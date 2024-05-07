Міськрада Маріуполя відсудила у Росії 14 млн євро за знищення електротранспорту
Маріупольська міська рада виграла у РФ виграла у Росії судовий позов щодо компенсації знищеного комунального підприємства "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління". Сума відшкодування становить 14 мільйонів євро.
Про це написав у Telegram міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що господарський суд Донецької області задовольнив позов міської ради Маріуполя до Росії щодо знищення майна комунального підприємства "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління".
Міський голова Маріуполя зазначив, що це перший успішний кейс правозахисної ініціативи Mariupol Justice. Він також вважає, що це перший крок на шляху з відшкодування втрат Маріупольській громаді.
Проте посодовець визначає, що отримати відшкодування буде складно.
"Це довгий процес, який потребує наполегливої роботи фахових юристів. Зараз ми починаємо формувати юридичну базу для подальшого створення прецедентів у міжнародних інстанціях, які запустять механізм компенсацій як для юридичних, так і приватних осіб", - йдеться у дописі Бойченка.
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