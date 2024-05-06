В спектаклях Запорожского цирка незаконно используют краснокнижного медведя, - зоозащитники
Защитники животных обратились в Минкульт о прекращении использования краснокнижного медведя в спектаклях Запорожского цирка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает зоозащитная организация UAnimals.
"Запорожский государственный цирк использует в спектаклях краснокнижного медведя! UAnimals обратились к Запорожскому цирку и Министерству культуры с требованием прекратить эксплуатацию этих животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Запорожский цирк в своих афишах приглашает на спектакли с участием бурых медведей. Также юристы UAnimals получили видеозаписи со спектаклей, где видно трюки с медведем.
Почему бурых медведей нельзя привлекать к цирковым представлениям
Животное занесено в Красную книгу Украины. Закон запрещает использовать этих животных в коммерческих целях. Содержать их в неволе можно только в научных целях и только с необходимым разрешением от Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Об этом говорится в законах "О животном мире" и "О Красной книге Украины".
Активисты требуют предоставить разрешительные документы на содержание краснокнижного животного в неволе и прекратить эксплуатировать медведя в цирковых представлениях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ведмідь у цирку" - це головна проблема країни, що воює? Не знаю, що більш цирк - сама новина або її розміщення на Цензор.
Я на Західній Україні"я-в домике" - до мене не дійдуть?