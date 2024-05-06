В Дарницком районе Киева проведут военные учения с привлечением техники
В Дарницком районе Киева сегодня начинаются военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Они продлятся до 10 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Дарницкой районной государственной администрации.
Как отмечается, во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.
Какова цель учений в Дарницком районе Киева?
Цель учений - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.
"Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - запрещено!", - добавляют в райгосадминистрации.
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У Дарницькому районі Києва сьогодні розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Джерело: