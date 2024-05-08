Решение о конфискации доходов от замороженных активов РФ будет принято в ближайшие недели, - глава Euroclear Убрен

Бельгийский депозитарий Euroclear примет решение о конфискации доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины в ближайшие недели.

Об этом заявила заявила исполнительный директор Euroclear Валери Убрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом Еврокомиссия сможет получить до 89% доходов, которые останутся после уплаты налогов.

"Решение должно быть принято в ближайшие недели. Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% от всех доходов от российских активов после уплаты налогов", - заявила Убрен.

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Она также отметила, что общая сумма доходов от заблокированных активов составит 2-3 млрд евро в зависимости от процентных ставок.

По ее словам, конфискация суверенных российских активов, замороженных на площадке Euroclear, может нанести удар по финансовым рынкам. Кроме того, как сообщила Убрен, депозитарий ведет более 100 исков в российских судах к российским инвесторам, которые требуют вернуть заблокированные из-за санкций средства.

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