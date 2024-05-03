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Новини Війна
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Учетверте за день по всій Україні оголошували тривогу через зліт носія "Кинджалів" МіГ-31К

міг

По всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили Повітряні сили.

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Автор: 

Повітряні сили (2596) повітряна тривога (904)


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Топ коментарі
+4
кількість зльотів наближає вірогідність того, що якось на граничних режимах Д30Ф6 **********, бажано з вибухом у форсажній камері.
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03.05.2024 22:24
+4
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03.05.2024 22:29
+2
Ви думаете ППО працюе тiльки коли взлiтають МИГi?
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03.05.2024 22:23
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То ли тренируются, готовятся к ударам по Украине... То ли к параду "победобесия".
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03.05.2024 22:07 Відповісти
Шукають ппо.
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03.05.2024 22:15 Відповісти
Ви думаете ППО працюе тiльки коли взлiтають МИГi?
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03.05.2024 22:23 Відповісти
Оно скорее выключается и прячется, пока Миг не сядет (всё равно сбивать особо нечем, а даже если удастся - потратится много ракет
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04.05.2024 00:05 Відповісти
Панові потеревенити захотілося? Давай.
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04.05.2024 05:28 Відповісти
Присипляють увагу, щоб люди звикли і не ховались.
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03.05.2024 22:28 Відповісти
люди в большинстве своем чем дальше от зоны боевых действий и так не ховаються
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04.05.2024 00:07 Відповісти
Те кто рядом с границей, зонам боевых действий, на угрозы "кинжалов" вообще не реагируют. Ведь вряд ли на них будут тратить такие дорогостоящие ракеты, если легко могут достать и обычными... Может и не правильно, но так уж сложилось.
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04.05.2024 01:14 Відповісти
Те кто рядом с границей, зонам боевых действий,
-----------------
нужно временно поменять место жительства, особенно если есть дети..
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04.05.2024 01:40 Відповісти
Зовсім не пох.
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03.05.2024 22:23 Відповісти
Видать ***** дорозведку проводят.
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03.05.2024 22:23 Відповісти
кількість зльотів наближає вірогідність того, що якось на граничних режимах Д30Ф6 **********, бажано з вибухом у форсажній камері.
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03.05.2024 22:24 Відповісти
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03.05.2024 22:29 Відповісти
По руснявих каналах пробігла інфа про те що мовляв - ввечері було збито МіГ 31 з " кінжалом" над територією рашки .
Але вони і самі точно не знають , запитують один в одного - чи це правда . !?
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03.05.2024 23:10 Відповісти
Думаю це фейк. Наші б відразу похвалилися. От якби справді збити хоча б пару цих МІГів з ракетами, відразу б у Сибір аеродроми перекинули….
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04.05.2024 00:18 Відповісти
 
 