У виставах Запорізького цирку незаконно використовують червонокнижного ведмедя, - зоозахисники

Захисники тварин звернулися до Мінкульту щодо припинення використання червонокнижного ведмедя у виставах Запорізького цирку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

"Запорізький державний цирк використовує у виставах червонокнижного ведмедя! UAnimals звернулися до Запорізького цирку та Міністерства культури з вимогою припинити експлуатацію цих тварин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Запорізький цирк у своїх афішах запрошує на вистави за участю бурих ведмедів. Також юристи UAnimals отримали відеозаписи з вистав, де видно трюки з ведмедем.

Чому бурих ведмедів не можна залучати до циркових вистав

Тварину занесено до Червоної книги України. Закон забороняє використовувати цих тварин у комерційних цілях. Утримувати їх у неволі можна тільки з науковою метою і лише з необхідним дозволом від Національної комісії з питань Червоної книги України. Про це йдеться у законах "Про тваринний світ" і "Про Червону книгу України".

Активісти вимагають надати дозвільні документи на утримання червонокнижної тварини в неволі та припинити експлуатувати ведмедя у циркових виставах.

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