б пару цих МІГів з ракетами, відразу б у Сибір аеродроми перекинули….
показать весь комментарий
04.05.2024 00:18 Ответить
 
 