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Новини Війна
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У Дарницькому районі Києва проведуть військові навчання із залученням техніки

Військові навчання у Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва сьогодні розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Вони триватимуть до 10 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дарницької районної державної адміністрації.

Як зазначається, під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Яка мета навчань у Дарницькому районі Києва?

Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

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"Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено!", - додають у райдержадміністрації.

Автор: 

Київ (19422) військові навчання (2775)


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Триватимуть до травня? Кхм...
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06.05.2024 12:00 Відповісти
до 10 травня!
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06.05.2024 12:26 Відповісти
може простіше пана Генерала Залужного на Головнокомандуючого повернути ?

га ?

.
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06.05.2024 14:58 Відповісти
Якщо ТЦК не скористається цими навчаннями для відловлювання опущених ухилянтів, будуть реально дурними!
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06.05.2024 12:05 Відповісти
А до чого тут "ухілянти"?
У Дарницькому районі Києва сьогодні розпочинаються військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Джерело:
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06.05.2024 12:27 Відповісти
Це "пенсія" тиаке пише зазвичай. Аби щось написати та відмітитися
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06.05.2024 17:58 Відповісти
Ждем обстрелы до 10 мая, спасеба
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06.05.2024 13:24 Відповісти
 
 