На учет в ТЦК нужно стать по месту фактического проживания, - Генштаб ВСУ
Проживание мужчины не по месту прописки не помешает обновлению данных в ТЦК. После внесения данных в единый реестр по старому месту регистрации мужчина автоматически будет снят с учета.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Глущенков в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Это абсолютно не является проблемой (проживание человека не по месту прописки. - Ред.). Человек пишет заявление, становится на воинский учет на новом месте. Информация о постановке на воинский учет принимается во внимание. Человек заносится в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что он состоит на учете по новому месту. По старому месту он автоматически будет снят с учета", - пояснил Глущенков.
По его словам, если человек исключен из воинского учета, это указано в реестрах и он имеет об этом отметку в военном билете, то не нужно приходить для обновления данных в ТЦК и СП.
Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о мобилизации. 16 апреля президент Зеленский его подписал. По закону мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ. У всех военнообязанных будет 60 дней, чтобы уточнить свой актуальный адрес проживания, контактную информацию и другие военно-учетные данные. Сделать это они могут в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет.
Ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая. Также был обнародован новый перечень болезней, по которым будут оценивать пригодность к военной службе.
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Сейчас походу будут у тех кто не по месту регистрации
https://guide.diia.gov.ua/view/reiestratsiia-mistsia-prozhyvannia-c17772e7-17df-43b8-9b6f-dcfa0766b513
Особа, яка знялася з реєстрації в одному місці проживання, має 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Реєстарацію місця проживання можливо здійснити за адресою житла будь-якої форми власності звернувшись до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг.
Добровільно - з власного бажання, доброї волі, без насилля, примусу; протилежне "примусово".
Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Правда добровільно та без примусу?
Це ж ваші власні слова.
"після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання"
Я ж не пишу про тих, хто виписався. Без прописки взагалі у нас живуть лише деякі цигани
як же без штрафу?
вибіжить такий пузатий майор і почне орати, що без сплати штрафу на приймати документи!
мав такий досвід.
Пєтька Вальцман - то не про кагал-95, а якраз навпаки.
Як такому виписать повістку?
Київза щоку за три дня". Й тих баранів-Кацапів нашваберних ***** не рахуючи жене у м'ясорубку хоча й прономерував але не рахуючи.
Слава Захисникам України-Героям Слава!!! Завжди честь та Слава людям які захищають свою країну!!!
Якби на Засрашку напала країна з армією більше за їх та населенням у 3-4 рази більшим то там би вже хрін хто виїхав й діти б з жінками воювали приковані до зброї щоб не тікали.
Они так же НЕ МОГУТ быть привлечены НИ К КАКОМУ виду ответственности, так как ответственность может наступать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если нарушение или преступление были человеком совершенны В УКРАИНЕ!!!
А так как человек находится ЗА РУБЕЖОМ, то он ни физически ни юридически НЕ СОВЕРШАЛ этих нарушений и преступлений!!!
Должностные лица, в том числе и из " ОПГ именующая себя "тцк", которое совершит любое действие в отношении лица находящегося ЗА РУБЕЖОМ - совершит преступление предусмотренное статьёй 366 Уголовного кодекса Украины "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".
Так как "должностное лицо" имея доступ КО ВСЕМ реестрам ЗНАЛ, что человек покинул территорию Украины!
А следовательно НЕ ПОДПАДАЕТ под действие закона о мобилизации, так как ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ вне её территории НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!
А следовательно:
- за рубежом ВСЕГДА можно ДОКАЗАТЬ факт ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ в отношении Вас!
- со временем ОТМЕНИТЬ ВСЁ, что в Украине на вас в связи с этим "наложат" и "привлекут"!
- ВЕРНУТЬ И КОМПЕНСИРОВАТЬ ВСЁ, что Украина из-за своих преступных действий "отберёт" у Вас.
И ПОМНИТЕ: что преступник в лице украинской власти может несметное количество раз "менять правила игры" с целью: обмануть, запугать, отобрать и выманить Вас. Так как "Преступникам закон не писан"...
НЕ РАСТРАЧИВАЙТЕ ваши силы.
Сейчас для Вас важны СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКА!