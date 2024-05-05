США приостановили поставки вооружений в Израиль, - СМИ

Соединенные Штаты приостановили поставки оружия в Израиль, это произошло впервые с момента нападения ХАМАС в октябре 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Собеседники издания отметили, что это вызвало серьезное беспокойство в израильском правительстве.

В то же время Белый дом отказался комментировать эту информацию.

Однако советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в субботу заявлял, что администрация Джо Байдена четко дала понять Израилю, что способ проведения операции в Рафахе повлияет на политику США в отношении войны в секторе Газа.

В феврале администрация Байдена попросила предоставить гарантии того, что Армия обороны Израиля в Секторе Газа будет использовать оружие, изготовленное в США, в соответствии с международным правом.

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Отмечается, что об этом шаге администрации Джо Байдена стало известно на фоне все больших разногласий между США и Израилем относительно дальнейших боевых действий в Секторе Газа, в частности - вероятного вторжения в город Рафах на юге, где находятся более миллиона палестинцев.

Как писал Цензор.НЕТ, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что пока не видит возможности принять предложение о завершении военной операции против движения ХАМАС, и что сначала необходимо выполнить все намеченные цели.