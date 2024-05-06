Вдале заміжжя в РФ: росіянка отримала 10 млн рублів за двох чоловіків, яких ліквідували на війні в Україні. ФОТО
Росіянка на ім’я Євгенія за 2 роки отримала від держави 10 мільйонів російських рублів як компенсацію за ліквідованих в Україні чоловіків. До речі, її чоловіки - Віталій та Леонід були рідними братами.
Про це пишуть у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось що таке вдало вийти заміж у Росії - 10 мільйонів рублів за два роки підняла заповзятлива росіянка Євгенія завдяки вірі у план СВО (так у РФ називають війну в Україні. - Ред.)! Одразу два чоловіки Євгенії один за одним згинули під Херсоном 2022-го і під Авдіївкою 2023-го, і гроші потекли рікою. Адже 2024-й тільки почався, і становище Євгенії на шлюбному ринку зміцнилося, вона тепер молода, добре забезпечена вдова з чималим за мірками російської глибинки капіталом. Та й у цій родині є ще живий свекор", - коментує повідомлення про Євгенію у соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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как в сказке должен быть еще один брат - Иван-дурак
в Україні бичок "в живом вєвє" дорожче коштує
так що тут якраз навпаки, вона - мільйонеркиня і посміюється над тобою - важновиглядящим дописуном коментів.
я вчора цю новину у Невзорова бачив, так що ще вчора подивувався ідіотам котрі там комусь "моляться" і позаздрив вправності "невтішної" вдовкині-мільйонеркині. і до речі вона можливо так же "любить" путіна як і деякі тцк-шники - просто бізнес і все. як і попИ до речі, всі попИ.
У вас ус отклеился... с арифметикой не лады.
Какие 200 тысяч за кг?
- Посмотрите на брюки. Европа - класс «А»!
P.S. Відра, "маю надію", виготовлені з екологічно чистих матеріалів?!
Місяць тому орки нового старого фюрера вибирали, теж можна сказати "между ведром и унитазом"
РЕСПЕКТ
Ви ж кацапка *обана!?
****** на рашку!
Тобі мало рашки, ти вирішилО влаштувати рашку в Україні?
Скотина, блд!
Думає :
- Жалько третьєго брата нету...
або вдале заміжжя веде до свіжої копійки!
1. Если одного из них мужей мобилизуют, другой (или другие) останется с ней.
2. Если кто-то из мужей погибнет, она на время поиска замены не останется вообще без мужа.
3. Если погибнет 2 или больше мужей, она получит выплаты за каждого.