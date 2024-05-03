Учетверте за день по всій Україні оголошували тривогу через зліт носія "Кинджалів" МіГ-31К
По всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Росії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили Повітряні сили.
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+4 Urs
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нужно временно поменять место жительства, особенно если есть дети..
Але вони і самі точно не знають , запитують один в одного - чи це правда . !?