Конгрессвумен-украинка Спартц выиграла праймериз. Вероятно, она сохранит свое место в Конгрессе

Виктория Спартц, первая украинка в Конгрессе США, с высокой вероятностью сохранит свое место в Палате представителей (нижняя палата Конгресса). Она получила поддержку 39,1% избирателей на праймериз и получила номинацию от Республиканской партии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Основной соперник Спартц Чак Гудрич набрал почти на 6 процентных пунктов меньше.

Спартц баллотируется в Конгресс от пятого избирательного округа в Индиане, и делает это уже в третий раз. Кандидаты от Демократической партии не побеждали на нем с 1990 года.

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На всеобщих выборах в ноябре соперницей Спартц будет победительница праймериз Демократической партии Дебора Пикетт.

Выборы в США состоятся 5 ноября. На них будут избирать президента США, новый состав Палаты представителей и треть Сената.

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Кто такая Виктория Спартц

Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000-м в возрасте 22 лет.

После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023-го ее позиция резко изменилась, она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024-го своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать.