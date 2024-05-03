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Кабмин продлил на месяц срок действия отсрочки от призыва работникам "Укрзализныци"
Кабмин продлил на один месяц срок действия отсрочки от призыва на военную службу для работников АО "Укрзализныца".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление правительства.
"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта... и которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц", - говорится в тексте постановления.
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+11 Alexei Alex
показать весь комментарий03.05.2024 23:49
+8 Urs
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показать весь комментарий03.05.2024 23:56
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3см туди ростом 3см туди - все кращє ніж 60 інвалід...
як шо перестане жрати як не в себе...
думаю госдеп.
госдеп?
Але залізничникам - лише на місяць, не переплутайте! А потім кошовий буде накачувати їм колеса
таке собі маленьке прикацаплене гуйло...