МЗС Франції назвало дезінформацією повідомлення в ЗМІ про відправку солдатів Іноземного легіону до України
Міністерство закордонних справ Франції назвало дезінформацією повідомлення в деяких ЗМІ про нібито відправлення солдатів Іноземного легіону в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кампанії з дезінформації про підтримку Францією України не слабшають. Ні, Франція не вводила війська в Україну", - йдеться в повідомленні МЗС.
Раніше ресурс Asia Times із посиланням на експомічника заступника глави Пентагону Стівена Браєна писав про нібито відправлення близько сотні солдатів Іноземного легіону з 3 французького піхотного полку до України. Їх нібито розмістили в Слов'янську для підтримки 54-ї бригади ЗСУ.
Топ коментарі
+4 Randall Flag #387882
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+3 Andrew Moon
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+1 krot_lub
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Далі якась московська консерва з Раші Тудей розмістила замітку на Раші Тудей. Де її почитав якийсь експерт і видав в ефір уже як доведену. Ну і поїхало лайно...
В ней Василь Иваныч плавал - наш советский милки-вей.
Эта весть прилетела одновременно с товарищем Си.
Первый муж моей второй женысоветник заместителя министра в Англо/китайском интернет издании Азиан Таймс выдал обжигающую правду.
Чтобы французы не тыкали помощью Китая России, Си привез эту новость с собой.
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