МИД Франции назвал дезинформацией сообщения в СМИ об отправке солдат Иностранного легиона в Украину

Министерство иностранных дел Франции назвало дезинформацией сообщения в некоторых СМИ о якобы отправке солдат Иностранного легиона в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Нет, Франция не вводила войска в Украину", - говорится в сообщении МИД.

Ранее ресурс Asia Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена писал о якобы отправке около сотни солдат Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка в Украину. Их якобы разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады ВСУ.

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