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Новости Война
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На учет в ТЦК нужно стать по месту фактического проживания, - Генштаб ВСУ

ЗСУ

Проживание мужчины не по месту прописки не помешает обновлению данных в ТЦК. После внесения данных в единый реестр по старому месту регистрации мужчина автоматически будет снят с учета.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Глущенков в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Это абсолютно не является проблемой (проживание человека не по месту прописки. - Ред.). Человек пишет заявление, становится на воинский учет на новом месте. Информация о постановке на воинский учет принимается во внимание. Человек заносится в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что он состоит на учете по новому месту. По старому месту он автоматически будет снят с учета", - пояснил Глущенков.

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По его словам, если человек исключен из воинского учета, это указано в реестрах и он имеет об этом отметку в военном билете, то не нужно приходить для обновления данных в ТЦК и СП.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о мобилизации. 16 апреля президент Зеленский его подписал. По закону мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ. У всех военнообязанных будет 60 дней, чтобы уточнить свой актуальный адрес проживания, контактную информацию и другие военно-учетные данные. Сделать это они могут в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет.

Ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая. Также был обнародован новый перечень болезней, по которым будут оценивать пригодность к военной службе.

Автор: 

Генштаб ВС (6198) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+24
Від безвізу до кріпацтва. Вітаю.
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03.05.2024 18:00
+13
Її і не скасовували.
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03.05.2024 17:48
+9
Це тухла ху@ня. Щось інше придумай.
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03.05.2024 17:59
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Правила форума Совет форумчан
В Україні повернули "прописку"?
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03.05.2024 17:46 Ответить
Її і не скасовували.
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03.05.2024 17:48 Ответить
Я суммарно около 15 лет жил не по месту прописки/регистрации. И никаких проблем с тем что я живу не по месту прописки/регистрации никогда не было.
Сейчас походу будут у тех кто не по месту регистрации
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03.05.2024 18:14 Ответить
Проблеми якщо мешкаєш не за місцем прописки були лише при совку. Зараз їх теж не буде. Ні перед ким ніхто не зобов'язаний звітувати про своє фактичне місце проживання. Це лише вологі фантазії цього "представника" ГШ. Проте сам факт прописки не скасовано.
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03.05.2024 19:13 Ответить
На території України цей механізм діяв аж допоки Конституційний Суд України своїм рішенням (№ 15-рп/2001 від 14 листопада 2001 року) визнав такий інститут неконституційним та по суті скасував прописку, і в 2003 році було прийнято Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», яким було введено правило добровільної реєстрації громадян за місцем проживання або перебування. І нагадай це тім хто "лайконув"
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03.05.2024 19:10 Ответить
І саме тому зараз є така послуга навіть в довбаній Дії.

https://guide.diia.gov.ua/view/reiestratsiia-mistsia-prozhyvannia-c17772e7-17df-43b8-9b6f-dcfa0766b513

Особа, яка знялася з реєстрації в одному місці проживання, має 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Реєстарацію місця проживання можливо здійснити за адресою житла будь-якої форми власності звернувшись до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг.
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03.05.2024 19:22 Ответить
Мабуть шановний представник головоногих молюсків хотів звернути вашу увагу на те, що "введено правило добровільної реєстрації".
Добровільно - з власного бажання, доброї волі, без насилля, примусу; протилежне "примусово".
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04.05.2024 08:59 Ответить
Якщо б ви перешли за посиланням, то знайшли б там ось це:

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Правда добровільно та без примусу?

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04.05.2024 10:09 Ответить
"Ні перед ким ніхто не зобов'язаний звітувати про своє фактичне місце проживання."
Це ж ваші власні слова.
"після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання"
Я ж не пишу про тих, хто виписався. Без прописки взагалі у нас живуть лише деякі цигани
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04.05.2024 10:29 Ответить
Правильно. Живи де хочеш. До цього не докопаються. Проте прописку ніхто не скасовував. І людина зобов'язана її мати.
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04.05.2024 10:38 Ответить
"Представник Генерального Штабу...." ....Чому полковник юрій глущенков(Хто йому полковника дав?...🤔...) не командує бригадою на фронті а пи₴дить що попало під "бронью"? Риторичне питання.
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03.05.2024 17:54 Ответить
Хай краще ляпає язиком в тилу, аніж покладе хлопців на фронті.
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03.05.2024 20:00 Ответить
Правильно місце реєстрації проживання але фактично те саме що прописка
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03.05.2024 22:15 Ответить
Sasat🖕
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03.05.2024 17:48 Ответить
Прийдуть кацапи, скажеш їм
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03.05.2024 17:57 Ответить
Це тухла ху@ня. Щось інше придумай.
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03.05.2024 17:59 Ответить
Ось, саме тухлу ху@ню, і будеш Sasat, з таким розкладом.
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03.05.2024 18:39 Ответить
и шо неужели выпустят из Украины?
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03.05.2024 18:59 Ответить
Спроси у военкома.
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03.05.2024 19:00 Ответить
Зачем? Представляешь есть даже случаи когда наши из окупированных территорий через рашку!!!! Выезжали в Европу! Скажи мне мы так можем? Или у нас уже свой диктатор и кндр?
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03.05.2024 19:09 Ответить
А какая сейчас разница между вами и кацапами?!
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03.05.2024 19:05 Ответить
але треба буде сплатити штраф, за несвоєчасне повідомлення, про зміну адреси.
як же без штрафу?
вибіжить такий пузатий майор і почне орати, що без сплати штрафу на приймати документи!
мав такий досвід.
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03.05.2024 17:49 Ответить
І поряд як раз буде відділення банку, де ви зможете сплатити штраф з комісією гривень так у 150 - 200...
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03.05.2024 18:01 Ответить
саме так.
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03.05.2024 18:03 Ответить
Або ж, після закінчення активної фази, тягнутися десятиріччями, час від часу знову активуючись. Хай онуки-правники то розгрібають.
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03.05.2024 18:24 Ответить
І знову псевдонім якийсь пацаватий.
Пєтька Вальцман - то не про кагал-95, а якраз навпаки.
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03.05.2024 17:55 Ответить
А якщо людина за кордоном?
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03.05.2024 17:55 Ответить
Консульства не принимают и никаких услуг не оказывают. Крутись сам как хочешь.
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03.05.2024 18:03 Ответить
Якщо за кордоном то це джекпот сиди тихо,головне щоб правильний був закордон.
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03.05.2024 18:03 Ответить
На лиц находящихся за рубежом юрисдикция Украины НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ и на них закон о мобилизации НЕ ДЕЙСТВУЕТ !
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03.05.2024 19:07 Ответить
Від безвізу до кріпацтва. Вітаю.
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03.05.2024 18:00 Ответить
Веселий хлопець..
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03.05.2024 18:06 Ответить
Це тіпо можно нікуди не ставати..
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03.05.2024 18:05 Ответить
А що, якщо потенційний "ухилянт" живе по кількох адресах? Пару днів тут, тиждень там, пару тижнів ще десь.
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03.05.2024 18:06 Ответить
По дорозі між адресами патрулі виписуватимуть повістку, і тепер це буде узаконено. Ну, майже.
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03.05.2024 18:13 Ответить
А якщо ніде не прописаний, не зареєстрований, з точки зору держави, - бомж?
Як такому виписать повістку?

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03.05.2024 19:39 Ответить
Прибратипотребу у внесенні адреси до повістки. Це може Кабмін зробити. Побачимо, що вони там вигадають.
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03.05.2024 20:04 Ответить
Ти наплутав. Незламні то Українці а Кацапськи барани з номерками то "вялікіє і нєпабялімиє" які "взяли Київ за щоку за три дня". Й тих баранів-Кацапів нашваберних ***** не рахуючи жене у м'ясорубку хоча й прономерував але не рахуючи.
Слава Захисникам України-Героям Слава!!! Завжди честь та Слава людям які захищають свою країну!!!
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03.05.2024 18:19 Ответить
То ти дурне якщо робиш такі порівняння.
Якби на Засрашку напала країна з армією більше за їх та населенням у 3-4 рази більшим то там би вже хрін хто виїхав й діти б з жінками воювали приковані до зброї щоб не тікали.
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04.05.2024 00:33 Ответить
"Якби"....Мда я ще дурне угу. Ось якби то я би.....
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06.05.2024 11:58 Ответить
Де в Катовіце ТЦК, підкажіть, будь-ласка?
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03.05.2024 18:23 Ответить


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03.05.2024 18:35 Ответить
Після того, як влада не виконала свої зобов'язання та не забезпечила мені належний захист і мій будинок було знищено, як цивільний, який не зв'язаний присягою, не вважаю за потрібне повідомляти про своє місце проживання - де хочу, там і перебуваю. Я самотній, безпритульний без рахунків в банках з поганим здоров'ям і в тому віці, коли розпочинати все з початку вже запізно. Тому, чхати на всі погрози та обов'язки - не можна налякати того, кому нічого втрачати.
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03.05.2024 18:49 Ответить
шо еще вам нужно?
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03.05.2024 18:56 Ответить
Юрисдикция Украины за её пределами НЕ ДЕЙСТВУЕТ! И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на тех кто ЗА РУБЕЖОМ!

Они так же НЕ МОГУТ быть привлечены НИ К КАКОМУ виду ответственности, так как ответственность может наступать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если нарушение или преступление были человеком совершенны В УКРАИНЕ!!!

А так как человек находится ЗА РУБЕЖОМ, то он ни физически ни юридически НЕ СОВЕРШАЛ этих нарушений и преступлений!!!

Должностные лица, в том числе и из " ОПГ именующая себя "тцк", которое совершит любое действие в отношении лица находящегося ЗА РУБЕЖОМ - совершит преступление предусмотренное статьёй 366 Уголовного кодекса Украины "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".



Так как "должностное лицо" имея доступ КО ВСЕМ реестрам ЗНАЛ, что человек покинул территорию Украины!



А следовательно НЕ ПОДПАДАЕТ под действие закона о мобилизации, так как ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ вне её территории НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!



А следовательно:







- за рубежом ВСЕГДА можно ДОКАЗАТЬ факт ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ в отношении Вас!







- со временем ОТМЕНИТЬ ВСЁ, что в Украине на вас в связи с этим "наложат" и "привлекут"!







- ВЕРНУТЬ И КОМПЕНСИРОВАТЬ ВСЁ, что Украина из-за своих преступных действий "отберёт" у Вас.





И ПОМНИТЕ: что преступник в лице украинской власти может несметное количество раз "менять правила игры" с целью: обмануть, запугать, отобрать и выманить Вас. Так как "Преступникам закон не писан"...







НЕ РАСТРАЧИВАЙТЕ ваши силы.



Сейчас для Вас важны СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКА!
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03.05.2024 19:12 Ответить
Їй-бо, це з нами "гаваріт пластінка... пластінка... пластінка..." (с)
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03.05.2024 19:19 Ответить
Зустрічне питання - якщо чолов'яга проігнорує? Що тоді?
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03.05.2024 19:28 Ответить
 
 