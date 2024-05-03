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Новости мобилизации
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Кабмин продлил на месяц срок действия отсрочки от призыва работникам "Укрзализныци"

Працівникам Укрзалізниці продовжили відстрочку від призову

Кабмин продлил на один месяц срок действия отсрочки от призыва на военную службу для работников АО "Укрзализныца".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление правительства.

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта... и которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц", - говорится в тексте постановления.

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Автор: 

Кабмин (14025) Укрзализныця (2744) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+11
Цікаво порівняти результати, коли 1 день не буде працювати залізниця та 1 день, коли не буде працювати 95 цирквартал. Здається, остання подія принесе більше користі, ніж шкоди.
Але залізничникам - лише на місяць, не переплутайте! А потім кошовий буде накачувати їм колеса
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03.05.2024 23:49
+8
за лєщєнка переживаю.
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03.05.2024 23:38
+7
А чо, паприколу. Залізничники штурмують посадки, енергетики розміновують поля а лікарі копають окопи. Ефективні менеджери роблять все, щоб коефіцієнт корисної дії був десь там під плинтусом..
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03.05.2024 23:56
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за лєщєнка переживаю.
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03.05.2024 23:38 Ответить
тей верхоповерховий гімнаст бродячого сцирску, тобто підлягає...
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03.05.2024 23:52 Ответить
можу закластись, що його не призовуть, бо він через зріст не підходить.
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03.05.2024 23:58 Ответить
підходить.
3см туди ростом 3см туди - все кращє ніж 60 інвалід...
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04.05.2024 00:04 Ответить
вилітий маленький танкіст,
як шо перестане жрати як не в себе...
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04.05.2024 00:08 Ответить
а я закладаюсь що не підійде. А жере багато тому що у нього глисти, а з глистами тим паче не візьмуть.
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04.05.2024 00:17 Ответить
а я закладаюсь, шо впіхнений в танк, тобто призивний 5.
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04.05.2024 00:30 Ответить
він ***********, і не тільки у танк, а і взагалі у ЗСУ.
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04.05.2024 00:40 Ответить
він Верховний! - і хто ж це зробив?
думаю госдеп.
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04.05.2024 00:43 Ответить
він навіть на верховного стрілочника не тягне.
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04.05.2024 00:50 Ответить
і хто ж це зробив?
госдеп?
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04.05.2024 00:53 Ответить
щось мені здається, що ми про різних осіб дискутуємо.
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04.05.2024 00:55 Ответить
я про бубу, ви про кого?
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04.05.2024 00:59 Ответить
а я про залізничника сірьоню, що видно з мого верхнього коменту до новини.
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04.05.2024 01:02 Ответить
лещік - проізводноє від буби...
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04.05.2024 01:22 Ответить
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04.05.2024 06:13 Ответить
циркнявим назавжди!
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03.05.2024 23:40 Ответить
Кармільци !!!! Дякуємо !!!
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03.05.2024 23:41 Ответить
іпсо?
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03.05.2024 23:47 Ответить
Цікаво порівняти результати, коли 1 день не буде працювати залізниця та 1 день, коли не буде працювати 95 цирквартал. Здається, остання подія принесе більше користі, ніж шкоди.
Але залізничникам - лише на місяць, не переплутайте! А потім кошовий буде накачувати їм колеса
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03.05.2024 23:49 Ответить
А чо, паприколу. Залізничники штурмують посадки, енергетики розміновують поля а лікарі копають окопи. Ефективні менеджери роблять все, щоб коефіцієнт корисної дії був десь там під плинтусом..
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03.05.2024 23:56 Ответить
поцікався скільки залізничників загинуло під час війни, дуже будеш сильно здивований.
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04.05.2024 05:44 Ответить
буба вошдь, майже фюлер!
таке собі маленьке прикацаплене гуйло...
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04.05.2024 00:25 Ответить
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04.05.2024 00:39 Ответить
Відчуває себе господарем верховного господаря! Ну просто перший після Бога!
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04.05.2024 01:40 Ответить
Щось вони не у військовій формі сидять.
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04.05.2024 08:15 Ответить
В часи СРСР залізничники вважалися напіввійськовою структурою. А в часи ВВВ машиністи паровозів, які працювали на прифронтових лініях, прирівнювалися до учасників бойових дій. Месершмітти і фокке-вульфи на них дуже полювали!
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04.05.2024 05:58 Ответить
внутренние враги решили ломать логистику страны , в тч логистику для ВСУ. четкая госизмена
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04.05.2024 09:55 Ответить
- Бранзулетка! Бранзулетка!
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04.05.2024 11:16 Ответить
а что решится за этот месяц? поезда перестанут ездить, или люди ими пользоваться? Без железки у нас вообще вся логистика станет
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06.05.2024 09:20 Ответить
 
 