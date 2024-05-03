На учет в ТЦК нужно стать по месту фактического проживания, - Генштаб ВСУ

Проживание мужчины не по месту прописки не помешает обновлению данных в ТЦК. После внесения данных в единый реестр по старому месту регистрации мужчина автоматически будет снят с учета.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Глущенков в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Это абсолютно не является проблемой (проживание человека не по месту прописки. - Ред.). Человек пишет заявление, становится на воинский учет на новом месте. Информация о постановке на воинский учет принимается во внимание. Человек заносится в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что он состоит на учете по новому месту. По старому месту он автоматически будет снят с учета", - пояснил Глущенков.

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По его словам, если человек исключен из воинского учета, это указано в реестрах и он имеет об этом отметку в военном билете, то не нужно приходить для обновления данных в ТЦК и СП.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о мобилизации. 16 апреля президент Зеленский его подписал. По закону мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ. У всех военнообязанных будет 60 дней, чтобы уточнить свой актуальный адрес проживания, контактную информацию и другие военно-учетные данные. Сделать это они могут в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет.

Ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая. Также был обнародован новый перечень болезней, по которым будут оценивать пригодность к военной службе.