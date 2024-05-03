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Кабмін продовжив на місяць термін дії відстрочки від призову працівникам Укрзалізниці
Кабінет Міністрів продовжив на один місяць термін дії відстрочки від призову на військову службу для працівників АТ "Укрзалізниця".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на постанову уряду.
"Встановити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту… і які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", — йдеться в тексті постанови.
Топ коментарі
+11 Alexei Alex
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3см туди ростом 3см туди - все кращє ніж 60 інвалід...
як шо перестане жрати як не в себе...
думаю госдеп.
госдеп?
Але залізничникам - лише на місяць, не переплутайте! А потім кошовий буде накачувати їм колеса
таке собі маленьке прикацаплене гуйло...