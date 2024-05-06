В Дарницком районе Киева проведут военные учения с привлечением техники

В Дарницком районе Киева сегодня начинаются военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Они продлятся до 10 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Дарницкой районной государственной администрации.

Как отмечается, во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Какова цель учений в Дарницком районе Киева?

Цель учений - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

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"Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - запрещено!", - добавляют в райгосадминистрации.