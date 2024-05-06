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Вдале заміжжя в РФ: росіянка отримала 10 млн рублів за двох чоловіків, яких ліквідували на війні в Україні. ФОТО

Росіянка на ім’я Євгенія за 2 роки отримала від держави 10 мільйонів російських рублів як компенсацію за ліквідованих в Україні чоловіків. До речі, її чоловіки - Віталій та Леонід були рідними братами.

Про це пишуть у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось що таке вдало вийти заміж у Росії - 10 мільйонів рублів за два роки підняла заповзятлива росіянка Євгенія завдяки вірі у план СВО (так у РФ називають війну в Україні. - Ред.)! Одразу два чоловіки Євгенії один за одним згинули під Херсоном 2022-го і під Авдіївкою 2023-го, і гроші потекли рікою. Адже 2024-й тільки почався, і становище Євгенії на шлюбному ринку зміцнилося, вона тепер молода, добре забезпечена вдова з чималим за мірками російської глибинки капіталом. Та й у цій родині є ще живий свекор", - коментує повідомлення про Євгенію у соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Чорна вдома Євгенія хоронить чоловіків вояк

Автор: 

ліквідація (3874) росія (64946)


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Топ коментарі
+19
Поплакала і знов,- фіалка розквіла... Гуляй на гробові
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06.05.2024 12:30
+12
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06.05.2024 12:27
+10
Nice business!
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06.05.2024 12:24
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Nice business!
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06.05.2024 12:24 Відповісти
Поплакала і знов,- фіалка розквіла... Гуляй на гробові
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06.05.2024 12:30 Відповісти
Вооочередь!!! Сукіни діти
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06.05.2024 12:56 Відповісти
Треба ще премію від ЗСУ.
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06.05.2024 13:08 Відповісти
во бабе попьорло !!!

как в сказке должен быть еще один брат - Иван-дурак
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06.05.2024 14:27 Відповісти
Например? - московский убок.
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06.05.2024 13:37 Відповісти
якщо я не помилився в підрахунках, то за одного отримала 5 000 000 руп. або 50 тис. долярів

в Україні бичок "в живом вєвє" дорожче коштує
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06.05.2024 14:33 Відповісти
санітарниє патєрі
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06.05.2024 12:25 Відповісти
Добра схема для хитродупої шкіри.
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06.05.2024 12:27 Відповісти
Мразота кацапська навіть не розуміє , що сталося 😡
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06.05.2024 12:27 Відповісти
то це ти не розумієш. вона в курсі шо так званого Пісуса Криста і решти божків(5000) не існує, а вигідно збути 2-х орків по ціні 200000 за кг. - непогано.
так що тут якраз навпаки, вона - мільйонеркиня і посміюється над тобою - важновиглядящим дописуном коментів.
я вчора цю новину у Невзорова бачив, так що ще вчора подивувався ідіотам котрі там комусь "моляться" і позаздрив вправності "невтішної" вдовкині-мільйонеркині. і до речі вона можливо так же "любить" путіна як і деякі тцк-шники - просто бізнес і все. як і попИ до речі, всі попИ.
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06.05.2024 12:37 Відповісти
Что вы херню пишите?
У вас ус отклеился... с арифметикой не лады.
Какие 200 тысяч за кг?
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06.05.2024 14:25 Відповісти
ну, за 2 секунды: 10млн\200000 = 50кг. если у нас 15млн. платят, то у них думаю 10 - точно? и вроде у нас тугривни дороже срублей? так что может и пол-млн. за килограм орчатины самочки загребают.
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07.05.2024 11:15 Відповісти
Усе вона розуміє. По ТВ показували трошки їх роликів - усе ці тітки розуміють, але компенсаційним виплатам дуже раді.
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06.05.2024 12:40 Відповісти
Угу, не розуміє. Розміняла два тупих алкаша-орка на 10 лімонів, "бєзутєшная вдова". Нічого особистого, просто бізнес.
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06.05.2024 13:01 Відповісти
Чому не розуміє , ще як розуміє .
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06.05.2024 16:24 Відповісти
Женя уСВОила уроки бизнеса! Молодец! Так держать! Вагина еще парочку выдержит!
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06.05.2024 12:27 Відповісти
як казала у нас колись одна кубіта: "там ся не зітре, а потім ще на цвинтар винесуть" ...
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06.05.2024 12:43 Відповісти
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06.05.2024 12:27 Відповісти
сообщил Бендер с достоинством.
- Посмотрите на брюки. Европа - класс «А»!
P.S. Відра, "маю надію", виготовлені з екологічно чистих матеріалів?!
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06.05.2024 12:42 Відповісти
Звісно - з найкращого китайського поліуретана !
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06.05.2024 13:28 Відповісти
как вы и привыкли кацапы...
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06.05.2024 15:03 Відповісти
Директор школи просто геній! Йому б на парашистані ЦІК завідувати!
Місяць тому орки нового старого фюрера вибирали, теж можна сказати "между ведром и унитазом"
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06.05.2024 15:21 Відповісти
Потєрь на парашії практічєсеі нєт... Цікаво що на це каже теорія ймовірності - якщо одна самка втратила двох орків підряд то скільки самок втратили по одному?...
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06.05.2024 12:29 Відповісти
Прушная. Теперь пусть в Евромиллион пробует.
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06.05.2024 12:29 Відповісти
хай Пуйло одружиться на ній...
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06.05.2024 12:29 Відповісти
аднака це звичка?!
РЕСПЕКТ
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06.05.2024 12:38 Відповісти
рєспєкт таким жінкам 🤣
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06.05.2024 12:29 Відповісти
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06.05.2024 12:29 Відповісти
Раніше були так звані "чорні вдови" які особисто відправляли своїх чоловіків на той світ з метою збагачення. Тепер "********* вдови" - ті які вбивають своїх чоловіків руками українців на СВО ***** з тією ж самою метою збагачення. Враховуючи досі існуючу практику снохачєства можливий подальший розвиток цієї теми.
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06.05.2024 12:32 Відповісти
А за свекра не хоче ще вийти заміж? А що, свиноматка при баблі, чим не молодуха? та і не дуже вона "в скорби" - обдумує новий бізнес-план...
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06.05.2024 12:33 Відповісти
В засрашці, за давньоросійською традицією, за тимчасової відсутності синів, невістку "пользує" запростотак свекор. Це в засрашці одна з основних "скрєп"...
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06.05.2024 15:29 Відповісти
Не спіши ще свекруха жива .
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06.05.2024 16:26 Відповісти
о каком боге они говорят? нарушили все заповеди, молитесь сатане ублюдки. А Евгения молодец, выходи ещё замуж раз 10 чтобы все подохли у нас на Украине.
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06.05.2024 12:34 Відповісти
Який "у вас на Украине" ???
Ви ж кацапка *обана!?
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06.05.2024 12:40 Відповісти
Владимир, какого хрена сидишь дома? у меня два сына воюют под Авдеевкой 2года, без ротации, и ты смел меня к кому то подписать?я с Хмельницкого и вижу таких пацанов , называются переселенцами, строят двух этажные дома себе, а наши ребята за них,за ихние города и сёла воюют, пока они тут свою жизнь налаживают
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06.05.2024 12:49 Відповісти
Чого ти "с хмєльніцкава"?
****** на рашку!
Тобі мало рашки, ти вирішилО влаштувати рашку в Україні?
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06.05.2024 12:52 Відповісти
Що ти забула в Україні, яка для тебе "долбаная"?
Скотина, блд!
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06.05.2024 13:12 Відповісти
" ... за твою долбаную ..." - еее ... незрозуміло, поясніть, пліз, бо якісь підозри виникають
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06.05.2024 13:57 Відповісти
А дома я "сіжу", щоб кацапйо питало !
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06.05.2024 12:54 Відповісти
Скрепна патріотична чорна вдова
Думає :
- Жалько третьєго брата нету...
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06.05.2024 12:34 Відповісти
Вмотивована.
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06.05.2024 12:36 Відповісти
Криваві гроші чи гроші не пахуть
або вдале заміжжя веде до свіжої копійки!
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06.05.2024 12:37 Відповісти
Вот повезло же тетке. Надо подсказать Гундяеву, чтобы он разрешил за поребриком полигамные браки для женщин, т.е. чтобы женщина могла выходить замуж за нескольких чуваков. Так она убъет (во всех смыслах) сразу несколько зайцев:

1. Если одного из них мужей мобилизуют, другой (или другие) останется с ней.
2. Если кто-то из мужей погибнет, она на время поиска замены не останется вообще без мужа.
3. Если погибнет 2 или больше мужей, она получит выплаты за каждого.
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06.05.2024 12:39 Відповісти
це спрацювало б, якщо б в засрашці чоловіків було більше за жінок. Але там - навпаки. Навіть з гастербайтерами з узбекістану. Теоретично, можна було б і таджиків використовувати. Але є проблема - вони поголів мусульмани. І якщо з точки зору світської ніякої проблеми немає - забрили таюика і в есвєо відправили. То з релігійної - засада. Не хочуть таджики хреститися. А спроби це зробити силоміць - викликають тільки "крокус-сіті"...
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06.05.2024 15:34 Відповісти
подвійний ДЖЕКПОТ
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06.05.2024 12:39 Відповісти
так сказать - по братскі....чи один я замітив на фото що вдова з веселими очима ?
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06.05.2024 12:43 Відповісти
третій просто завчасно оформить їй відрядження до праотців до того, як піде з в'язниці до штурмзеків...
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06.05.2024 12:43 Відповісти
не буде вона із свекром снохачитися - його в сво за віком не візьмуть. а от когось із кацапрів молодших та дурніших можливо й ще підіб'є до так названого бракосочетанія. під лозунгом - рєбьонку нужен атєц. гераіческій атец. От тільки як вона молодшого брата вмовила сво йти? типу атамстіть і дєнєх па льогкому срубіть?
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06.05.2024 12:45 Відповісти
Жизнь удалась!
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06.05.2024 12:46 Відповісти
Такими темпами вона ще і таксопарк з білих лад відкриє... І назве його Чорнобаївка...
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06.05.2024 12:46 Відповісти
Ми его братт'я.
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06.05.2024 12:55 Відповісти
У кацапок тепер стартап - обмін тухлих орків на мільони. Головне, щоб живим не повернувся.
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06.05.2024 13:04 Відповісти
лідерка в номінації "чорна вдова" ))
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06.05.2024 13:17 Відповісти
Ще жодна особа жіночої статі не заробляла влаголіщєм таких дєньжищь ! Дай Боже рабі твоїй Євгенії мєжду ног крєпкава здаровія !!! Ібо тапєріча дєвка с харошим пріданим і женіхи потянуться до її ізби караванамі. Бить єй міліардєршай !!!
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06.05.2024 13:24 Відповісти
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06.05.2024 13:26 Відповісти
Молодець! Продовжуй в тому ж дусі! Так скоро Дерипаску чи Абрамовича доженеш...
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06.05.2024 13:41 Відповісти
Воєнком в долі )
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06.05.2024 13:55 Відповісти
Щось на зразок акції "Приведи друга", у когось явно підприємницький хист.
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06.05.2024 14:02 Відповісти
Женя - фартовая баба, надо бы ей еще раз замуж сходить.
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06.05.2024 15:27 Відповісти
два
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06.05.2024 18:58 Відповісти
раза
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06.05.2024 19:25 Відповісти
"мы-православные" - или дебилы или троли-приколисты.. или просто - типичные руzzкие
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06.05.2024 16:19 Відповісти
Ця історія настільки СКРЄПНА, що немає чого додати І не треба казати, що ця баба така пронирлива, що розвела двох лохів ціною життя на бабки. Просто ті два ідіоти виявилися ще тупіші за бабу. Вони реально так живуть.
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06.05.2024 19:17 Відповісти
 
 