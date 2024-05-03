На облік у ТЦК треба стати за місцем фактичного проживання, - Генштаб ЗСУ

Проживання чоловіка не за місцем прописки не стане на заваді оновленню даних в ТЦК. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков в інтерв’ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Це абсолютно не є проблемою (проживання людини не за місцем прописки. – Ред.). Людина пише заяву, стає на військовий облік на новому місці. Інформація щодо взяття на військовий облік береться до уваги. Людина заноситься до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що вона перебуває на обліку за новим місцем. За старим місцем вона автоматично буде знята з обліку", - пояснив Глущенков.

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За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для оновлення даних до ТЦК та СП.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. 16 квітня президент Зеленський його підписав. За законом мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ. В усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

Раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня. Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.