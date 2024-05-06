У Дарницькому районі Києва проведуть військові навчання із залученням техніки
У Дарницькому районі Києва сьогодні розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Вони триватимуть до 10 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дарницької районної державної адміністрації.
Як зазначається, під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.
Яка мета навчань у Дарницькому районі Києва?
Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.
"Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено!", - додають у райдержадміністрації.
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У Дарницькому районі Києва сьогодні розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Джерело: