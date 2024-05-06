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Удачное замужество в РФ: россиянка Евгения получила 10 млн рублей за двух мужчин, которых ликвидировали на войне в Украине. ФОТО

Россиянка по имени Евгения за 2 года получила от государства 10 миллионов российских рублей в качестве компенсации за ликвидированных в Украине мужей. Кстати, ее мужья - Виталий и Леонид были родными братьями.

Об этом пишут в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот что такое удачно выйти замуж в России - 10 миллионов рублей за два года подняла предприимчивая россиянка Евгения благодаря вере в план СВО (так в РФ называют войну в Украине. - Ред.)! Сразу два мужа Евгении один за другим погибли под Херсоном в 2022-м и под Авдеевкой в 2023-м, и деньги потекли рекой. Ведь 2024-й только начался, и положение Евгении на брачном рынке укрепилось, она теперь молодая, хорошо обеспеченная вдова с немалым по меркам российской глубинки капиталом. Да и в этой семье есть еще живой свекор", - комментирует сообщение о Евгении в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Чорна вдома Євгенія хоронить чоловіків вояк

Автор: 

ликвидация (3492) россия (95381)


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Топ комментарии
+19
Поплакала і знов,- фіалка розквіла... Гуляй на гробові
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06.05.2024 12:30
+12
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06.05.2024 12:27
+10
Nice business!
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06.05.2024 12:24
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Nice business!
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06.05.2024 12:24 Ответить
Поплакала і знов,- фіалка розквіла... Гуляй на гробові
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06.05.2024 12:30 Ответить
Вооочередь!!! Сукіни діти
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06.05.2024 12:56 Ответить
Треба ще премію від ЗСУ.
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06.05.2024 13:08 Ответить
во бабе попьорло !!!

как в сказке должен быть еще один брат - Иван-дурак
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06.05.2024 14:27 Ответить
Например? - московский убок.
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06.05.2024 13:37 Ответить
якщо я не помилився в підрахунках, то за одного отримала 5 000 000 руп. або 50 тис. долярів

в Україні бичок "в живом вєвє" дорожче коштує
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06.05.2024 14:33 Ответить
санітарниє патєрі
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06.05.2024 12:25 Ответить
Добра схема для хитродупої шкіри.
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06.05.2024 12:27 Ответить
Мразота кацапська навіть не розуміє , що сталося 😡
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06.05.2024 12:27 Ответить
то це ти не розумієш. вона в курсі шо так званого Пісуса Криста і решти божків(5000) не існує, а вигідно збути 2-х орків по ціні 200000 за кг. - непогано.
так що тут якраз навпаки, вона - мільйонеркиня і посміюється над тобою - важновиглядящим дописуном коментів.
я вчора цю новину у Невзорова бачив, так що ще вчора подивувався ідіотам котрі там комусь "моляться" і позаздрив вправності "невтішної" вдовкині-мільйонеркині. і до речі вона можливо так же "любить" путіна як і деякі тцк-шники - просто бізнес і все. як і попИ до речі, всі попИ.
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06.05.2024 12:37 Ответить
Что вы херню пишите?
У вас ус отклеился... с арифметикой не лады.
Какие 200 тысяч за кг?
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06.05.2024 14:25 Ответить
ну, за 2 секунды: 10млн\200000 = 50кг. если у нас 15млн. платят, то у них думаю 10 - точно? и вроде у нас тугривни дороже срублей? так что может и пол-млн. за килограм орчатины самочки загребают.
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07.05.2024 11:15 Ответить
Усе вона розуміє. По ТВ показували трошки їх роликів - усе ці тітки розуміють, але компенсаційним виплатам дуже раді.
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06.05.2024 12:40 Ответить
Угу, не розуміє. Розміняла два тупих алкаша-орка на 10 лімонів, "бєзутєшная вдова". Нічого особистого, просто бізнес.
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06.05.2024 13:01 Ответить
Чому не розуміє , ще як розуміє .
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06.05.2024 16:24 Ответить
Женя уСВОила уроки бизнеса! Молодец! Так держать! Вагина еще парочку выдержит!
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06.05.2024 12:27 Ответить
як казала у нас колись одна кубіта: "там ся не зітре, а потім ще на цвинтар винесуть" ...
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06.05.2024 12:43 Ответить
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06.05.2024 12:27 Ответить
сообщил Бендер с достоинством.
- Посмотрите на брюки. Европа - класс «А»!
P.S. Відра, "маю надію", виготовлені з екологічно чистих матеріалів?!
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06.05.2024 12:42 Ответить
Звісно - з найкращого китайського поліуретана !
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06.05.2024 13:28 Ответить
как вы и привыкли кацапы...
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06.05.2024 15:03 Ответить
Директор школи просто геній! Йому б на парашистані ЦІК завідувати!
Місяць тому орки нового старого фюрера вибирали, теж можна сказати "между ведром и унитазом"
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06.05.2024 15:21 Ответить
Потєрь на парашії практічєсеі нєт... Цікаво що на це каже теорія ймовірності - якщо одна самка втратила двох орків підряд то скільки самок втратили по одному?...
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06.05.2024 12:29 Ответить
Прушная. Теперь пусть в Евромиллион пробует.
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06.05.2024 12:29 Ответить
хай Пуйло одружиться на ній...
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06.05.2024 12:29 Ответить
аднака це звичка?!
РЕСПЕКТ
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06.05.2024 12:38 Ответить
рєспєкт таким жінкам 🤣
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06.05.2024 12:29 Ответить
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06.05.2024 12:29 Ответить
Раніше були так звані "чорні вдови" які особисто відправляли своїх чоловіків на той світ з метою збагачення. Тепер "********* вдови" - ті які вбивають своїх чоловіків руками українців на СВО ***** з тією ж самою метою збагачення. Враховуючи досі існуючу практику снохачєства можливий подальший розвиток цієї теми.
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06.05.2024 12:32 Ответить
А за свекра не хоче ще вийти заміж? А що, свиноматка при баблі, чим не молодуха? та і не дуже вона "в скорби" - обдумує новий бізнес-план...
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06.05.2024 12:33 Ответить
В засрашці, за давньоросійською традицією, за тимчасової відсутності синів, невістку "пользує" запростотак свекор. Це в засрашці одна з основних "скрєп"...
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06.05.2024 15:29 Ответить
Не спіши ще свекруха жива .
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06.05.2024 16:26 Ответить
о каком боге они говорят? нарушили все заповеди, молитесь сатане ублюдки. А Евгения молодец, выходи ещё замуж раз 10 чтобы все подохли у нас на Украине.
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06.05.2024 12:34 Ответить
Який "у вас на Украине" ???
Ви ж кацапка *обана!?
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06.05.2024 12:40 Ответить
Владимир, какого хрена сидишь дома? у меня два сына воюют под Авдеевкой 2года, без ротации, и ты смел меня к кому то подписать?я с Хмельницкого и вижу таких пацанов , называются переселенцами, строят двух этажные дома себе, а наши ребята за них,за ихние города и сёла воюют, пока они тут свою жизнь налаживают
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06.05.2024 12:49 Ответить
Чого ти "с хмєльніцкава"?
****** на рашку!
Тобі мало рашки, ти вирішилО влаштувати рашку в Україні?
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06.05.2024 12:52 Ответить
Що ти забула в Україні, яка для тебе "долбаная"?
Скотина, блд!
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06.05.2024 13:12 Ответить
" ... за твою долбаную ..." - еее ... незрозуміло, поясніть, пліз, бо якісь підозри виникають
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06.05.2024 13:57 Ответить
А дома я "сіжу", щоб кацапйо питало !
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06.05.2024 12:54 Ответить
Скрепна патріотична чорна вдова
Думає :
- Жалько третьєго брата нету...
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06.05.2024 12:34 Ответить
Вмотивована.
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06.05.2024 12:36 Ответить
Криваві гроші чи гроші не пахуть
або вдале заміжжя веде до свіжої копійки!
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06.05.2024 12:37 Ответить
Вот повезло же тетке. Надо подсказать Гундяеву, чтобы он разрешил за поребриком полигамные браки для женщин, т.е. чтобы женщина могла выходить замуж за нескольких чуваков. Так она убъет (во всех смыслах) сразу несколько зайцев:

1. Если одного из них мужей мобилизуют, другой (или другие) останется с ней.
2. Если кто-то из мужей погибнет, она на время поиска замены не останется вообще без мужа.
3. Если погибнет 2 или больше мужей, она получит выплаты за каждого.
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06.05.2024 12:39 Ответить
це спрацювало б, якщо б в засрашці чоловіків було більше за жінок. Але там - навпаки. Навіть з гастербайтерами з узбекістану. Теоретично, можна було б і таджиків використовувати. Але є проблема - вони поголів мусульмани. І якщо з точки зору світської ніякої проблеми немає - забрили таюика і в есвєо відправили. То з релігійної - засада. Не хочуть таджики хреститися. А спроби це зробити силоміць - викликають тільки "крокус-сіті"...
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06.05.2024 15:34 Ответить
подвійний ДЖЕКПОТ
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06.05.2024 12:39 Ответить
так сказать - по братскі....чи один я замітив на фото що вдова з веселими очима ?
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06.05.2024 12:43 Ответить
третій просто завчасно оформить їй відрядження до праотців до того, як піде з в'язниці до штурмзеків...
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06.05.2024 12:43 Ответить
не буде вона із свекром снохачитися - його в сво за віком не візьмуть. а от когось із кацапрів молодших та дурніших можливо й ще підіб'є до так названого бракосочетанія. під лозунгом - рєбьонку нужен атєц. гераіческій атец. От тільки як вона молодшого брата вмовила сво йти? типу атамстіть і дєнєх па льогкому срубіть?
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06.05.2024 12:45 Ответить
Жизнь удалась!
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06.05.2024 12:46 Ответить
Такими темпами вона ще і таксопарк з білих лад відкриє... І назве його Чорнобаївка...
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06.05.2024 12:46 Ответить
Ми его братт'я.
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06.05.2024 12:55 Ответить
У кацапок тепер стартап - обмін тухлих орків на мільони. Головне, щоб живим не повернувся.
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06.05.2024 13:04 Ответить
лідерка в номінації "чорна вдова" ))
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06.05.2024 13:17 Ответить
Ще жодна особа жіночої статі не заробляла влаголіщєм таких дєньжищь ! Дай Боже рабі твоїй Євгенії мєжду ног крєпкава здаровія !!! Ібо тапєріча дєвка с харошим пріданим і женіхи потянуться до її ізби караванамі. Бить єй міліардєршай !!!
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06.05.2024 13:24 Ответить
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06.05.2024 13:26 Ответить
Молодець! Продовжуй в тому ж дусі! Так скоро Дерипаску чи Абрамовича доженеш...
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06.05.2024 13:41 Ответить
Воєнком в долі )
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06.05.2024 13:55 Ответить
Щось на зразок акції "Приведи друга", у когось явно підприємницький хист.
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06.05.2024 14:02 Ответить
Женя - фартовая баба, надо бы ей еще раз замуж сходить.
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06.05.2024 15:27 Ответить
два
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06.05.2024 18:58 Ответить
раза
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06.05.2024 19:25 Ответить
"мы-православные" - или дебилы или троли-приколисты.. или просто - типичные руzzкие
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06.05.2024 16:19 Ответить
Ця історія настільки СКРЄПНА, що немає чого додати І не треба казати, що ця баба така пронирлива, що розвела двох лохів ціною життя на бабки. Просто ті два ідіоти виявилися ще тупіші за бабу. Вони реально так живуть.
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06.05.2024 19:17 Ответить
 
 