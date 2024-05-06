РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12196 посетителей онлайн
Новости Война
2 370 7

В Дарницком районе Киева проведут военные учения с привлечением техники

Військові навчання у Дарницькому районі

В Дарницком районе Киева сегодня начинаются военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Они продлятся до 10 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Дарницкой районной государственной администрации.

Как отмечается, во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Какова цель учений в Дарницком районе Киева?

Цель учений - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Восточном направлении. ВИДЕО

"Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - запрещено!", - добавляют в райгосадминистрации.

Автор: 

Киев (25483) военные учения (3457)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Триватимуть до травня? Кхм...
показать весь комментарий
06.05.2024 12:00 Ответить
до 10 травня!
показать весь комментарий
06.05.2024 12:26 Ответить
може простіше пана Генерала Залужного на Головнокомандуючого повернути ?

га ?

.
показать весь комментарий
06.05.2024 14:58 Ответить
Якщо ТЦК не скористається цими навчаннями для відловлювання опущених ухилянтів, будуть реально дурними!
показать весь комментарий
06.05.2024 12:05 Ответить
А до чого тут "ухілянти"?
У Дарницькому районі Києва сьогодні розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Джерело:
показать весь комментарий
06.05.2024 12:27 Ответить
Це "пенсія" тиаке пише зазвичай. Аби щось написати та відмітитися
показать весь комментарий
06.05.2024 17:58 Ответить
Ждем обстрелы до 10 мая, спасеба
показать весь комментарий
06.05.2024 13:24 Ответить
 
 