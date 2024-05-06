МИД Франции назвал дезинформацией сообщения в СМИ об отправке солдат Иностранного легиона в Украину
Министерство иностранных дел Франции назвало дезинформацией сообщения в некоторых СМИ о якобы отправке солдат Иностранного легиона в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Нет, Франция не вводила войска в Украину", - говорится в сообщении МИД.
Ранее ресурс Asia Times со ссылкой на экс-помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена писал о якобы отправке около сотни солдат Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка в Украину. Их якобы разместили в Славянске для поддержки 54-й бригады ВСУ.
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Далі якась московська консерва з Раші Тудей розмістила замітку на Раші Тудей. Де її почитав якийсь експерт і видав в ефір уже як доведену. Ну і поїхало лайно...
В ней Василь Иваныч плавал - наш советский милки-вей.
Эта весть прилетела одновременно с товарищем Си.
Первый муж моей второй женысоветник заместителя министра в Англо/китайском интернет издании Азиан Таймс выдал обжигающую правду.
Чтобы французы не тыкали помощью Китая России, Си привез эту новость с собой.
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