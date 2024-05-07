Ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн виявлені в декларації мера Очакова Бичкова, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило повні перевірки декларацій за 2021 та 2022 роки, поданих міським головою Очакова Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАЗК.

Що виявила перевірка?

Як зазначається, за результатами перевірок виявлено ознаки незаконного збагачення на суму понад 12 млн грн та ознаки декларування недостовірних відомостей на суму понад 3 млн грн.

"Зокрема, встановлено, що під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, він отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн.

Подаровані кошти значно перевищують законні доходи матері, які з 1998 року становили всього трохи більше 580 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

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За твердженням НАЗК, доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за рахунок власних коштів.

Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив про зростання у звітному періоді грошових активів на 2 млн грн, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки.

Під час повної перевірки декларацій встановлено також, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.

Також він повідомив, що ці кошти були отримані нібито на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Ці твердження спростовані під час перевірки. Зазначені кошти дружина витратила на власні потреби, зокрема на придбання одягу.

Висновки НАЗК щодо декларації чиновника

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило їх до Національної поліції України.

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Що відомо про чинного мера Очакова?

Зазначимо, що мером Очакова нині є Сергій Бичков. Він переміг на виборах мера у 2020 році як кандидат від "Слуги Народу". До цього був секретарем Очаківської міської ради, депутатом Очаківської міської ради V та VI скликань. З лютого 2015 року - виконувач обов’язків Очаківського міського голови, а з 25 жовтня 2015 року був міським головою.