Кабмин продлил на месяц срок действия отсрочки от призыва работникам "Укрзализныци"

Кабмин продлил на один месяц срок действия отсрочки от призыва на военную службу для работников АО "Укрзализныца".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление правительства.

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта... и которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц", - говорится в тексте постановления.

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