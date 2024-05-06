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В спектаклях Запорожского цирка незаконно используют краснокнижного медведя, - зоозащитники

Червонокнижний бурий ведмідь виступає у цирку Запоріжжя

Защитники животных обратились в Минкульт о прекращении использования краснокнижного медведя в спектаклях Запорожского цирка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает зоозащитная организация UAnimals.

"Запорожский государственный цирк использует в спектаклях краснокнижного медведя! UAnimals обратились к Запорожскому цирку и Министерству культуры с требованием прекратить эксплуатацию этих животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Запорожский цирк в своих афишах приглашает на спектакли с участием бурых медведей. Также юристы UAnimals получили видеозаписи со спектаклей, где видно трюки с медведем.

Почему бурых медведей нельзя привлекать к цирковым представлениям

Животное занесено в Красную книгу Украины. Закон запрещает использовать этих животных в коммерческих целях. Содержать их в неволе можно только в научных целях и только с необходимым разрешением от Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Об этом говорится в законах "О животном мире" и "О Красной книге Украины".

Активисты требуют предоставить разрешительные документы на содержание краснокнижного животного в неволе и прекратить эксплуатировать медведя в цирковых представлениях.

Читайте: На захваченных территориях Запорожской области оккупанты массово покидают места несения службы из-за деморализации, - ЦНС

Автор: 

Запорожье (2646) цирк (63) защита животных (79) Красная книга (30)


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Топ комментарии
+7
а абхазька абізяна явно не червонокнижна, лядський цирк її юзає точно на законних правах? ))
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06.05.2024 10:49
+5
Походу медведя мобилизуют... У него "брони" нет.
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06.05.2024 10:42
+3
А шо такое, у ціркача - дресерувальника бронь.
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06.05.2024 10:36
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А шо такое, у ціркача - дресерувальника бронь.
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06.05.2024 10:36 Ответить
Напевно така сама "броня", як і команди UAnimals. Там звичайно 90% - жінки, але 10% - молоді, здорові мужики.
"Ведмідь у цирку" - це головна проблема країни, що воює? Не знаю, що більш цирк - сама новина або її розміщення на Цензор.
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06.05.2024 11:17 Ответить
З таких на вашу думку не «головних «проблем « і складається держава Україна !! Це перше. Друге, як би такі як ти не плодили тварин , та вважали це проблемою в країні , то ті хлопці не змушені були би бігати з петлями та відловлювати собак , яких наплодили жлоби ***** , для яких таке поняття як соерилізація не відомо !!
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06.05.2024 11:40 Ответить
Що ти мелеш! "Держава Україна" щодня зменшується на кілька десятків кв. км., а ти про "стерилізацію"! Москалям потім втиратимеш про "стерилізацію" на окупованій території. Чи ти з цих: Я на Західній Україні "я-в домике" - до мене не дійдуть?
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06.05.2024 11:47 Ответить
Що заважало до війни по людські ставитись до тварин , а? Кацапе !!
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07.05.2024 18:53 Ответить
Походу медведя мобилизуют... У него "брони" нет.
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06.05.2024 10:42 Ответить
Ведмедя присплять?
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06.05.2024 10:47 Ответить
Випустять у ліс. За ним будуть спостерігати зоозахисники та лісники . В
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06.05.2024 11:02 Ответить
А він поцупить в грибника велосипеда і поїде до міста. Або поїде на Закарпаття, туристів розважати.
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06.05.2024 18:06 Ответить
а абхазька абізяна явно не червонокнижна, лядський цирк її юзає точно на законних правах? ))
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06.05.2024 10:49 Ответить
Давно не була в цирку. Років 10 тому відвідала дю Солей. Здається, були лише фокуси, клоуни та акробати. Тварин зараз показують голограмами.
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06.05.2024 11:05 Ответить
Була в зоопарку в Цюріху. Концепція типу тварини у звичному для них середовищі. Підходиш до вольєру, годину шукаєш на верхівці двадцятиметрового дерева якусь шимпанзе. Поруч ще сто чоловік з дітьми. Найбільша розвага - знайти паркомісце і поїсти сосисок, які продаються в зоопарку через кожні десять метрів. Здається, зоопарки відходять у минуле.
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06.05.2024 11:11 Ответить
Це в розвинутих країнах , а в траїгвх третього світу на тваринах заробляють гроші. Бо більше ніде.
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06.05.2024 11:41 Ответить
Тварини в цирку -рабство , тварини в зоопарку -довічне ув'язнення ... Волю тваринам !
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06.05.2024 13:02 Ответить
Нащо взагалі мучати тварин в цирках. Ще й дітей вчити такому.
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06.05.2024 17:09 Ответить
Вже давно треба було заборонити знущання над тваринами у Цирку😡😡
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06.05.2024 18:40 Ответить
 
 