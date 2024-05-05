РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11168 посетителей онлайн
Новости
14 839 98

США приостановили поставки вооружений в Израиль, - СМИ

США не постачають зброї в Ізраїль

Соединенные Штаты приостановили поставки оружия в Израиль, это произошло впервые с момента нападения ХАМАС в октябре 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Собеседники издания отметили, что это вызвало серьезное беспокойство в израильском правительстве.

В то же время Белый дом отказался комментировать эту информацию.

Однако советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в субботу заявлял, что администрация Джо Байдена четко дала понять Израилю, что способ проведения операции в Рафахе повлияет на политику США в отношении войны в секторе Газа.

В феврале администрация Байдена попросила предоставить гарантии того, что Армия обороны Израиля в Секторе Газа будет использовать оружие, изготовленное в США, в соответствии с международным правом.

Также читайте: Израиль продолжит сражаться с ХАМАС вплоть до выполнения целей, - Нетаньяху

Отмечается, что об этом шаге администрации Джо Байдена стало известно на фоне все больших разногласий между США и Израилем относительно дальнейших боевых действий в Секторе Газа, в частности - вероятного вторжения в город Рафах на юге, где находятся более миллиона палестинцев.

Как писал Цензор.НЕТ, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что пока не видит возможности принять предложение о завершении военной операции против движения ХАМАС, и что сначала необходимо выполнить все намеченные цели.

Автор: 

Израиль (1921) США (26439) Хамас (183)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
Хамас - це той самий запоребрик. Світ лише починає розуміти, що війна в Україні із запоребриком та в Ізраїлі з Хамасом (та поплічниками) - це одна війна.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:03
+21
Його треба в хамас чи кацапам, тоді ті точно 100 відсотково програють і підпишуть капітуляцію.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:29
+18
Таки да.Но пару недель назад звонил из Израиля мой земляк так к ним в фирму вернулся мобилизованный солдат,так тот рассказывал что оружия было у них много и еще американцы помощь подогнали.В отличие от наших верхов развороваших за 30 лет армию практически до нуля в Израиле есть замкнутый цикл производства танков,самолетов и другого оружия.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони і без США мають купу заліза, нам це на руку
показать весь комментарий
05.05.2024 20:51 Ответить
на нас це ніяк не впливає
показать весь комментарий
05.05.2024 21:08 Ответить
Зеленского надо в Израиль передать вместо оружия!
показать весь комментарий
05.05.2024 21:19 Ответить
Його треба в хамас чи кацапам, тоді ті точно 100 відсотково програють і підпишуть капітуляцію.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:29 Ответить
виходить, у хамаса теж ******** лобі )
показать весь комментарий
05.05.2024 20:53 Ответить
Хамас - це той самий запоребрик. Світ лише починає розуміти, що війна в Україні із запоребриком та в Ізраїлі з Хамасом (та поплічниками) - це одна війна.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:03 Ответить
кацапського лобі теж у них вистачає.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:16 Ответить
Зараз кацапське та хамасівське - це по суті одне лобі.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:43 Ответить
невже марджорі тейлор грін ще й палестинців підтримує?
показать весь комментарий
05.05.2024 21:47 Ответить
Не знаю, але я цього й не стверджував на рівні кожної конкретної людини. Спробую пояснити на прикладі. Під час другої Світової війна під Сталінградом чи на Курській Дузі та війна в Азії - це була та сама війна, де з одного боку воювали нацистська Німеччина із союзниками, а з іншого - СРСР із США, Великою Британією та іншими союзниками. У Європі та в Азії воювали різні країни, і напевно, що дехто з німців не любив японців (і навпаки), але ми все одно розглядаємо Другу Світову як війну, де нацистська Німеччина та Японія воювали на одному боці.

Перепрошую за криве пояснення. Я не політолог і не завжди можу чітко виразити свої думки стосовно відносин між країнами та блоками країн; і, звісно, не претендую, що мої думки 100% правильні - це лише мої переконання, і я маю право їх висловлювати, хоч и криво (ще раз перепрошую).
показать весь комментарий
05.05.2024 22:28 Ответить
у ********* світі історичні паралелі з минулого сторіччя контрпродуктивні. Про це вам скаже/пояснить будь-який політолог чи історик.
показать весь комментарий
05.05.2024 23:08 Ответить
21 століття ледь почалось, а обидві світові війни були в минулому столітті. І з часу WW2 минуло менш ніж 100 років (менш ніж 80, якщо з моменту завершення).
показать весь комментарий
05.05.2024 23:53 Ответить
Наведені вами факти нічого не міняють. Агресори тому і агресори, що вони ментально живуть у минулому сторіччі, а дехто навіть у позаминулому, тому і використовують концепцію права сили.
показать весь комментарий
06.05.2024 00:02 Ответить
Згоден. Тим паче, співставлення з Другою Світовою виправдане, бо нинішня вісь зла мислить саме категоріями 19 чи початку 20 століття.
показать весь комментарий
06.05.2024 00:15 Ответить
Що це одна війна - дуже правильно: усі старожили при владі вирішили переділити світ. Китаю - Тайвань, расєї - Україну, #идам - Палестину. Скільки нетаньяху при владі? І по москві плакатики "бєссмєртнава палка" з #уйлом носив, і чим таким той ізраїль своєму єдіновєрцу допоміг? А чого так? Не справжній іудей, серед салоїдів кормиться? Око за око - не нашої віри ідея.
показать весь комментарий
05.05.2024 23:19 Ответить
У Байдена мільон виборців хамасівців у Мічігані і він боїться їх втратити бо це один з 6 штатів де буде вирішуваться хто буде наступним президентом. Я був в місті Дірборн там суцільне арабське гетто.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:36 Ответить
і я так підозрюю, що "американці" Дірборна дуже побиваються за долю газаватів Гази.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:45 Ответить
Щось згадалося як подібні ,,американці,, Нью-Йорка веселились після падіння башень. Навіть незважаючи на те що серед загиблих були і їхні брати по вірі.
показать весь комментарий
05.05.2024 23:22 Ответить
Ой
показать весь комментарий
05.05.2024 20:57 Ответить
Слава Богу! Для чого їм зброя?! Дясять ,,чуваків" на ішаках не можуть подалати?!!
показать весь комментарий
05.05.2024 20:59 Ответить
Там не десять чуваків?
показать весь комментарий
05.05.2024 21:01 Ответить
Це вже якась альтернативна реальність... В Рафалах , виявляється, вторгнення, і там мільйон от саме палестинців. Дежавю з "народом данбаса".
показать весь комментарий
05.05.2024 21:00 Ответить
просто перед початком військової операції на півночі і в центрі Гази, Іхраїль попередив, щоб цивільні встигли вийти з майбутньої зони бойових дій. от вони і ринули всі на південь у це місто Рафах. а тепер вони куди ринуть? Єгипет їх не хоче прийняти, на північ Гази повертатися вже нема куди, бо там вже зруйнована інфраструктура. і якщо зараз там почати бойові дії проти залишків того хамасу, то буде дуже величезна кількість жертв серед цивільних. і от все це зараз потрібно Білому дому правильно розрулити, щоб не збурити арабський світ, та й перед виборами Байдену стрьомно, голоси виборців боїться втратити.. а тут на носі безпекова угода між саудитами, іншими арабськими країнами і Штатами. та угода, яку мали підписати ще перед нападом хамасу на Ізраїль. саме тому і напав той хамас по указці кацапів і рушників, щоб цю угоду зірвати і підняти світові ціни на нафту..
показать весь комментарий
05.05.2024 22:39 Ответить
Таки да.Но пару недель назад звонил из Израиля мой земляк так к ним в фирму вернулся мобилизованный солдат,так тот рассказывал что оружия было у них много и еще американцы помощь подогнали.В отличие от наших верхов развороваших за 30 лет армию практически до нуля в Израиле есть замкнутый цикл производства танков,самолетов и другого оружия.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:03 Ответить
Перед повномасштабною війною Україна отримала від США допомоги на 773,6 млн доларів у 2020 році та 511 млн у 2021 році. Ізраїль отримав 3 млрд 661,9 млн та 3 млрд 534,6 млн доларів відповідно. Населення Ізраїлю. Чисельність населення країни 2015 року становила 8,05 млн осіб
показать весь комментарий
05.05.2024 21:09 Ответить
Ізраїль щороку отримує від США десь 3,6 мільярдів маючи статус основного союзника США поза НАТО.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:47 Ответить
ви ще забули дописати ресурси проти кого воює ізраїль і Україна
показать весь комментарий
05.05.2024 23:56 Ответить
Стара пісня зеботів "Всє ані адінакавиє". Але в 2014-2018 укр. армія розвивалася і озброювалася, і до 2022-го була б настільки сильною, що путін не наважився би напасти. Але 73 % ідіотів захотілося поржать
показать весь комментарий
05.05.2024 22:07 Ответить
Ну да патронных и снарядных заводов настроили на каждом углу.
показать весь комментарий
05.05.2024 22:20 Ответить
І одну казарму в Широкому Лані чотири роки будували
показать весь комментарий
05.05.2024 22:56 Ответить
Виробництво снарядів запустили на Артемі, але ваш ржачний Зе-клоун зупинив їх. Також закупили лінію виробництва снарядів у 2018-му, але ваші Зе-смішаріки не стали її встановлювати.
показать весь комментарий
05.05.2024 22:57 Ответить
Багато(достаньо)зброї:ніколи не буває. Завжди може бути більше і краще.
показать весь комментарий
06.05.2024 07:51 Ответить
В США 20 універів бунтують - бігають в арафатках - топлять за арабів - от і Баиден почав задкувати
показать весь комментарий
05.05.2024 21:06 Ответить
То титушки!
показать весь комментарий
05.05.2024 21:18 Ответить
от зараз десь далеко образився Вадік (бережи його Боже)
показать весь комментарий
05.05.2024 21:37 Ответить
А де він зараз? Начебто встиг і в тюрьмі побувати.
показать весь комментарий
05.05.2024 23:25 Ответить
щодо тюрми у мене сумніви. Він воює з квітня 22-го. Наразі молодший сержант, командир відділення в склад 72 бригади «Чорні запорожці». На фото праворуч.
показать весь комментарий
05.05.2024 23:58 Ответить
Це за роки до війни проходила така інфа що він спочатку за голову взявся, а потім таки вліз в кримінальну халепу. Не знаю це правда чи брехня.
показать весь комментарий
06.05.2024 00:01 Ответить
щодо кримінальної справи нападу у 18-у році у Рожнах не було доказано його участь, Тому він навіть у СІЗО не сидів, вдома під домашнім арештом. Справу через чотири роки закрили.
показать весь комментарий
06.05.2024 00:16 Ответить
Ось такий Байден союзник...
показать весь комментарий
05.05.2024 21:09 Ответить
Може, потрібно дослухатись до того хто тебе корме напуває і одягає?
показать весь комментарий
05.05.2024 21:20 Ответить
Байден півроку нічого не давав і розігрував у конгресі спектакль, хоча він мав у кишені 12 млрд особливого фонду. Він нічого не дає просто так! Саме тому він забороняє стріляти по рашці, саме тому він ніколи не скаже, що рашка повинна отримати поразку.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:26 Ответить
А до нападу хамасівців США не поставляли зброю Ізраїлю?
показать весь комментарий
05.05.2024 21:29 Ответить
Його кормлять з за-поребрика
показать весь комментарий
05.05.2024 22:57 Ответить
А як же - "всі цілі спецоперації будуть досягнені"?
А після досягнення - ордери МКС. На пару з ордою.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:13 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2024 21:15 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Похоже, в переговорах с Хамасом все уперлось буквально в одно слово - террористы хотят записать «завершение» войны, мы настаиваем «приостановка».

Но любопытно не это. А то, что Хамас ТРЕБУЕТ гарантий, причем американских, что война не возобновится. Ну, до кучи египетских и катарских, но это менее существенно. И Штаты, судя по всему, готовы такие гарантии дать. Еще раз: террористы, осуществившие геноцидальную атаку на Израиль 7 октября, требуют от главного союзника Израиля гарантий и он готов им ее дать. По-моему, никогда еще слово «несправедливость» не получало такого яркого воплощения.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:22 Ответить
Існують необхідні межі самозахисту.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:26 Ответить
Розкажи це хлопцям з херсонскої бузкової рощі, мирняку з Ірпіня і Бучі, яких якути розстрілювали ради забави. А уяви, як твоя дитина, що пішла на концерт, очутилась в лапах обколотого наркома палестинця і він її згвалтував, а потім вбив кувалдою! Уявив? А ще уяви, що оті "мирні" палестинці радісно співають і танцюють, коли таке бачуть, а їхні такі "мирні"дітлахи з 4-5 рочків вчаться....вбивати юдеїв! Ти все ще віриш у казку про "мирних палестинців", яких не хочуть приймати навіть їхні сородичі з мусульмансько-арабского світу?
показать весь комментарий
05.05.2024 22:23 Ответить
дурне, які межі замозахисту для палестинців? Ізраїль надавав їв світло, воду і навіть роботу. Чомусь інші сусіди Палестини цим не дуже переймаються, хоча можна поглянути на розмір їхніх країн і на кількість населення.
показать весь комментарий
05.05.2024 22:35 Ответить
ніхто по цивільним об'єктам не лупить, це населення винувате що дозволило в мечетях, храмах та інших місцях розміщувати склади зі зброєю чи команді пункти. І відео є як Цахал зачищає лікарню яка кишить боєвиками хамасу, інтересно що це вони там роблять.

і ви зараз говорите про те що ''погані євреї '' ******** палестинців коли ті вбили 1000 цивільних. Давайте ще понийте що Сили оборони луплять по Білгороду і також може прилетіти по цивільному об'єкт. Вони ж не винуваті певно теж? Просто дозволяють використовувати свою територію для запуску ракет на Харків і нічого не роблять.
показать весь комментарий
05.05.2024 22:46 Ответить
Ти чув таку істину: "Скаженого пса пристрелюють"? От через таких "правильних", як ти, у нас під боком так і залишився скажений пес - расейська болотяна мавпа з ядерною гранатою. А про всякі "межі" гарно розповідати клацая по клаві в теплі, а ти спробуй вякнути щось подібне на передку, в бою, коли людинопдібні звірі валять хвилями і хотять тебе вбити.
Ви, блдь, чистоплюї, готові просрати всю Землю, але щоб все було без крові, без образ, без смертей(у вас на очах чи наслуху) і, головне - щоб вівці були цілі і...шаурма у вас на столі свіжа.
Тут справа йде про виживання ВСЬОГО світу, а чистоплюям треба тільки попі*здеть про "права" палестиньких терористів. Хотів би я побачити тебе в їхніх руках чи твою дитину - от тоді б ти мабуть виконав усі "межі" і...заболтав би своєю миролюбивістю їх до смерті.
показать весь комментарий
05.05.2024 22:39 Ответить
Сподіваюсь, що ти вже прийняв від проносу, "биколог". Погоняло в тебе відповідне.
показать весь комментарий
05.05.2024 22:52 Ответить
Це якийсь дурний лівачок. Який за все хороше і проти всього поганого. Впевнене що таке створіння відразу б взяло тут росіійський паспорт якби кацапам вийшло все за 3 дні. Ну або б точно проривало польский кордон.
показать весь комментарий
05.05.2024 22:48 Ответить
Це і *мотати на вус*Україні,якщо після попередження СШАтовською зброєю будуть пуляти по рашці,припинять поставки.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:25 Ответить
Достатньо ракет з Англії. Пуляти є чим.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:27 Ответить
У Дупу цього байдена , ідіоти
показать весь комментарий
05.05.2024 21:27 Ответить
Воювати з ордою й з купкою макак-різні речі.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:29 Ответить
Навіщо Ізраїлю зброя США - всі ж (хто читає цей форум) знають від місцевих експертів з секти "всі мають воювати", що там ******* армія та навчені воювати 100% населення і навіть Україні треба брати з них приклад, відтак, справляться самі. Тим паче, що вони воюють з якимись алахакбарами на пікапах, а не регулярною армією.
показать весь комментарий
05.05.2024 21:29 Ответить
Це не купка макак ,ви помеляєтесь , за ними стоїть іран та расія . Коли була нагода треба було винести усю нефтянку ірану, ісфахан та ППО , а зараз я не знаю ..... як с дідом Мазаєм і зайцям не допоміг і партізан сдал , це я про Бібі заручникі поки що ????
показать весь комментарий
05.05.2024 21:55 Ответить
Друже,в нас один ворог,повір мені,я воював,ти мабуть також, та все розумієш,ви мудра нація,дай Господь нашій хоча б частку того, що є у вас і ми все здолаємо .
показать весь комментарий
05.05.2024 22:30 Ответить
Дуже цікаво, скільки тисяч снарядів вистрілює хамас на добу?!
показать весь комментарий
05.05.2024 21:56 Ответить
і скільки запускає ракет і дронів щодня?
показать весь комментарий
05.05.2024 23:59 Ответить
А ще скільки у хамаса танків та літаків...
показать весь комментарий
06.05.2024 08:58 Ответить
Нехай Штати цей потік зброї до України завернуть. Ми спочатку фашистів розібʼємо а потім і Ізраїлю допоможемо
показать весь комментарий
05.05.2024 21:58 Ответить
Та нам дадуть у рази більше,не приймайтесь.
показать весь комментарий
05.05.2024 22:33 Ответить
Поки що бла бла бла бла та тільки висловлювання серйозної стурбованості і не більш!!!! Коли дадуть, якщо нам це потрібно було ще місяці 3 тому? Га Серхіо? У нас кожен день на фронті та у містах і селах українці гинуть? Тому і пишу - бла бла бла бла…..
показать весь комментарий
05.05.2024 22:42 Ответить
Ти був на фронті? Я був у піхоті,коли правий берег Херсонщини звільняли,я бачив як по кацапам Хаймарси працювали,ми їдемо на позицію й купа, реально купа гільз від нашої арти по посадках,ми їх вбивали просто, все буде,вони підари звикли до "лафи",вона для них закінчується, буде їм "карнавал".
показать весь комментарий
05.05.2024 22:59 Ответить
АТО, 16-17, Широкино, по призову (воєнки в інституті), командир взводу звʼязку
показать весь комментарий
05.05.2024 23:02 Ответить
Не треба подробиць солдат, будемо сподіватися на все хороше бо як пишуть у Євангелії- зневірення є гріхом. Слава ЗСУ
показать весь комментарий
05.05.2024 23:21 Ответить
Твої слова та Богу в ухи! Бо як почитаєш тій же ж УНІАН або Обоз так настрій псується відразу…
показать весь комментарий
05.05.2024 23:05 Ответить
Не читай Бєнін УНІАН.
показать весь комментарий
05.05.2024 23:19 Ответить
Це вірно…. Хай тобі щастить!
показать весь комментарий
05.05.2024 23:23 Ответить
Тобі також, друже.
показать весь комментарий
05.05.2024 23:43 Ответить
Таке було і раніше я так розумію. А на початку існування ********* Ізраїлю взагалі викручувалися як могли. США далеко не одразу стало допомагати.
показать весь комментарий
05.05.2024 22:12 Ответить
Єдине що Ізраіль зробив погано це те що не підкосив під ноль весь сектор Гази зразу ж після початку операції. В перший місяць. Там не потрібно було більше часу виходячи з порівняння сил. Але затримались і зараз одержують політичні мінуси. Та ще й одержать сотні тисяч кровників. Це до тих хамасівців яких вбити вже не буде змоги через всесвітній галас. Дуже-дуже-дуже розтягнули процес. І зараз вже практично програли на радість світовим покидькам та тупим ліберастам.
показать весь комментарий
05.05.2024 23:32 Ответить
Бред. На всю Газу всех снарядов и ракет мира не хватит. Зачем их тратить впустую.
показать весь комментарий
06.05.2024 01:48 Ответить
Це такий сарказм?
показать весь комментарий
06.05.2024 02:20 Ответить
Израиль стреляет по террористам, а не по всему подряд.
показать весь комментарий
06.05.2024 05:13 Ответить
А я про що? Просто не терористів там дуже мало. Немовлята виключно.
показать весь комментарий
06.05.2024 07:23 Ответить
- Ізя, патрони закінчились. )
показать весь комментарий
05.05.2024 23:39 Ответить
Краще так: х а л я в а закінчилась.
показать весь комментарий
06.05.2024 08:07 Ответить
шо за хєрня?
показать весь комментарий
06.05.2024 00:42 Ответить
Миллион террористов, перемешанных с миллионом женщин и детей.
И шо?
показать весь комментарий
06.05.2024 10:55 Ответить
Удивительно(хотя нет), что большинство отписавшихся здесь, проводят параллели и ассоциирует себя с Израилем, который, как и кацапия в Украине, осуществляет ракетно-бомбовые удары по городам, объявляя места попаданий военными объектами. И если кто-то думает, что Украина в глазах всех выглядит невинной жертвой, которая ничем не спровоцировала, я вас разочарую. "8 лет донбили бомбасс", "сжигали живьем людей в доме профсоюзов", вполне себе повод. Если вы думаете, что так думаю только кацапы, разочарую еще раз, попробуйте вспомнить как травили в Испании Зозулю. Подводя итог: если вы поддерживаете бомбардировки городов с гражданским населением где бы то ни было, не удивляйтесь когда ракета, или КАБ прилетит и в ваш мирный дом и никто в мире не обратит на это никакого внимания, или еще хуже поддержат агрессора в его желанию уничтожить вашу семью.
показать весь комментарий
06.05.2024 11:57 Ответить
 
 