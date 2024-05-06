Удачное замужество в РФ: россиянка Евгения получила 10 млн рублей за двух мужчин, которых ликвидировали на войне в Украине. ФОТО

Россиянка по имени Евгения за 2 года получила от государства 10 миллионов российских рублей в качестве компенсации за ликвидированных в Украине мужей. Кстати, ее мужья - Виталий и Леонид были родными братьями.

Об этом пишут в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот что такое удачно выйти замуж в России - 10 миллионов рублей за два года подняла предприимчивая россиянка Евгения благодаря вере в план СВО (так в РФ называют войну в Украине. - Ред.)! Сразу два мужа Евгении один за другим погибли под Херсоном в 2022-м и под Авдеевкой в 2023-м, и деньги потекли рекой. Ведь 2024-й только начался, и положение Евгении на брачном рынке укрепилось, она теперь молодая, хорошо обеспеченная вдова с немалым по меркам российской глубинки капиталом. Да и в этой семье есть еще живой свекор", - комментирует сообщение о Евгении в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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