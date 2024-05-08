РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5487 посетителей онлайн
Новости
6 128 120

Конгрессвумен-украинка Спартц выиграла праймериз. Вероятно, она сохранит свое место в Конгрессе

Спартц перемогла у праймеріз та збереже місце в Конгресі

Виктория Спартц, первая украинка в Конгрессе США, с высокой вероятностью сохранит свое место в Палате представителей (нижняя палата Конгресса). Она получила поддержку 39,1% избирателей на праймериз и получила номинацию от Республиканской партии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Основной соперник Спартц Чак Гудрич набрал почти на 6 процентных пунктов меньше.

Спартц баллотируется в Конгресс от пятого избирательного округа в Индиане, и делает это уже в третий раз. Кандидаты от Демократической партии не побеждали на нем с 1990 года.

Читайте также: Конгрессвумен Спартц обнародовала поправки к пакету Джонсона: призывает убрать часть помощи Украине

На всеобщих выборах в ноябре соперницей Спартц будет победительница праймериз Демократической партии Дебора Пикетт.

Выборы в США состоятся 5 ноября. На них будут избирать президента США, новый состав Палаты представителей и треть Сената.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спартц выступает против финансирования Киева и будет останавливать помощь

Кто такая Виктория Спартц

Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000-м в возрасте 22 лет.

После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023-го ее позиция резко изменилась, она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024-го своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать.

Автор: 

США (26454) Спартц Виктория (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
Не українка, а уродженка України. Не відчуває воеа себе українкою, про що власне і сама заявляла.
показать весь комментарий
08.05.2024 10:38
+20
Спартц забула , що вона з України .
показать весь комментарий
08.05.2024 10:36
+20
Після її демонстративної відмоги від допомоги Україні бажаю цій бувшій моїй співвітчизниці здохнути. Бо це і її особиста вина в гибелі тисяч наших воїнів та цивільних внаслідок затримки поставок зброї в Україну.
показать весь комментарий
08.05.2024 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ось тут клянуть Вікторію і бажають їй смерті. Ви падлюки вважаєте, що людина захоче допомагати вам, після ваших слів. а ця грязь з ініціаттиви подоляка ллється на неї вже не один рік (а вона читаєвас без преркладу і ви це знаєте). Якраз після того, коли вона стала вимагати законної дії влади щодо допомоги. а це не тільки зброя, це і гуманітарна допомога частина якої розпродана через супермаркет, а частина взагалі поїдена пацюками через рік у якомусь невідомому складі. І вимагала, аби з урядами партнерів працював законний уряд, а не якийсь єрмак з іншими якимись неофіційними особами.
Я закликаю всіх справді читачів цензора, а не ботів на зарплаті, задуматися над оцією деструктивною діяльністю окремих негідників на різних ресурсах і на цензорі також. Витравлювати цих пацюків я сам не буду. Це справа редакції. Якщо ця редакція переживає за підтримку України всіма частинами штатівського політикуму. Вся ця деструктивна діяльність антиукраїнських сил не має ніякого відношення до свободи слова.
показать весь комментарий
08.05.2024 11:09 Ответить
а ****...ми сильні та заможні.Ми можемо собі дозволити хамити на право та наліво.А за їхнє хамство піксель розрахується своєю кровю...
показать весь комментарий
08.05.2024 11:16 Ответить
а сама страшна фраза яку я почув до 22р-"на війні не без втрат"...я б за таке кадик виривав
показать весь комментарий
08.05.2024 11:24 Ответить
До якогось моменту, вона підтримувала всю допомогу, як конгресвумен:
підтримала лендліз. а хто не дав?
за два роки на PDA виділили 25.5млрд, проте 1.6млрд "згоріли" в 2022, та 4.2млрд не додали в 2023
по USAI виділили 18млрд, проте 6.6млрд досі без контрактів на виготовлення

в цей раз, чомусь проголосувала проти...
проте пакет був прийнятий, по фактам:
за пакет від адміністрації не було підтримки ні в Палаті, ні в Сенаті
Сенат правив пакет від адміністрації до середини лютого 2024
Палата отримала підписаний пакет Сенатом в середині лютого 2024, та розробила свої окремі 5 законів, котрі були підтримані Палатою та Сенатом в квітні 2024
Законопроекти стали кращі:
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- розробити план по відновленню України, та конфіскації активів росії

Виходить, за це треба дякувати Джонсону?
котрий за 2 місяці розділив законопроекти, вніс доповнення, та тепер це закони.
показать весь комментарий
08.05.2024 11:25 Ответить
Може тому що нових подруг завела ?
.
показать весь комментарий
08.05.2024 11:39 Ответить
Фотка 2021, а підтримала лендліз в 2022
показать весь комментарий
08.05.2024 12:21 Ответить
підтримала лендліз )) схоже - вона тоді помилилась .
А тепер про це дуже жалкує , і з усіх сил прагне виправитись .
показать весь комментарий
08.05.2024 12:40 Ответить
голосила против, потому что ей предстояли вот эти вот праймериз, а ее соперник на каждом углу доказывал, что ей интересы Украины дороже интересов США. Вот и пришлось нашей Витусе вилять сракой, бо вполитике иначе не усидишь, а ей явно понравилось быть конгресвуменом - работа не пыльная, жалование извините 174 тысячи долларов в год, и еще по телевизору показывают.
показать весь комментарий
08.05.2024 23:41 Ответить
Їй просто доповіли що таке шобла , показали відео піаніста про Україну повію от вона і офігіла, ну а українці заручники оті все
показать весь комментарий
08.05.2024 11:26 Ответить
Спарц була в Україні.
Спарц своїми очима бачила та особисто відчула, як діє Шапітолій ЗЄрмаків.

Зважаючи на це, будьхто став би українофобом. Додайте до цього політичні амбіції у США і все стає на свої місця.

Ті, хто каже, що Спарц агент Кремля - тупорилі рагулі.
показать весь комментарий
08.05.2024 11:34 Ответить
Написано багато різного, дуже багато лайновкидів, мало аналітики. Думайте люди, аналізуйте, робіть правильні висновки, а не так як це було в 2019 по приколу
показать весь комментарий
08.05.2024 11:34 Ответить
а я пропоную вам подивитися на наших "когресвуменок" тобто депутаткінес, і позакривати свої чорнороті дірки!
чи, яке вам діло до політичного життя в сша?
у вас нема проблем у своїй хаті?
показать весь комментарий
08.05.2024 11:37 Ответить
Спартц найкраща ! Щира подяка їй. Тутешні дебіли, на голову кончені, чи взагалі ні чого не розуміють, чи просто зрадники України. Хто за Байдена - той за путіна, хто за зелену владу - той за путіна.

А Спартц проти путіна, проти зеленої влади і проти антиукраїнської політики дєрьмократів-комуністів.
показать весь комментарий
08.05.2024 11:49 Ответить
А чим вона корисна для України?
показать весь комментарий
08.05.2024 12:02 Ответить
Вже нічим.Така ж як і більшість респів,які перетворилися з партіі Яструбів(Рейгана) в обслугу міжнародного крімінала.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:36 Ответить
Вона відстоює інтереси України і вона перша назвала війну в Україні геноцидом.
показать весь комментарий
08.05.2024 13:23 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2024 12:37 Ответить
НЕ українка, а трампоніха!
Друга біснувата марджорі грін((
показать весь комментарий
08.05.2024 12:42 Ответить
Перш ніж поливати брудом Спартц, як ви це звикли робити з Майком Джонсоном і Трампом, напружте свою пам'ять. Що у вас добре виходить, то це створювати собі ворогів. Тим, хто забув, що зробила для України Спартц і чому в Україні почалося її цькування, рекомендую прочитати цю статтю: https://www.5.ua/ru/polytyka/lobbyrovala-lend-lyz-chto-yzvestno-o-konhressvumen -vyktoryy-spartts-kotoraia-prosyt-proveryt-sviazy-ermaka-282026.html Чому Спартц голосувала проти законопроекту республіканців щодо допомоги Україні? Тому що вона впевнена, що гроші, передані Україні, розійдуться по кишенях потужних менеджерів з ОП та їхніх родичів та друзів. Спартц голосувала б за допомогу Україні, але лише військову. На мою думку, все ясно.
показать весь комментарий
08.05.2024 14:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 