Кабмін продовжив на місяць термін дії відстрочки від призову працівникам Укрзалізниці

Кабінет Міністрів продовжив на один місяць термін дії відстрочки від призову на військову службу для працівників АТ "Укрзалізниця".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на постанову уряду.

"Встановити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту… і які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", — йдеться в тексті постанови.

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