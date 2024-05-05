США приостановили поставки вооружений в Израиль, - СМИ
Соединенные Штаты приостановили поставки оружия в Израиль, это произошло впервые с момента нападения ХАМАС в октябре 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
Собеседники издания отметили, что это вызвало серьезное беспокойство в израильском правительстве.
В то же время Белый дом отказался комментировать эту информацию.
Однако советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в субботу заявлял, что администрация Джо Байдена четко дала понять Израилю, что способ проведения операции в Рафахе повлияет на политику США в отношении войны в секторе Газа.
В феврале администрация Байдена попросила предоставить гарантии того, что Армия обороны Израиля в Секторе Газа будет использовать оружие, изготовленное в США, в соответствии с международным правом.
Отмечается, что об этом шаге администрации Джо Байдена стало известно на фоне все больших разногласий между США и Израилем относительно дальнейших боевых действий в Секторе Газа, в частности - вероятного вторжения в город Рафах на юге, где находятся более миллиона палестинцев.
Как писал Цензор.НЕТ, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что пока не видит возможности принять предложение о завершении военной операции против движения ХАМАС, и что сначала необходимо выполнить все намеченные цели.
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Перепрошую за криве пояснення. Я не політолог і не завжди можу чітко виразити свої думки стосовно відносин між країнами та блоками країн; і, звісно, не претендую, що мої думки 100% правильні - це лише мої переконання, і я маю право їх висловлювати, хоч и криво (ще раз перепрошую).
А після досягнення - ордери МКС. На пару з ордою.
Похоже, в переговорах с Хамасом все уперлось буквально в одно слово - террористы хотят записать «завершение» войны, мы настаиваем «приостановка».
Но любопытно не это. А то, что Хамас ТРЕБУЕТ гарантий, причем американских, что война не возобновится. Ну, до кучи египетских и катарских, но это менее существенно. И Штаты, судя по всему, готовы такие гарантии дать. Еще раз: террористы, осуществившие геноцидальную атаку на Израиль 7 октября, требуют от главного союзника Израиля гарантий и он готов им ее дать. По-моему, никогда еще слово «несправедливость» не получало такого яркого воплощения.
і ви зараз говорите про те що ''погані євреї '' ******** палестинців коли ті вбили 1000 цивільних. Давайте ще понийте що Сили оборони луплять по Білгороду і також може прилетіти по цивільному об'єкт. Вони ж не винуваті певно теж? Просто дозволяють використовувати свою територію для запуску ракет на Харків і нічого не роблять.
Ви, блдь, чистоплюї, готові просрати всю Землю, але щоб все було без крові, без образ, без смертей(у вас на очах чи наслуху) і, головне - щоб вівці були цілі і...шаурма у вас на столі свіжа.
Тут справа йде про виживання ВСЬОГО світу, а чистоплюям треба тільки попі*здеть про "права" палестиньких терористів. Хотів би я побачити тебе в їхніх руках чи твою дитину - от тоді б ти мабуть виконав усі "межі" і...заболтав би своєю миролюбивістю їх до смерті.
И шо?