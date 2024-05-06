У виставах Запорізького цирку незаконно використовують червонокнижного ведмедя, - зоозахисники
Захисники тварин звернулися до Мінкульту щодо припинення використання червонокнижного ведмедя у виставах Запорізького цирку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.
"Запорізький державний цирк використовує у виставах червонокнижного ведмедя! UAnimals звернулися до Запорізького цирку та Міністерства культури з вимогою припинити експлуатацію цих тварин", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Запорізький цирк у своїх афішах запрошує на вистави за участю бурих ведмедів. Також юристи UAnimals отримали відеозаписи з вистав, де видно трюки з ведмедем.
Чому бурих ведмедів не можна залучати до циркових вистав
Тварину занесено до Червоної книги України. Закон забороняє використовувати цих тварин у комерційних цілях. Утримувати їх у неволі можна тільки з науковою метою і лише з необхідним дозволом від Національної комісії з питань Червоної книги України. Про це йдеться у законах "Про тваринний світ" і "Про Червону книгу України".
Активісти вимагають надати дозвільні документи на утримання червонокнижної тварини в неволі та припинити експлуатувати ведмедя у циркових виставах.
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"Ведмідь у цирку" - це головна проблема країни, що воює? Не знаю, що більш цирк - сама новина або її розміщення на Цензор.
Я на Західній Україні"я-в домике" - до мене не дійдуть?