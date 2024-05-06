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Новини Війна
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МЗС Франції назвало дезінформацією повідомлення в ЗМІ про відправку солдатів Іноземного легіону до України

МЗС Франції спростував відправку військ в Україну

Міністерство закордонних справ Франції назвало дезінформацією повідомлення в деяких ЗМІ про нібито відправлення солдатів Іноземного легіону в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кампанії з дезінформації про підтримку Францією України не слабшають. Ні, Франція не вводила війська в Україну", - йдеться в повідомленні МЗС.

Раніше ресурс Asia Times із посиланням на експомічника заступника глави Пентагону Стівена Браєна писав про нібито відправлення близько сотні солдатів Іноземного легіону з 3 французького піхотного полку до України. Їх нібито розмістили в Слов'янську для підтримки 54-ї бригади ЗСУ.

Також читайте: Макрон про відправку французьких військ в Україну: Якщо росіяни прорвуть лінію фронту і Україна звернеться з проханням

Автор: 

дезінформація (341) Франція (3049) фейк (743)


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Топ коментарі
+4
Пофіг. Русня вже з ними вже воює:

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06.05.2024 19:22
+3
Її висрав анонімний z-телеграм, після того як орки обстріляли Славянськ. Типу не по житловим будинкам а по "французам".
Далі якась московська консерва з Раші Тудей розмістила замітку на Раші Тудей. Де її почитав якийсь експерт і видав в ефір уже як доведену. Ну і поїхало лайно...
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06.05.2024 19:10
+1
Я теж не зрозумів де ця інформація взялася. Почули дзвін але не зрозуміло звідки він.
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06.05.2024 19:05
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Я теж не зрозумів де ця інформація взялася. Почули дзвін але не зрозуміло звідки він.
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06.05.2024 19:05 Відповісти
Її висрав анонімний z-телеграм, після того як орки обстріляли Славянськ. Типу не по житловим будинкам а по "французам".
Далі якась московська консерва з Раші Тудей розмістила замітку на Раші Тудей. Де її почитав якийсь експерт і видав в ефір уже як доведену. Ну і поїхало лайно...
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06.05.2024 19:10 Відповісти
Про реку Урал слыхали и японец и еврей.

В ней Василь Иваныч плавал - наш советский милки-вей.
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06.05.2024 19:52 Відповісти
Высрав, то не об этом.
Эта весть прилетела одновременно с товарищем Си.
Первый муж моей второй жены советник заместителя министра в Англо/китайском интернет издании Азиан Таймс выдал обжигающую правду.
Чтобы французы не тыкали помощью Китая России, Си привез эту новость с собой.
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06.05.2024 22:45 Відповісти
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06.05.2024 19:07 Відповісти
До заяви русні про знищення Іноземного легіону в Слов'янську залишилось....
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06.05.2024 19:09 Відповісти
Так він там із початку війни. Так і називається іноземний легіон. Новина називається.
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06.05.2024 19:11 Відповісти
Нє, тут мова за Франзузський іноземний легіон. Наш - то трохи інше.
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06.05.2024 19:14 Відповісти
Merci, Monsieur le Président!!
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06.05.2024 19:12 Відповісти
Воював разом з французами. Жили в одній хаті. Разом ходили на позиції. Декого вже нема в живих. Мої близькі побратими.
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06.05.2024 19:13 Відповісти
мид рашки: "Видишь легионера? Нет? А он где-то есть!"
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06.05.2024 19:17 Відповісти
Пофіг. Русня вже з ними вже воює:

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06.05.2024 19:22 Відповісти
Причем не первый год, а аж с самого 2014-го!!!
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06.05.2024 21:02 Відповісти
То може вони прийшли переймати досвід...100 осіб цифра саме то
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06.05.2024 19:23 Відповісти
Захід, Макрон не усвідомили ще, що заяви про подальшу ескалацію почались вже й з кремля. Європі набридли свої слова про свій страх аби заспокоїти *****. Вона почала казати не про ескалацію, а про свої наміри, якщо ... Це вже ДОБРЕ. Треба, сказав А, казати Б: коли війська НАТО дійсно готові ввійти в Україну !!! Час паніки прийшов для кремля. І її треба ... НАГНІТАТИ, доки кацапські олігархи перші не побіжать у сортир.
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06.05.2024 19:35 Відповісти
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06.05.2024 19:43 Відповісти
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07.05.2024 09:24 Відповісти
 
 