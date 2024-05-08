РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5487 посетителей онлайн
Новости
1 742 3

Решение о конфискации доходов от замороженных активов РФ будет принято в ближайшие недели, - глава Euroclear Убрен

Рішення про конфіскацію заморожених активів РФ ухвалять у найближчі кілька тижнів

Бельгийский депозитарий Euroclear примет решение о конфискации доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины в ближайшие недели.

Об этом заявила заявила исполнительный директор Euroclear Валери Убрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом Еврокомиссия сможет получить до 89% доходов, которые останутся после уплаты налогов.

"Решение должно быть принято в ближайшие недели. Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% от всех доходов от российских активов после уплаты налогов", - заявила Убрен.

Также читайте: Три страны ЕС могут отказаться передавать замороженные активы РФ на закупку оружия для Украины, - Politico

Она также отметила, что общая сумма доходов от заблокированных активов составит 2-3 млрд евро в зависимости от процентных ставок.

По ее словам, конфискация суверенных российских активов, замороженных на площадке Euroclear, может нанести удар по финансовым рынкам. Кроме того, как сообщила Убрен, депозитарий ведет более 100 исков в российских судах к российским инвесторам, которые требуют вернуть заблокированные из-за санкций средства.

Читайте также: Украина может до конца года получить прибыль от замороженных активов России, – посол ЕС Матернова

Автор: 

россия (95388) замороженные активы (279)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але ж це не самі активи, а відсотки за ними?

Вона також зазначила, що загальна сума доходів від заблокованих активів становитиме 2-3 млрд євро залежно від процентних ставок.
показать весь комментарий
08.05.2024 10:19 Ответить
На четко поставленные вопросы нужно давать четкие ответы.
Вопрос с обедом конфискацией решен. Обеда конфискации не будет
показать весь комментарий
08.05.2024 11:54 Ответить
Не активи, а доходи з активів, а це велика різниця. Не пишіть в заголовках дурню.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:05 Ответить
 
 