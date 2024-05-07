Горсовет Мариуполя отсудил у России 14 млн евро за уничтожение электротранспорта
Мариупольский городской совет выиграл у России судебный иск о компенсации уничтоженного коммунального предприятия "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление". Сумма возмещения составляет 14 миллионов евро.
Об этом написал в Telegram городской голова Вадим Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск городского совета Мариуполя к России по уничтожению имущества коммунального предприятия "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление".
Городской голова Мариуполя отметил, что это первый успешный кейс правозащитной инициативы Mariupol Justice. Он также считает, что это первый шаг на пути по возмещению потерь Мариупольской громаде.
Однако чиновник отмечает, что получить возмещение будет сложно.
"Это долгий процесс, который требует упорной работы профессиональных юристов. Сейчас мы начинаем формировать юридическую базу для дальнейшего создания прецедентов в международных инстанциях, которые запустят механизм компенсаций как для юридических, так и частных лиц", - говорится в заметке Бойченко.
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