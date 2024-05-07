Міськрада Маріуполя відсудила у Росії 14 млн євро за знищення електротранспорту

Маріупольська міська рада виграла у РФ виграла у Росії судовий позов щодо компенсації знищеного комунального підприємства "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління". Сума відшкодування становить 14 мільйонів євро.

Про це написав у Telegram міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що господарський суд Донецької області задовольнив позов міської ради Маріуполя до Росії щодо знищення майна комунального підприємства "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління".

Міський голова Маріуполя зазначив, що це перший успішний кейс правозахисної ініціативи Mariupol Justice. Він також вважає, що це перший крок на шляху з відшкодування втрат Маріупольській громаді.

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Проте посодовець визначає, що отримати відшкодування буде складно.

"Це довгий процес, який потребує наполегливої роботи фахових юристів. Зараз ми починаємо формувати юридичну базу для подальшого створення прецедентів у міжнародних інстанціях, які запустять механізм компенсацій як для юридичних, так і приватних осіб", - йдеться у дописі Бойченка.

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