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Горсовет Мариуполя отсудил у России 14 млн евро за уничтожение электротранспорта

Міськрада Маріуполя відсудила у Росії 14 млн євро за знищення майна трамвайно-тролейбусного управління

Мариупольский городской совет выиграл у России судебный иск о компенсации уничтоженного коммунального предприятия "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление". Сумма возмещения составляет 14 миллионов евро.

Об этом написал в Telegram городской голова Вадим Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск городского совета Мариуполя к России по уничтожению имущества коммунального предприятия "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление".

Городской голова Мариуполя отметил, что это первый успешный кейс правозащитной инициативы Mariupol Justice. Он также считает, что это первый шаг на пути по возмещению потерь Мариупольской громаде.

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Однако чиновник отмечает, что получить возмещение будет сложно.

"Это долгий процесс, который требует упорной работы профессиональных юристов. Сейчас мы начинаем формировать юридическую базу для дальнейшего создания прецедентов в международных инстанциях, которые запустят механизм компенсаций как для юридических, так и частных лиц", - говорится в заметке Бойченко.

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Автор: 

горсовет (667) Мариуполь (5707) суд (25081) Бойченко Вадим (68)


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07.05.2024 14:22 Ответить
Чомусь подумав що відсудила десь у міжнародному суді. Але це ж наш позивач і наш український суд. Хіба ми самі собі відмовили б? Хіба росія буде виконувати постанови українських судів?
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07.05.2024 14:54 Ответить
Очевидний спосіб "конфіскації" кацапських активів - судові позови про компенсації.
Чому видумляють велосипед незрозуміло...
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07.05.2024 15:07 Ответить
 
 