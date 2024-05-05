США призупинили постачання озброєнь до Ізраїлю, - ЗМІ

Сполучені Штати призупинили постачання зброї до Ізраїлю, це сталось вперше з нападу ХАМАСу в жовтні 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Співрозмовники видання зазначили, що це викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді.

Водночас Білий дім відмовився коментувати цю інформацію.

Проте радник з питань національної безпеки Джейк Салліван у суботу заявляв, що адміністрація Джо Байдена чітко дала зрозуміти Ізраїлю, що спосіб проведення операції в Рафаху вплине на політику США щодо війни в секторі Гази.

У лютому адміністрація Байдена попросила надати гарантії того, що Армія оборони Ізраїлю в секторі Газі використовуватиме зброю, виготовлену в США, відповідно до міжнародного права.

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Зазначається, що про цей крок адміністрації Джо Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази, зокрема ймовірного вторгнення в місто Рафах на півдні, де перебувають понад мільйон палестинців.

Як писав Цензор.НЕТ, ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що наразі не бачить можливості прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, спершу необхідно виконати всі намічені цілі.