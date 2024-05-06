Окупанти минулої доби завдали 402 удари по Запорізькій області, обстріляли дві громади Миколаївщини

Впродовж доби під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів Запорізькій області. Не припиняються обстріли громад Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

5 травня росіяни завдали авіаційний удар по Малій Токмачці, зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Також ворог застосував майже 179 БпЛА різної модифікації для атак на Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, П’ятихатки та Степове.

З РСЗВ окупанти 9 разів обстріляли Малу Токмачку, Левадне та Роботине. Зафіксовано 213 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новодарівки, Роботиного, Левадного, Вербового та Малинівки.

Зранку росіяни атакували територію Куцурубської громади. За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ворог використав дрон-камікадзе типу "Ланцет".

Ввечері, близько 18.00, ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади А вночі 6 травня ворог здійснив артилерійський обстріл по території Куцурубської громади.

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