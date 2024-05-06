Оккупанты за минувшие сутки нанесли 402 удара по Запорожской области, обстреляли две громады Николаевщины

В течение суток под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов Запорожской области. Не прекращаются обстрелы громад Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

5 мая россияне нанесли авиационный удар по Малой Токмачке, отметил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Также враг применил почти 179 БпЛА различной модификации для атак на Гуляйполе, Зализничное, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Пятихатки и Степовое.

Из РСЗО оккупанты 9 раз обстреляли Малую Токмачку, Левадное и Работино. Зафиксировано 213 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Новодаровки, Работино, Левадного, Вербового и Малиновки.

Утром россияне атаковали территорию Куцурубской громады. По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, враг использовал дрон-камикадзе типа "Ланцет".

Вечером, около 18.00, враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады А ночью 6 мая враг совершил артиллерийский обстрел по территории Куцурубской громады.

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