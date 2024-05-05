США призупинили постачання озброєнь до Ізраїлю, - ЗМІ
Сполучені Штати призупинили постачання зброї до Ізраїлю, це сталось вперше з нападу ХАМАСу в жовтні 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.
Співрозмовники видання зазначили, що це викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді.
Водночас Білий дім відмовився коментувати цю інформацію.
Проте радник з питань національної безпеки Джейк Салліван у суботу заявляв, що адміністрація Джо Байдена чітко дала зрозуміти Ізраїлю, що спосіб проведення операції в Рафаху вплине на політику США щодо війни в секторі Гази.
У лютому адміністрація Байдена попросила надати гарантії того, що Армія оборони Ізраїлю в секторі Газі використовуватиме зброю, виготовлену в США, відповідно до міжнародного права.
Зазначається, що про цей крок адміністрації Джо Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази, зокрема ймовірного вторгнення в місто Рафах на півдні, де перебувають понад мільйон палестинців.
Як писав Цензор.НЕТ, ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що наразі не бачить можливості прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, спершу необхідно виконати всі намічені цілі.
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Перепрошую за криве пояснення. Я не політолог і не завжди можу чітко виразити свої думки стосовно відносин між країнами та блоками країн; і, звісно, не претендую, що мої думки 100% правильні - це лише мої переконання, і я маю право їх висловлювати, хоч и криво (ще раз перепрошую).
А після досягнення - ордери МКС. На пару з ордою.
Похоже, в переговорах с Хамасом все уперлось буквально в одно слово - террористы хотят записать «завершение» войны, мы настаиваем «приостановка».
Но любопытно не это. А то, что Хамас ТРЕБУЕТ гарантий, причем американских, что война не возобновится. Ну, до кучи египетских и катарских, но это менее существенно. И Штаты, судя по всему, готовы такие гарантии дать. Еще раз: террористы, осуществившие геноцидальную атаку на Израиль 7 октября, требуют от главного союзника Израиля гарантий и он готов им ее дать. По-моему, никогда еще слово «несправедливость» не получало такого яркого воплощения.
і ви зараз говорите про те що ''погані євреї '' ******** палестинців коли ті вбили 1000 цивільних. Давайте ще понийте що Сили оборони луплять по Білгороду і також може прилетіти по цивільному об'єкт. Вони ж не винуваті певно теж? Просто дозволяють використовувати свою територію для запуску ракет на Харків і нічого не роблять.
Ви, блдь, чистоплюї, готові просрати всю Землю, але щоб все було без крові, без образ, без смертей(у вас на очах чи наслуху) і, головне - щоб вівці були цілі і...шаурма у вас на столі свіжа.
Тут справа йде про виживання ВСЬОГО світу, а чистоплюям треба тільки попі*здеть про "права" палестиньких терористів. Хотів би я побачити тебе в їхніх руках чи твою дитину - от тоді б ти мабуть виконав усі "межі" і...заболтав би своєю миролюбивістю їх до смерті.
И шо?