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Новости Война
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МИД Франции назвал дезинформацией сообщения в СМИ об отправке солдат Иностранного легиона в Украину

МЗС Франції спростував відправку військ в Україну

Министерство иностранных дел Франции назвало дезинформацией сообщения в некоторых СМИ о якобы отправке солдат Иностранного легиона в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Нет, Франция не вводила войска в Украину", - говорится в сообщении МИД.

Ранее ресурс Asia Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена писал о якобы отправке около сотни солдат Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка в Украину. Их якобы разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады ВСУ.

Читайте также: Макрон об отправке французских войск в Украину: Если россияне прорвут линию фронта, и Украина обратится с просьбой

Автор: 

дезинформация (342) Франция (3497) фейк (678)


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Топ комментарии
+4
Пофіг. Русня вже з ними вже воює:

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06.05.2024 19:22
+3
Її висрав анонімний z-телеграм, після того як орки обстріляли Славянськ. Типу не по житловим будинкам а по "французам".
Далі якась московська консерва з Раші Тудей розмістила замітку на Раші Тудей. Де її почитав якийсь експерт і видав в ефір уже як доведену. Ну і поїхало лайно...
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06.05.2024 19:10
+1
Я теж не зрозумів де ця інформація взялася. Почули дзвін але не зрозуміло звідки він.
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06.05.2024 19:05
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Я теж не зрозумів де ця інформація взялася. Почули дзвін але не зрозуміло звідки він.
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06.05.2024 19:05 Ответить
Її висрав анонімний z-телеграм, після того як орки обстріляли Славянськ. Типу не по житловим будинкам а по "французам".
Далі якась московська консерва з Раші Тудей розмістила замітку на Раші Тудей. Де її почитав якийсь експерт і видав в ефір уже як доведену. Ну і поїхало лайно...
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06.05.2024 19:10 Ответить
Про реку Урал слыхали и японец и еврей.

В ней Василь Иваныч плавал - наш советский милки-вей.
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06.05.2024 19:52 Ответить
Высрав, то не об этом.
Эта весть прилетела одновременно с товарищем Си.
Первый муж моей второй жены советник заместителя министра в Англо/китайском интернет издании Азиан Таймс выдал обжигающую правду.
Чтобы французы не тыкали помощью Китая России, Си привез эту новость с собой.
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06.05.2024 22:45 Ответить
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06.05.2024 19:07 Ответить
До заяви русні про знищення Іноземного легіону в Слов'янську залишилось....
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06.05.2024 19:09 Ответить
Так він там із початку війни. Так і називається іноземний легіон. Новина називається.
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06.05.2024 19:11 Ответить
Нє, тут мова за Франзузський іноземний легіон. Наш - то трохи інше.
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06.05.2024 19:14 Ответить
Merci, Monsieur le Président!!
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06.05.2024 19:12 Ответить
Воював разом з французами. Жили в одній хаті. Разом ходили на позиції. Декого вже нема в живих. Мої близькі побратими.
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06.05.2024 19:13 Ответить
мид рашки: "Видишь легионера? Нет? А он где-то есть!"
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06.05.2024 19:17 Ответить
Пофіг. Русня вже з ними вже воює:

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06.05.2024 19:22 Ответить
Причем не первый год, а аж с самого 2014-го!!!
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06.05.2024 21:02 Ответить
То може вони прийшли переймати досвід...100 осіб цифра саме то
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06.05.2024 19:23 Ответить
Захід, Макрон не усвідомили ще, що заяви про подальшу ескалацію почались вже й з кремля. Європі набридли свої слова про свій страх аби заспокоїти *****. Вона почала казати не про ескалацію, а про свої наміри, якщо ... Це вже ДОБРЕ. Треба, сказав А, казати Б: коли війська НАТО дійсно готові ввійти в Україну !!! Час паніки прийшов для кремля. І її треба ... НАГНІТАТИ, доки кацапські олігархи перші не побіжать у сортир.
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06.05.2024 19:35 Ответить
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06.05.2024 19:43 Ответить
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07.05.2024 09:24 Ответить
 
 