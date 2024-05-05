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США призупинили постачання озброєнь до Ізраїлю, - ЗМІ

США не постачають зброї в Ізраїль

Сполучені Штати призупинили постачання зброї до Ізраїлю, це сталось вперше з нападу ХАМАСу в жовтні 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

Співрозмовники видання зазначили, що це викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді.

Водночас Білий дім відмовився коментувати цю інформацію. 

Проте радник з питань національної безпеки Джейк Салліван у суботу заявляв, що адміністрація Джо Байдена чітко дала зрозуміти Ізраїлю, що спосіб проведення операції в Рафаху вплине на політику США щодо війни в секторі Гази.

У лютому адміністрація Байдена попросила надати гарантії того, що Армія оборони Ізраїлю в секторі Газі використовуватиме зброю, виготовлену в США, відповідно до міжнародного права.

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Зазначається, що про цей крок адміністрації Джо Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази, зокрема ймовірного вторгнення в місто Рафах на півдні, де перебувають понад мільйон палестинців.

Як писав Цензор.НЕТ, ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що наразі не бачить можливості прийняти пропозицію щодо завершення військової операції проти руху ХАМАС, спершу необхідно виконати всі намічені цілі.

Автор: 

Ізраїль (1637) США (22545) Хамас (187)


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Топ коментарі
+26
Хамас - це той самий запоребрик. Світ лише починає розуміти, що війна в Україні із запоребриком та в Ізраїлі з Хамасом (та поплічниками) - це одна війна.
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05.05.2024 21:03
+21
Його треба в хамас чи кацапам, тоді ті точно 100 відсотково програють і підпишуть капітуляцію.
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05.05.2024 21:29
+18
Таки да.Но пару недель назад звонил из Израиля мой земляк так к ним в фирму вернулся мобилизованный солдат,так тот рассказывал что оружия было у них много и еще американцы помощь подогнали.В отличие от наших верхов развороваших за 30 лет армию практически до нуля в Израиле есть замкнутый цикл производства танков,самолетов и другого оружия.
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05.05.2024 21:03
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Вони і без США мають купу заліза, нам це на руку
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05.05.2024 20:51 Відповісти
на нас це ніяк не впливає
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05.05.2024 21:08 Відповісти
Зеленского надо в Израиль передать вместо оружия!
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05.05.2024 21:19 Відповісти
Його треба в хамас чи кацапам, тоді ті точно 100 відсотково програють і підпишуть капітуляцію.
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05.05.2024 21:29 Відповісти
виходить, у хамаса теж ******** лобі )
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05.05.2024 20:53 Відповісти
Хамас - це той самий запоребрик. Світ лише починає розуміти, що війна в Україні із запоребриком та в Ізраїлі з Хамасом (та поплічниками) - це одна війна.
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05.05.2024 21:03 Відповісти
кацапського лобі теж у них вистачає.
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05.05.2024 21:16 Відповісти
Зараз кацапське та хамасівське - це по суті одне лобі.
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05.05.2024 21:43 Відповісти
невже марджорі тейлор грін ще й палестинців підтримує?
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05.05.2024 21:47 Відповісти
Не знаю, але я цього й не стверджував на рівні кожної конкретної людини. Спробую пояснити на прикладі. Під час другої Світової війна під Сталінградом чи на Курській Дузі та війна в Азії - це була та сама війна, де з одного боку воювали нацистська Німеччина із союзниками, а з іншого - СРСР із США, Великою Британією та іншими союзниками. У Європі та в Азії воювали різні країни, і напевно, що дехто з німців не любив японців (і навпаки), але ми все одно розглядаємо Другу Світову як війну, де нацистська Німеччина та Японія воювали на одному боці.

Перепрошую за криве пояснення. Я не політолог і не завжди можу чітко виразити свої думки стосовно відносин між країнами та блоками країн; і, звісно, не претендую, що мої думки 100% правильні - це лише мої переконання, і я маю право їх висловлювати, хоч и криво (ще раз перепрошую).
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05.05.2024 22:28 Відповісти
у ********* світі історичні паралелі з минулого сторіччя контрпродуктивні. Про це вам скаже/пояснить будь-який політолог чи історик.
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05.05.2024 23:08 Відповісти
21 століття ледь почалось, а обидві світові війни були в минулому столітті. І з часу WW2 минуло менш ніж 100 років (менш ніж 80, якщо з моменту завершення).
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05.05.2024 23:53 Відповісти
Наведені вами факти нічого не міняють. Агресори тому і агресори, що вони ментально живуть у минулому сторіччі, а дехто навіть у позаминулому, тому і використовують концепцію права сили.
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06.05.2024 00:02 Відповісти
Згоден. Тим паче, співставлення з Другою Світовою виправдане, бо нинішня вісь зла мислить саме категоріями 19 чи початку 20 століття.
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06.05.2024 00:15 Відповісти
Що це одна війна - дуже правильно: усі старожили при владі вирішили переділити світ. Китаю - Тайвань, расєї - Україну, #идам - Палестину. Скільки нетаньяху при владі? І по москві плакатики "бєссмєртнава палка" з #уйлом носив, і чим таким той ізраїль своєму єдіновєрцу допоміг? А чого так? Не справжній іудей, серед салоїдів кормиться? Око за око - не нашої віри ідея.
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05.05.2024 23:19 Відповісти
У Байдена мільон виборців хамасівців у Мічігані і він боїться їх втратити бо це один з 6 штатів де буде вирішуваться хто буде наступним президентом. Я був в місті Дірборн там суцільне арабське гетто.
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05.05.2024 21:36 Відповісти
і я так підозрюю, що "американці" Дірборна дуже побиваються за долю газаватів Гази.
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05.05.2024 21:45 Відповісти
Щось згадалося як подібні ,,американці,, Нью-Йорка веселились після падіння башень. Навіть незважаючи на те що серед загиблих були і їхні брати по вірі.
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05.05.2024 23:22 Відповісти
Ой
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05.05.2024 20:57 Відповісти
Слава Богу! Для чого їм зброя?! Дясять ,,чуваків" на ішаках не можуть подалати?!!
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05.05.2024 20:59 Відповісти
Там не десять чуваків?
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05.05.2024 21:01 Відповісти
Це вже якась альтернативна реальність... В Рафалах , виявляється, вторгнення, і там мільйон от саме палестинців. Дежавю з "народом данбаса".
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05.05.2024 21:00 Відповісти
просто перед початком військової операції на півночі і в центрі Гази, Іхраїль попередив, щоб цивільні встигли вийти з майбутньої зони бойових дій. от вони і ринули всі на південь у це місто Рафах. а тепер вони куди ринуть? Єгипет їх не хоче прийняти, на північ Гази повертатися вже нема куди, бо там вже зруйнована інфраструктура. і якщо зараз там почати бойові дії проти залишків того хамасу, то буде дуже величезна кількість жертв серед цивільних. і от все це зараз потрібно Білому дому правильно розрулити, щоб не збурити арабський світ, та й перед виборами Байдену стрьомно, голоси виборців боїться втратити.. а тут на носі безпекова угода між саудитами, іншими арабськими країнами і Штатами. та угода, яку мали підписати ще перед нападом хамасу на Ізраїль. саме тому і напав той хамас по указці кацапів і рушників, щоб цю угоду зірвати і підняти світові ціни на нафту..
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05.05.2024 22:39 Відповісти
Таки да.Но пару недель назад звонил из Израиля мой земляк так к ним в фирму вернулся мобилизованный солдат,так тот рассказывал что оружия было у них много и еще американцы помощь подогнали.В отличие от наших верхов развороваших за 30 лет армию практически до нуля в Израиле есть замкнутый цикл производства танков,самолетов и другого оружия.
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05.05.2024 21:03 Відповісти
Перед повномасштабною війною Україна отримала від США допомоги на 773,6 млн доларів у 2020 році та 511 млн у 2021 році. Ізраїль отримав 3 млрд 661,9 млн та 3 млрд 534,6 млн доларів відповідно. Населення Ізраїлю. Чисельність населення країни 2015 року становила 8,05 млн осіб
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05.05.2024 21:09 Відповісти
Ізраїль щороку отримує від США десь 3,6 мільярдів маючи статус основного союзника США поза НАТО.
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05.05.2024 21:47 Відповісти
ви ще забули дописати ресурси проти кого воює ізраїль і Україна
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05.05.2024 23:56 Відповісти
Стара пісня зеботів "Всє ані адінакавиє". Але в 2014-2018 укр. армія розвивалася і озброювалася, і до 2022-го була б настільки сильною, що путін не наважився би напасти. Але 73 % ідіотів захотілося поржать
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05.05.2024 22:07 Відповісти
Ну да патронных и снарядных заводов настроили на каждом углу.
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05.05.2024 22:20 Відповісти
І одну казарму в Широкому Лані чотири роки будували
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05.05.2024 22:56 Відповісти
Виробництво снарядів запустили на Артемі, але ваш ржачний Зе-клоун зупинив їх. Також закупили лінію виробництва снарядів у 2018-му, але ваші Зе-смішаріки не стали її встановлювати.
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05.05.2024 22:57 Відповісти
Багато(достаньо)зброї:ніколи не буває. Завжди може бути більше і краще.
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06.05.2024 07:51 Відповісти
В США 20 універів бунтують - бігають в арафатках - топлять за арабів - от і Баиден почав задкувати
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05.05.2024 21:06 Відповісти
То титушки!
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05.05.2024 21:18 Відповісти
от зараз десь далеко образився Вадік (бережи його Боже)
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05.05.2024 21:37 Відповісти
А де він зараз? Начебто встиг і в тюрьмі побувати.
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05.05.2024 23:25 Відповісти
щодо тюрми у мене сумніви. Він воює з квітня 22-го. Наразі молодший сержант, командир відділення в склад 72 бригади «Чорні запорожці». На фото праворуч.
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05.05.2024 23:58 Відповісти
Це за роки до війни проходила така інфа що він спочатку за голову взявся, а потім таки вліз в кримінальну халепу. Не знаю це правда чи брехня.
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06.05.2024 00:01 Відповісти
щодо кримінальної справи нападу у 18-у році у Рожнах не було доказано його участь, Тому він навіть у СІЗО не сидів, вдома під домашнім арештом. Справу через чотири роки закрили.
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06.05.2024 00:16 Відповісти
Ось такий Байден союзник...
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05.05.2024 21:09 Відповісти
Може, потрібно дослухатись до того хто тебе корме напуває і одягає?
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05.05.2024 21:20 Відповісти
Байден півроку нічого не давав і розігрував у конгресі спектакль, хоча він мав у кишені 12 млрд особливого фонду. Він нічого не дає просто так! Саме тому він забороняє стріляти по рашці, саме тому він ніколи не скаже, що рашка повинна отримати поразку.
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05.05.2024 21:26 Відповісти
А до нападу хамасівців США не поставляли зброю Ізраїлю?
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05.05.2024 21:29 Відповісти
Його кормлять з за-поребрика
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05.05.2024 22:57 Відповісти
А як же - "всі цілі спецоперації будуть досягнені"?
А після досягнення - ордери МКС. На пару з ордою.
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05.05.2024 21:13 Відповісти
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05.05.2024 21:15 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Похоже, в переговорах с Хамасом все уперлось буквально в одно слово - террористы хотят записать «завершение» войны, мы настаиваем «приостановка».

Но любопытно не это. А то, что Хамас ТРЕБУЕТ гарантий, причем американских, что война не возобновится. Ну, до кучи египетских и катарских, но это менее существенно. И Штаты, судя по всему, готовы такие гарантии дать. Еще раз: террористы, осуществившие геноцидальную атаку на Израиль 7 октября, требуют от главного союзника Израиля гарантий и он готов им ее дать. По-моему, никогда еще слово «несправедливость» не получало такого яркого воплощения.
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05.05.2024 21:22 Відповісти
Існують необхідні межі самозахисту.
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05.05.2024 21:26 Відповісти
Розкажи це хлопцям з херсонскої бузкової рощі, мирняку з Ірпіня і Бучі, яких якути розстрілювали ради забави. А уяви, як твоя дитина, що пішла на концерт, очутилась в лапах обколотого наркома палестинця і він її згвалтував, а потім вбив кувалдою! Уявив? А ще уяви, що оті "мирні" палестинці радісно співають і танцюють, коли таке бачуть, а їхні такі "мирні"дітлахи з 4-5 рочків вчаться....вбивати юдеїв! Ти все ще віриш у казку про "мирних палестинців", яких не хочуть приймати навіть їхні сородичі з мусульмансько-арабского світу?
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05.05.2024 22:23 Відповісти
дурне, які межі замозахисту для палестинців? Ізраїль надавав їв світло, воду і навіть роботу. Чомусь інші сусіди Палестини цим не дуже переймаються, хоча можна поглянути на розмір їхніх країн і на кількість населення.
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05.05.2024 22:35 Відповісти
ніхто по цивільним об'єктам не лупить, це населення винувате що дозволило в мечетях, храмах та інших місцях розміщувати склади зі зброєю чи команді пункти. І відео є як Цахал зачищає лікарню яка кишить боєвиками хамасу, інтересно що це вони там роблять.

і ви зараз говорите про те що ''погані євреї '' ******** палестинців коли ті вбили 1000 цивільних. Давайте ще понийте що Сили оборони луплять по Білгороду і також може прилетіти по цивільному об'єкт. Вони ж не винуваті певно теж? Просто дозволяють використовувати свою територію для запуску ракет на Харків і нічого не роблять.
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05.05.2024 22:46 Відповісти
Ти чув таку істину: "Скаженого пса пристрелюють"? От через таких "правильних", як ти, у нас під боком так і залишився скажений пес - расейська болотяна мавпа з ядерною гранатою. А про всякі "межі" гарно розповідати клацая по клаві в теплі, а ти спробуй вякнути щось подібне на передку, в бою, коли людинопдібні звірі валять хвилями і хотять тебе вбити.
Ви, блдь, чистоплюї, готові просрати всю Землю, але щоб все було без крові, без образ, без смертей(у вас на очах чи наслуху) і, головне - щоб вівці були цілі і...шаурма у вас на столі свіжа.
Тут справа йде про виживання ВСЬОГО світу, а чистоплюям треба тільки попі*здеть про "права" палестиньких терористів. Хотів би я побачити тебе в їхніх руках чи твою дитину - от тоді б ти мабуть виконав усі "межі" і...заболтав би своєю миролюбивістю їх до смерті.
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05.05.2024 22:39 Відповісти
Сподіваюсь, що ти вже прийняв від проносу, "биколог". Погоняло в тебе відповідне.
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05.05.2024 22:52 Відповісти
Це якийсь дурний лівачок. Який за все хороше і проти всього поганого. Впевнене що таке створіння відразу б взяло тут росіійський паспорт якби кацапам вийшло все за 3 дні. Ну або б точно проривало польский кордон.
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05.05.2024 22:48 Відповісти
Це і *мотати на вус*Україні,якщо після попередження СШАтовською зброєю будуть пуляти по рашці,припинять поставки.
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05.05.2024 21:25 Відповісти
Достатньо ракет з Англії. Пуляти є чим.
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05.05.2024 21:27 Відповісти
У Дупу цього байдена , ідіоти
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05.05.2024 21:27 Відповісти
Воювати з ордою й з купкою макак-різні речі.
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05.05.2024 21:29 Відповісти
Навіщо Ізраїлю зброя США - всі ж (хто читає цей форум) знають від місцевих експертів з секти "всі мають воювати", що там ******* армія та навчені воювати 100% населення і навіть Україні треба брати з них приклад, відтак, справляться самі. Тим паче, що вони воюють з якимись алахакбарами на пікапах, а не регулярною армією.
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05.05.2024 21:29 Відповісти
Це не купка макак ,ви помеляєтесь , за ними стоїть іран та расія . Коли була нагода треба було винести усю нефтянку ірану, ісфахан та ППО , а зараз я не знаю ..... як с дідом Мазаєм і зайцям не допоміг і партізан сдал , це я про Бібі заручникі поки що ????
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05.05.2024 21:55 Відповісти
Друже,в нас один ворог,повір мені,я воював,ти мабуть також, та все розумієш,ви мудра нація,дай Господь нашій хоча б частку того, що є у вас і ми все здолаємо .
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05.05.2024 22:30 Відповісти
Дуже цікаво, скільки тисяч снарядів вистрілює хамас на добу?!
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05.05.2024 21:56 Відповісти
і скільки запускає ракет і дронів щодня?
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05.05.2024 23:59 Відповісти
А ще скільки у хамаса танків та літаків...
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06.05.2024 08:58 Відповісти
Нехай Штати цей потік зброї до України завернуть. Ми спочатку фашистів розібʼємо а потім і Ізраїлю допоможемо
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05.05.2024 21:58 Відповісти
Та нам дадуть у рази більше,не приймайтесь.
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05.05.2024 22:33 Відповісти
Поки що бла бла бла бла та тільки висловлювання серйозної стурбованості і не більш!!!! Коли дадуть, якщо нам це потрібно було ще місяці 3 тому? Га Серхіо? У нас кожен день на фронті та у містах і селах українці гинуть? Тому і пишу - бла бла бла бла…..
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05.05.2024 22:42 Відповісти
Ти був на фронті? Я був у піхоті,коли правий берег Херсонщини звільняли,я бачив як по кацапам Хаймарси працювали,ми їдемо на позицію й купа, реально купа гільз від нашої арти по посадках,ми їх вбивали просто, все буде,вони підари звикли до "лафи",вона для них закінчується, буде їм "карнавал".
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05.05.2024 22:59 Відповісти
АТО, 16-17, Широкино, по призову (воєнки в інституті), командир взводу звʼязку
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05.05.2024 23:02 Відповісти
Не треба подробиць солдат, будемо сподіватися на все хороше бо як пишуть у Євангелії- зневірення є гріхом. Слава ЗСУ
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05.05.2024 23:21 Відповісти
Твої слова та Богу в ухи! Бо як почитаєш тій же ж УНІАН або Обоз так настрій псується відразу…
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05.05.2024 23:05 Відповісти
Не читай Бєнін УНІАН.
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05.05.2024 23:19 Відповісти
Це вірно…. Хай тобі щастить!
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05.05.2024 23:23 Відповісти
Тобі також, друже.
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05.05.2024 23:43 Відповісти
Таке було і раніше я так розумію. А на початку існування ********* Ізраїлю взагалі викручувалися як могли. США далеко не одразу стало допомагати.
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05.05.2024 22:12 Відповісти
Єдине що Ізраіль зробив погано це те що не підкосив під ноль весь сектор Гази зразу ж після початку операції. В перший місяць. Там не потрібно було більше часу виходячи з порівняння сил. Але затримались і зараз одержують політичні мінуси. Та ще й одержать сотні тисяч кровників. Це до тих хамасівців яких вбити вже не буде змоги через всесвітній галас. Дуже-дуже-дуже розтягнули процес. І зараз вже практично програли на радість світовим покидькам та тупим ліберастам.
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05.05.2024 23:32 Відповісти
Бред. На всю Газу всех снарядов и ракет мира не хватит. Зачем их тратить впустую.
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06.05.2024 01:48 Відповісти
Це такий сарказм?
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06.05.2024 02:20 Відповісти
Израиль стреляет по террористам, а не по всему подряд.
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06.05.2024 05:13 Відповісти
А я про що? Просто не терористів там дуже мало. Немовлята виключно.
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06.05.2024 07:23 Відповісти
- Ізя, патрони закінчились. )
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05.05.2024 23:39 Відповісти
Краще так: х а л я в а закінчилась.
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06.05.2024 08:07 Відповісти
шо за хєрня?
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06.05.2024 00:42 Відповісти
Миллион террористов, перемешанных с миллионом женщин и детей.
И шо?
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06.05.2024 10:55 Відповісти
Удивительно(хотя нет), что большинство отписавшихся здесь, проводят параллели и ассоциирует себя с Израилем, который, как и кацапия в Украине, осуществляет ракетно-бомбовые удары по городам, объявляя места попаданий военными объектами. И если кто-то думает, что Украина в глазах всех выглядит невинной жертвой, которая ничем не спровоцировала, я вас разочарую. "8 лет донбили бомбасс", "сжигали живьем людей в доме профсоюзов", вполне себе повод. Если вы думаете, что так думаю только кацапы, разочарую еще раз, попробуйте вспомнить как травили в Испании Зозулю. Подводя итог: если вы поддерживаете бомбардировки городов с гражданским населением где бы то ни было, не удивляйтесь когда ракета, или КАБ прилетит и в ваш мирный дом и никто в мире не обратит на это никакого внимания, или еще хуже поддержат агрессора в его желанию уничтожить вашу семью.
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06.05.2024 11:57 Відповісти
 
 