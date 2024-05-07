Признаки незаконного обогащения более чем на 12 млн грн обнаружены в декларации мэра Очакова Бычкова, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции осуществило полные проверки деклараций за 2021 и 2022 годы, поданных городским головой Очакова Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАПК.

Что обнаружила проверка?

Как отмечается, по результатам проверок выявлены признаки незаконного обогащения на сумму более 12 млн грн и признаки декларирования недостоверных сведений на сумму более 3 млн грн.

"В частности, установлено, что во время войны в 2022 году чиновник вместе с женой приобрел в собственность квартиру в Испании площадью 122,31 кв. м стоимостью более 5 млн грн. Кроме того, он получил якобы от матери подарки в виде наличных денег на более 12 млн грн.

Подаренные средства значительно превышают законные доходы матери, которые с 1998 года составляли всего чуть более 580 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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По утверждению НАПК, доходы городского головы Очакова и его жены из подтвержденных источников также не позволяли приобрести квартиру в Испании за счет собственных средств.

Более того, чиновник в декларации, среди прочего, отметил о росте в отчетном периоде денежных активов на 2 млн грн, законность источников происхождения которых не подтвердил во время проверки.

Во время полной проверки деклараций установлено также, что жена чиновника получила на свой банковский счет более 300 тыс. грн от физического лица-предпринимателя, который неоднократно выполнял работы и оказывал услуги для Очаковского городского совета.

Также он сообщил, что эти средства были получены якобы на приобретение автомобиля для Очаковского городского совета. Эти утверждения опровергнуты во время проверки. Указанные средства жена потратила на собственные нужды, в частности на приобретение одежды.

Выводы НАПК относительно декларации чиновника

По результатам установленных фактов НАПК составило обоснованные выводы по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларации) и направило их в Национальную полицию Украины.

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Что известно о действующем мэре Очакова?

Отметим, что мэром Очакова сейчас является Сергей Бычков. Он победил на выборах мэра в 2020 году как кандидат от "Слуги народа". До этого был секретарем Очаковского городского совета, депутатом Очаковского городского совета V и VI созывов. С февраля 2015 года - исполняющий обязанности Очаковского городского головы, а с 25 октября 2015 года был городским головой.