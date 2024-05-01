Експосадовцю Сил логістики повідомлено про ще одну підозру - у декларуванні недостовірної інформації

Ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Ймовірно, йдеться про колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній посадовець ЗСУ умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. У щорічній декларації за 2022 рік у розділі "Грошові активи" він відобразив готівкові кошти на загальну суму понад 2 млн грн.

"Однак, відповідно до поданої ним щорічної декларації за 2020 рік грошові активи у вигляді готівкових коштів у нього та членів його сім’ї були відсутні. Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сукупний розмір доходів підозрюваного та членів його сім’ї за 2021 та 2022 роки становить 1,70 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Відповідно до виписок по банківських рахунках витрати на проживання підозрюваного та членів його сім’ї за цей період становлять 1,74 млн грн.

Це свідчить про фінансову неспроможність заощадити задекларовані за 2022 рік грошові кошти на загальну суму 2 076 175,40 грн.

Офіс генпрокурора також нагадує, раніше цьому ж експосадовцю було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на майже 58 млн грн (ст. 368-5 КК України).

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Підозрюваному обрано запобіжний захід. За клопотанням прокурора на незаконно набуті активи судом накладено арешт.

Раніше повідомлялося, що полковника Сил логістики ЗСУ Козловського підозрюють у розпилі 170 млн грн. Також повідомлялося, що ДБР затримало ексчиновника ЗСУ Козловського з продовольчого забезпечення тилу.

25 березня колишньому начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ Олександру Козловському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю застави у розмірі 6 мільйонів гривень.