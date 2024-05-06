Удачное замужество в РФ: россиянка Евгения получила 10 млн рублей за двух мужчин, которых ликвидировали на войне в Украине. ФОТО
Россиянка по имени Евгения за 2 года получила от государства 10 миллионов российских рублей в качестве компенсации за ликвидированных в Украине мужей. Кстати, ее мужья - Виталий и Леонид были родными братьями.
Об этом пишут в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот что такое удачно выйти замуж в России - 10 миллионов рублей за два года подняла предприимчивая россиянка Евгения благодаря вере в план СВО (так в РФ называют войну в Украине. - Ред.)! Сразу два мужа Евгении один за другим погибли под Херсоном в 2022-м и под Авдеевкой в 2023-м, и деньги потекли рекой. Ведь 2024-й только начался, и положение Евгении на брачном рынке укрепилось, она теперь молодая, хорошо обеспеченная вдова с немалым по меркам российской глубинки капиталом. Да и в этой семье есть еще живой свекор", - комментирует сообщение о Евгении в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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как в сказке должен быть еще один брат - Иван-дурак
в Україні бичок "в живом вєвє" дорожче коштує
так що тут якраз навпаки, вона - мільйонеркиня і посміюється над тобою - важновиглядящим дописуном коментів.
я вчора цю новину у Невзорова бачив, так що ще вчора подивувався ідіотам котрі там комусь "моляться" і позаздрив вправності "невтішної" вдовкині-мільйонеркині. і до речі вона можливо так же "любить" путіна як і деякі тцк-шники - просто бізнес і все. як і попИ до речі, всі попИ.
У вас ус отклеился... с арифметикой не лады.
Какие 200 тысяч за кг?
- Посмотрите на брюки. Европа - класс «А»!
P.S. Відра, "маю надію", виготовлені з екологічно чистих матеріалів?!
Місяць тому орки нового старого фюрера вибирали, теж можна сказати "между ведром и унитазом"
РЕСПЕКТ
Ви ж кацапка *обана!?
****** на рашку!
Тобі мало рашки, ти вирішилО влаштувати рашку в Україні?
Скотина, блд!
Думає :
- Жалько третьєго брата нету...
або вдале заміжжя веде до свіжої копійки!
1. Если одного из них мужей мобилизуют, другой (или другие) останется с ней.
2. Если кто-то из мужей погибнет, она на время поиска замены не останется вообще без мужа.
3. Если погибнет 2 или больше мужей, она получит выплаты за каждого.