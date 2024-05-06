В спектаклях Запорожского цирка незаконно используют краснокнижного медведя, - зоозащитники

Защитники животных обратились в Минкульт о прекращении использования краснокнижного медведя в спектаклях Запорожского цирка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает зоозащитная организация UAnimals.

"Запорожский государственный цирк использует в спектаклях краснокнижного медведя! UAnimals обратились к Запорожскому цирку и Министерству культуры с требованием прекратить эксплуатацию этих животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Запорожский цирк в своих афишах приглашает на спектакли с участием бурых медведей. Также юристы UAnimals получили видеозаписи со спектаклей, где видно трюки с медведем.

Почему бурых медведей нельзя привлекать к цирковым представлениям

Животное занесено в Красную книгу Украины. Закон запрещает использовать этих животных в коммерческих целях. Содержать их в неволе можно только в научных целях и только с необходимым разрешением от Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Об этом говорится в законах "О животном мире" и "О Красной книге Украины".

Активисты требуют предоставить разрешительные документы на содержание краснокнижного животного в неволе и прекратить эксплуатировать медведя в цирковых представлениях.

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