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Новини Мобілізація
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Кабмін продовжив на місяць термін дії відстрочки від призову працівникам Укрзалізниці

Працівникам Укрзалізниці продовжили відстрочку від призову

Кабінет Міністрів продовжив на один місяць термін дії відстрочки від призову на військову службу для працівників АТ "Укрзалізниця".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на постанову уряду.

"Встановити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту… і які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", — йдеться в тексті постанови.

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Автор: 

Кабмін (14065) Укрзалізниця (6826) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+11
Цікаво порівняти результати, коли 1 день не буде працювати залізниця та 1 день, коли не буде працювати 95 цирквартал. Здається, остання подія принесе більше користі, ніж шкоди.
Але залізничникам - лише на місяць, не переплутайте! А потім кошовий буде накачувати їм колеса
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03.05.2024 23:49
+8
за лєщєнка переживаю.
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03.05.2024 23:38
+7
А чо, паприколу. Залізничники штурмують посадки, енергетики розміновують поля а лікарі копають окопи. Ефективні менеджери роблять все, щоб коефіцієнт корисної дії був десь там під плинтусом..
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03.05.2024 23:56
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за лєщєнка переживаю.
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03.05.2024 23:38 Відповісти
тей верхоповерховий гімнаст бродячого сцирску, тобто підлягає...
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03.05.2024 23:52 Відповісти
можу закластись, що його не призовуть, бо він через зріст не підходить.
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03.05.2024 23:58 Відповісти
підходить.
3см туди ростом 3см туди - все кращє ніж 60 інвалід...
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04.05.2024 00:04 Відповісти
вилітий маленький танкіст,
як шо перестане жрати як не в себе...
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04.05.2024 00:08 Відповісти
а я закладаюсь що не підійде. А жере багато тому що у нього глисти, а з глистами тим паче не візьмуть.
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04.05.2024 00:17 Відповісти
а я закладаюсь, шо впіхнений в танк, тобто призивний 5.
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04.05.2024 00:30 Відповісти
він ***********, і не тільки у танк, а і взагалі у ЗСУ.
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04.05.2024 00:40 Відповісти
він Верховний! - і хто ж це зробив?
думаю госдеп.
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04.05.2024 00:43 Відповісти
він навіть на верховного стрілочника не тягне.
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04.05.2024 00:50 Відповісти
і хто ж це зробив?
госдеп?
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04.05.2024 00:53 Відповісти
щось мені здається, що ми про різних осіб дискутуємо.
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04.05.2024 00:55 Відповісти
я про бубу, ви про кого?
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04.05.2024 00:59 Відповісти
а я про залізничника сірьоню, що видно з мого верхнього коменту до новини.
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04.05.2024 01:02 Відповісти
лещік - проізводноє від буби...
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04.05.2024 01:22 Відповісти
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04.05.2024 06:13 Відповісти
циркнявим назавжди!
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03.05.2024 23:40 Відповісти
Кармільци !!!! Дякуємо !!!
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03.05.2024 23:41 Відповісти
іпсо?
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03.05.2024 23:47 Відповісти
Цікаво порівняти результати, коли 1 день не буде працювати залізниця та 1 день, коли не буде працювати 95 цирквартал. Здається, остання подія принесе більше користі, ніж шкоди.
Але залізничникам - лише на місяць, не переплутайте! А потім кошовий буде накачувати їм колеса
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03.05.2024 23:49 Відповісти
А чо, паприколу. Залізничники штурмують посадки, енергетики розміновують поля а лікарі копають окопи. Ефективні менеджери роблять все, щоб коефіцієнт корисної дії був десь там під плинтусом..
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03.05.2024 23:56 Відповісти
поцікався скільки залізничників загинуло під час війни, дуже будеш сильно здивований.
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04.05.2024 05:44 Відповісти
буба вошдь, майже фюлер!
таке собі маленьке прикацаплене гуйло...
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04.05.2024 00:25 Відповісти
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04.05.2024 00:39 Відповісти
Відчуває себе господарем верховного господаря! Ну просто перший після Бога!
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04.05.2024 01:40 Відповісти
Щось вони не у військовій формі сидять.
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04.05.2024 08:15 Відповісти
В часи СРСР залізничники вважалися напіввійськовою структурою. А в часи ВВВ машиністи паровозів, які працювали на прифронтових лініях, прирівнювалися до учасників бойових дій. Месершмітти і фокке-вульфи на них дуже полювали!
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04.05.2024 05:58 Відповісти
внутренние враги решили ломать логистику страны , в тч логистику для ВСУ. четкая госизмена
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04.05.2024 09:55 Відповісти
- Бранзулетка! Бранзулетка!
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04.05.2024 11:16 Відповісти
а что решится за этот месяц? поезда перестанут ездить, или люди ими пользоваться? Без железки у нас вообще вся логистика станет
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06.05.2024 09:20 Відповісти
 
 