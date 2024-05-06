Вдале заміжжя в РФ: росіянка отримала 10 млн рублів за двох чоловіків, яких ліквідували на війні в Україні. ФОТО

Росіянка на ім’я Євгенія за 2 роки отримала від держави 10 мільйонів російських рублів як компенсацію за ліквідованих в Україні чоловіків. До речі, її чоловіки - Віталій та Леонід були рідними братами.

Про це пишуть у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось що таке вдало вийти заміж у Росії - 10 мільйонів рублів за два роки підняла заповзятлива росіянка Євгенія завдяки вірі у план СВО (так у РФ називають війну в Україні. - Ред.)! Одразу два чоловіки Євгенії один за одним згинули під Херсоном 2022-го і під Авдіївкою 2023-го, і гроші потекли рікою. Адже 2024-й тільки почався, і становище Євгенії на шлюбному ринку зміцнилося, вона тепер молода, добре забезпечена вдова з чималим за мірками російської глибинки капіталом. Та й у цій родині є ще живий свекор", - коментує повідомлення про Євгенію у соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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