Конгрессвумен-украинка Спартц выиграла праймериз. Вероятно, она сохранит свое место в Конгрессе
Виктория Спартц, первая украинка в Конгрессе США, с высокой вероятностью сохранит свое место в Палате представителей (нижняя палата Конгресса). Она получила поддержку 39,1% избирателей на праймериз и получила номинацию от Республиканской партии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Основной соперник Спартц Чак Гудрич набрал почти на 6 процентных пунктов меньше.
Спартц баллотируется в Конгресс от пятого избирательного округа в Индиане, и делает это уже в третий раз. Кандидаты от Демократической партии не побеждали на нем с 1990 года.
На всеобщих выборах в ноябре соперницей Спартц будет победительница праймериз Демократической партии Дебора Пикетт.
Выборы в США состоятся 5 ноября. На них будут избирать президента США, новый состав Палаты представителей и треть Сената.
Кто такая Виктория Спартц
Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000-м в возрасте 22 лет.
После начала полномасштабной войны она одной из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023-го ее позиция резко изменилась, она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024-го своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать.
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Я закликаю всіх справді читачів цензора, а не ботів на зарплаті, задуматися над оцією деструктивною діяльністю окремих негідників на різних ресурсах і на цензорі також. Витравлювати цих пацюків я сам не буду. Це справа редакції. Якщо ця редакція переживає за підтримку України всіма частинами штатівського політикуму. Вся ця деструктивна діяльність антиукраїнських сил не має ніякого відношення до свободи слова.
підтримала лендліз. а хто не дав?
за два роки на PDA виділили 25.5млрд, проте 1.6млрд "згоріли" в 2022, та 4.2млрд не додали в 2023
по USAI виділили 18млрд, проте 6.6млрд досі без контрактів на виготовлення
в цей раз, чомусь проголосувала проти...
проте пакет був прийнятий, по фактам:
за пакет від адміністрації не було підтримки ні в Палаті, ні в Сенаті
Сенат правив пакет від адміністрації до середини лютого 2024
Палата отримала підписаний пакет Сенатом в середині лютого 2024, та розробила свої окремі 5 законів, котрі були підтримані Палатою та Сенатом в квітні 2024
Законопроекти стали кращі:
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- розробити план по відновленню України, та конфіскації активів росії
Виходить, за це треба дякувати Джонсону?
котрий за 2 місяці розділив законопроекти, вніс доповнення, та тепер це закони.
.
А тепер про це дуже жалкує , і з усіх сил прагне виправитись .
Спарц своїми очима бачила та особисто відчула, як діє Шапітолій ЗЄрмаків.
Зважаючи на це, будьхто став би українофобом. Додайте до цього політичні амбіції у США і все стає на свої місця.
Ті, хто каже, що Спарц агент Кремля - тупорилі рагулі.
чи, яке вам діло до політичного життя в сша?
у вас нема проблем у своїй хаті?
А Спартц проти путіна, проти зеленої влади і проти антиукраїнської політики дєрьмократів-комуністів.
Друга біснувата марджорі грін((