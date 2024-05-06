МЗС Франції назвало дезінформацією повідомлення в ЗМІ про відправку солдатів Іноземного легіону до України

Міністерство закордонних справ Франції назвало дезінформацією повідомлення в деяких ЗМІ про нібито відправлення солдатів Іноземного легіону в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кампанії з дезінформації про підтримку Францією України не слабшають. Ні, Франція не вводила війська в Україну", - йдеться в повідомленні МЗС.

Раніше ресурс Asia Times із посиланням на експомічника заступника глави Пентагону Стівена Браєна писав про нібито відправлення близько сотні солдатів Іноземного легіону з 3 французького піхотного полку до України. Їх нібито розмістили в Слов'янську для підтримки 54-ї бригади ЗСУ.

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