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На облік у ТЦК треба стати за місцем фактичного проживання, - Генштаб ЗСУ

ЗСУ

Проживання чоловіка не за місцем прописки не стане на заваді оновленню даних в ТЦК. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков в інтерв’ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Це абсолютно не є проблемою (проживання людини не за місцем прописки. – Ред.). Людина пише заяву, стає на військовий облік на новому місці. Інформація щодо взяття на військовий облік береться до уваги. Людина заноситься до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що вона перебуває на обліку за новим місцем. За старим місцем вона автоматично буде знята з обліку", - пояснив Глущенков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою, - Генштаб

За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для оновлення даних до ТЦК та СП.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. 16 квітня президент Зеленський його підписав. За законом мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ. В усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

Раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня. Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.

Автор: 

Генштаб ЗС (6497) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+24
Від безвізу до кріпацтва. Вітаю.
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03.05.2024 18:00
+13
Її і не скасовували.
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03.05.2024 17:48
+9
Це тухла ху@ня. Щось інше придумай.
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03.05.2024 17:59
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В Україні повернули "прописку"?
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03.05.2024 17:46 Відповісти
Її і не скасовували.
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03.05.2024 17:48 Відповісти
Я суммарно около 15 лет жил не по месту прописки/регистрации. И никаких проблем с тем что я живу не по месту прописки/регистрации никогда не было.
Сейчас походу будут у тех кто не по месту регистрации
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03.05.2024 18:14 Відповісти
Проблеми якщо мешкаєш не за місцем прописки були лише при совку. Зараз їх теж не буде. Ні перед ким ніхто не зобов'язаний звітувати про своє фактичне місце проживання. Це лише вологі фантазії цього "представника" ГШ. Проте сам факт прописки не скасовано.
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03.05.2024 19:13 Відповісти
На території України цей механізм діяв аж допоки Конституційний Суд України своїм рішенням (№ 15-рп/2001 від 14 листопада 2001 року) визнав такий інститут неконституційним та по суті скасував прописку, і в 2003 році було прийнято Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», яким було введено правило добровільної реєстрації громадян за місцем проживання або перебування. І нагадай це тім хто "лайконув"
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03.05.2024 19:10 Відповісти
І саме тому зараз є така послуга навіть в довбаній Дії.

https://guide.diia.gov.ua/view/reiestratsiia-mistsia-prozhyvannia-c17772e7-17df-43b8-9b6f-dcfa0766b513

Особа, яка знялася з реєстрації в одному місці проживання, має 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Реєстарацію місця проживання можливо здійснити за адресою житла будь-якої форми власності звернувшись до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг.
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03.05.2024 19:22 Відповісти
Мабуть шановний представник головоногих молюсків хотів звернути вашу увагу на те, що "введено правило добровільної реєстрації".
Добровільно - з власного бажання, доброї волі, без насилля, примусу; протилежне "примусово".
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04.05.2024 08:59 Відповісти
Якщо б ви перешли за посиланням, то знайшли б там ось це:

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Правда добровільно та без примусу?

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04.05.2024 10:09 Відповісти
"Ні перед ким ніхто не зобов'язаний звітувати про своє фактичне місце проживання."
Це ж ваші власні слова.
"після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання"
Я ж не пишу про тих, хто виписався. Без прописки взагалі у нас живуть лише деякі цигани
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04.05.2024 10:29 Відповісти
Правильно. Живи де хочеш. До цього не докопаються. Проте прописку ніхто не скасовував. І людина зобов'язана її мати.
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04.05.2024 10:38 Відповісти
"Представник Генерального Штабу...." ....Чому полковник юрій глущенков(Хто йому полковника дав?...🤔...) не командує бригадою на фронті а пи₴дить що попало під "бронью"? Риторичне питання.
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03.05.2024 17:54 Відповісти
Хай краще ляпає язиком в тилу, аніж покладе хлопців на фронті.
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03.05.2024 20:00 Відповісти
Правильно місце реєстрації проживання але фактично те саме що прописка
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03.05.2024 22:15 Відповісти
Sasat🖕
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03.05.2024 17:48 Відповісти
Прийдуть кацапи, скажеш їм
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03.05.2024 17:57 Відповісти
Це тухла ху@ня. Щось інше придумай.
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03.05.2024 17:59 Відповісти
Ось, саме тухлу ху@ню, і будеш Sasat, з таким розкладом.
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03.05.2024 18:39 Відповісти
и шо неужели выпустят из Украины?
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03.05.2024 18:59 Відповісти
Спроси у военкома.
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03.05.2024 19:00 Відповісти
Зачем? Представляешь есть даже случаи когда наши из окупированных территорий через рашку!!!! Выезжали в Европу! Скажи мне мы так можем? Или у нас уже свой диктатор и кндр?
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03.05.2024 19:09 Відповісти
А какая сейчас разница между вами и кацапами?!
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03.05.2024 19:05 Відповісти
але треба буде сплатити штраф, за несвоєчасне повідомлення, про зміну адреси.
як же без штрафу?
вибіжить такий пузатий майор і почне орати, що без сплати штрафу на приймати документи!
мав такий досвід.
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03.05.2024 17:49 Відповісти
І поряд як раз буде відділення банку, де ви зможете сплатити штраф з комісією гривень так у 150 - 200...
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03.05.2024 18:01 Відповісти
саме так.
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03.05.2024 18:03 Відповісти
Або ж, після закінчення активної фази, тягнутися десятиріччями, час від часу знову активуючись. Хай онуки-правники то розгрібають.
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03.05.2024 18:24 Відповісти
І знову псевдонім якийсь пацаватий.
Пєтька Вальцман - то не про кагал-95, а якраз навпаки.
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03.05.2024 17:55 Відповісти
А якщо людина за кордоном?
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03.05.2024 17:55 Відповісти
Консульства не принимают и никаких услуг не оказывают. Крутись сам как хочешь.
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03.05.2024 18:03 Відповісти
Якщо за кордоном то це джекпот сиди тихо,головне щоб правильний був закордон.
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03.05.2024 18:03 Відповісти
На лиц находящихся за рубежом юрисдикция Украины НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ и на них закон о мобилизации НЕ ДЕЙСТВУЕТ !
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03.05.2024 19:07 Відповісти
Від безвізу до кріпацтва. Вітаю.
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03.05.2024 18:00 Відповісти
Веселий хлопець..
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03.05.2024 18:06 Відповісти
Це тіпо можно нікуди не ставати..
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03.05.2024 18:05 Відповісти
А що, якщо потенційний "ухилянт" живе по кількох адресах? Пару днів тут, тиждень там, пару тижнів ще десь.
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03.05.2024 18:06 Відповісти
По дорозі між адресами патрулі виписуватимуть повістку, і тепер це буде узаконено. Ну, майже.
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03.05.2024 18:13 Відповісти
А якщо ніде не прописаний, не зареєстрований, з точки зору держави, - бомж?
Як такому виписать повістку?

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03.05.2024 19:39 Відповісти
Прибратипотребу у внесенні адреси до повістки. Це може Кабмін зробити. Побачимо, що вони там вигадають.
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03.05.2024 20:04 Відповісти
Ти наплутав. Незламні то Українці а Кацапськи барани з номерками то "вялікіє і нєпабялімиє" які "взяли Київ за щоку за три дня". Й тих баранів-Кацапів нашваберних ***** не рахуючи жене у м'ясорубку хоча й прономерував але не рахуючи.
Слава Захисникам України-Героям Слава!!! Завжди честь та Слава людям які захищають свою країну!!!
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03.05.2024 18:19 Відповісти
То ти дурне якщо робиш такі порівняння.
Якби на Засрашку напала країна з армією більше за їх та населенням у 3-4 рази більшим то там би вже хрін хто виїхав й діти б з жінками воювали приковані до зброї щоб не тікали.
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04.05.2024 00:33 Відповісти
"Якби"....Мда я ще дурне угу. Ось якби то я би.....
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06.05.2024 11:58 Відповісти
Де в Катовіце ТЦК, підкажіть, будь-ласка?
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03.05.2024 18:23 Відповісти


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03.05.2024 18:35 Відповісти
Після того, як влада не виконала свої зобов'язання та не забезпечила мені належний захист і мій будинок було знищено, як цивільний, який не зв'язаний присягою, не вважаю за потрібне повідомляти про своє місце проживання - де хочу, там і перебуваю. Я самотній, безпритульний без рахунків в банках з поганим здоров'ям і в тому віці, коли розпочинати все з початку вже запізно. Тому, чхати на всі погрози та обов'язки - не можна налякати того, кому нічого втрачати.
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03.05.2024 18:49 Відповісти
шо еще вам нужно?
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03.05.2024 18:56 Відповісти
Юрисдикция Украины за её пределами НЕ ДЕЙСТВУЕТ! И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на тех кто ЗА РУБЕЖОМ!

Они так же НЕ МОГУТ быть привлечены НИ К КАКОМУ виду ответственности, так как ответственность может наступать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если нарушение или преступление были человеком совершенны В УКРАИНЕ!!!

А так как человек находится ЗА РУБЕЖОМ, то он ни физически ни юридически НЕ СОВЕРШАЛ этих нарушений и преступлений!!!

Должностные лица, в том числе и из " ОПГ именующая себя "тцк", которое совершит любое действие в отношении лица находящегося ЗА РУБЕЖОМ - совершит преступление предусмотренное статьёй 366 Уголовного кодекса Украины "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".



Так как "должностное лицо" имея доступ КО ВСЕМ реестрам ЗНАЛ, что человек покинул территорию Украины!



А следовательно НЕ ПОДПАДАЕТ под действие закона о мобилизации, так как ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ вне её территории НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!



А следовательно:







- за рубежом ВСЕГДА можно ДОКАЗАТЬ факт ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ в отношении Вас!







- со временем ОТМЕНИТЬ ВСЁ, что в Украине на вас в связи с этим "наложат" и "привлекут"!







- ВЕРНУТЬ И КОМПЕНСИРОВАТЬ ВСЁ, что Украина из-за своих преступных действий "отберёт" у Вас.





И ПОМНИТЕ: что преступник в лице украинской власти может несметное количество раз "менять правила игры" с целью: обмануть, запугать, отобрать и выманить Вас. Так как "Преступникам закон не писан"...







НЕ РАСТРАЧИВАЙТЕ ваши силы.



Сейчас для Вас важны СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКА!
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03.05.2024 19:12 Відповісти
Їй-бо, це з нами "гаваріт пластінка... пластінка... пластінка..." (с)
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03.05.2024 19:19 Відповісти
Зустрічне питання - якщо чолов'яга проігнорує? Що тоді?
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03.05.2024 19:28 Відповісти
 
 