На облік у ТЦК треба стати за місцем фактичного проживання, - Генштаб ЗСУ
Проживання чоловіка не за місцем прописки не стане на заваді оновленню даних в ТЦК. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.
Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков в інтерв’ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Це абсолютно не є проблемою (проживання людини не за місцем прописки. – Ред.). Людина пише заяву, стає на військовий облік на новому місці. Інформація щодо взяття на військовий облік береться до уваги. Людина заноситься до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що вона перебуває на обліку за новим місцем. За старим місцем вона автоматично буде знята з обліку", - пояснив Глущенков.
За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для оновлення даних до ТЦК та СП.
Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. 16 квітня президент Зеленський його підписав. За законом мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ. В усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.
Раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня. Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.
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Сейчас походу будут у тех кто не по месту регистрации
https://guide.diia.gov.ua/view/reiestratsiia-mistsia-prozhyvannia-c17772e7-17df-43b8-9b6f-dcfa0766b513
Особа, яка знялася з реєстрації в одному місці проживання, має 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Реєстарацію місця проживання можливо здійснити за адресою житла будь-якої форми власності звернувшись до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг.
Добровільно - з власного бажання, доброї волі, без насилля, примусу; протилежне "примусово".
Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Правда добровільно та без примусу?
Це ж ваші власні слова.
"після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання"
Я ж не пишу про тих, хто виписався. Без прописки взагалі у нас живуть лише деякі цигани
як же без штрафу?
вибіжить такий пузатий майор і почне орати, що без сплати штрафу на приймати документи!
мав такий досвід.
Пєтька Вальцман - то не про кагал-95, а якраз навпаки.
Як такому виписать повістку?
Київза щоку за три дня". Й тих баранів-Кацапів нашваберних ***** не рахуючи жене у м'ясорубку хоча й прономерував але не рахуючи.
Слава Захисникам України-Героям Слава!!! Завжди честь та Слава людям які захищають свою країну!!!
Якби на Засрашку напала країна з армією більше за їх та населенням у 3-4 рази більшим то там би вже хрін хто виїхав й діти б з жінками воювали приковані до зброї щоб не тікали.
Они так же НЕ МОГУТ быть привлечены НИ К КАКОМУ виду ответственности, так как ответственность может наступать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если нарушение или преступление были человеком совершенны В УКРАИНЕ!!!
А так как человек находится ЗА РУБЕЖОМ, то он ни физически ни юридически НЕ СОВЕРШАЛ этих нарушений и преступлений!!!
Должностные лица, в том числе и из " ОПГ именующая себя "тцк", которое совершит любое действие в отношении лица находящегося ЗА РУБЕЖОМ - совершит преступление предусмотренное статьёй 366 Уголовного кодекса Украины "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".
Так как "должностное лицо" имея доступ КО ВСЕМ реестрам ЗНАЛ, что человек покинул территорию Украины!
А следовательно НЕ ПОДПАДАЕТ под действие закона о мобилизации, так как ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ вне её территории НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!
А следовательно:
- за рубежом ВСЕГДА можно ДОКАЗАТЬ факт ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ в отношении Вас!
- со временем ОТМЕНИТЬ ВСЁ, что в Украине на вас в связи с этим "наложат" и "привлекут"!
- ВЕРНУТЬ И КОМПЕНСИРОВАТЬ ВСЁ, что Украина из-за своих преступных действий "отберёт" у Вас.
И ПОМНИТЕ: что преступник в лице украинской власти может несметное количество раз "менять правила игры" с целью: обмануть, запугать, отобрать и выманить Вас. Так как "Преступникам закон не писан"...
НЕ РАСТРАЧИВАЙТЕ ваши силы.
Сейчас для Вас важны СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКА!