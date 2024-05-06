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У виставах Запорізького цирку незаконно використовують червонокнижного ведмедя, - зоозахисники

Червонокнижний бурий ведмідь виступає у цирку Запоріжжя

Захисники тварин звернулися до Мінкульту щодо припинення використання червонокнижного ведмедя у виставах Запорізького цирку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

"Запорізький державний цирк використовує у виставах червонокнижного ведмедя! UAnimals звернулися до Запорізького цирку та Міністерства культури з вимогою припинити експлуатацію цих тварин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Запорізький цирк у своїх афішах запрошує на вистави за участю бурих ведмедів. Також юристи UAnimals отримали відеозаписи з вистав, де видно трюки з ведмедем.

Чому бурих ведмедів не можна залучати до циркових вистав 

Тварину занесено до Червоної книги України. Закон забороняє використовувати цих тварин у комерційних цілях. Утримувати їх у неволі можна тільки з науковою метою і лише з необхідним дозволом від Національної комісії з питань Червоної книги України. Про це йдеться у законах "Про тваринний світ" і "Про Червону книгу України".

Активісти вимагають надати дозвільні документи на утримання червонокнижної тварини в неволі та припинити експлуатувати ведмедя у циркових виставах.

Читайте: Рашисти під час окупації Херсонщини вбили та повісили червонокнижних хом’яків. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2260) цирк (34) захист тварин (84) Червона книга (23)


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Топ коментарі
+7
а абхазька абізяна явно не червонокнижна, лядський цирк її юзає точно на законних правах? ))
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06.05.2024 10:49
+5
Походу медведя мобилизуют... У него "брони" нет.
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06.05.2024 10:42
+3
А шо такое, у ціркача - дресерувальника бронь.
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06.05.2024 10:36
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А шо такое, у ціркача - дресерувальника бронь.
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06.05.2024 10:36 Відповісти
Напевно така сама "броня", як і команди UAnimals. Там звичайно 90% - жінки, але 10% - молоді, здорові мужики.
"Ведмідь у цирку" - це головна проблема країни, що воює? Не знаю, що більш цирк - сама новина або її розміщення на Цензор.
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06.05.2024 11:17 Відповісти
З таких на вашу думку не «головних «проблем « і складається держава Україна !! Це перше. Друге, як би такі як ти не плодили тварин , та вважали це проблемою в країні , то ті хлопці не змушені були би бігати з петлями та відловлювати собак , яких наплодили жлоби ***** , для яких таке поняття як соерилізація не відомо !!
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06.05.2024 11:40 Відповісти
Що ти мелеш! "Держава Україна" щодня зменшується на кілька десятків кв. км., а ти про "стерилізацію"! Москалям потім втиратимеш про "стерилізацію" на окупованій території. Чи ти з цих: Я на Західній Україні "я-в домике" - до мене не дійдуть?
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06.05.2024 11:47 Відповісти
Що заважало до війни по людські ставитись до тварин , а? Кацапе !!
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07.05.2024 18:53 Відповісти
Походу медведя мобилизуют... У него "брони" нет.
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06.05.2024 10:42 Відповісти
Ведмедя присплять?
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06.05.2024 10:47 Відповісти
Випустять у ліс. За ним будуть спостерігати зоозахисники та лісники . В
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06.05.2024 11:02 Відповісти
А він поцупить в грибника велосипеда і поїде до міста. Або поїде на Закарпаття, туристів розважати.
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06.05.2024 18:06 Відповісти
а абхазька абізяна явно не червонокнижна, лядський цирк її юзає точно на законних правах? ))
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06.05.2024 10:49 Відповісти
Давно не була в цирку. Років 10 тому відвідала дю Солей. Здається, були лише фокуси, клоуни та акробати. Тварин зараз показують голограмами.
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06.05.2024 11:05 Відповісти
Була в зоопарку в Цюріху. Концепція типу тварини у звичному для них середовищі. Підходиш до вольєру, годину шукаєш на верхівці двадцятиметрового дерева якусь шимпанзе. Поруч ще сто чоловік з дітьми. Найбільша розвага - знайти паркомісце і поїсти сосисок, які продаються в зоопарку через кожні десять метрів. Здається, зоопарки відходять у минуле.
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06.05.2024 11:11 Відповісти
Це в розвинутих країнах , а в траїгвх третього світу на тваринах заробляють гроші. Бо більше ніде.
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06.05.2024 11:41 Відповісти
Тварини в цирку -рабство , тварини в зоопарку -довічне ув'язнення ... Волю тваринам !
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06.05.2024 13:02 Відповісти
Нащо взагалі мучати тварин в цирках. Ще й дітей вчити такому.
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06.05.2024 17:09 Відповісти
Вже давно треба було заборонити знущання над тваринами у Цирку😡😡
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06.05.2024 18:40 Відповісти
 
 