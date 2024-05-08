Конгресвумен-українка Спартц виграла праймеріз. Імовірно, вона збереже своє місце в Конгресі
Вікторія Спартц, перша українка в Конгресі США, з високою ймовірністю збереже своє місце у Палаті представників (нижня палата Конгресу). Вона здобула підтримку 39,1% виборців на праймериз й отримала номінацію від Республіканської партії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Основний суперник Спартц Чак Гудріч набрав майже на 6 відсоткових пунктів менше.
Спартц балотується до Конгресу від п'ятого виборчого округу в Індіані, і робить це вже втретє. Кандидати від Демократичної партії не перемагали на ньому з 1990 року.
На загальних виборах у листопаді суперницею Спартц буде переможниця праймериз Демократичної партії Дебора Пікетт.
Вибори у США відбудуться 5 листопада. На них обиратимуть президента США, новий склад Палати представників та третину Сенату.
Хто така Вікторія Спартц
Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років.
Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го її позиція різко змінилася, вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і зрештою відмовилася за неї голосувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я закликаю всіх справді читачів цензора, а не ботів на зарплаті, задуматися над оцією деструктивною діяльністю окремих негідників на різних ресурсах і на цензорі також. Витравлювати цих пацюків я сам не буду. Це справа редакції. Якщо ця редакція переживає за підтримку України всіма частинами штатівського політикуму. Вся ця деструктивна діяльність антиукраїнських сил не має ніякого відношення до свободи слова.
підтримала лендліз. а хто не дав?
за два роки на PDA виділили 25.5млрд, проте 1.6млрд "згоріли" в 2022, та 4.2млрд не додали в 2023
по USAI виділили 18млрд, проте 6.6млрд досі без контрактів на виготовлення
в цей раз, чомусь проголосувала проти...
проте пакет був прийнятий, по фактам:
за пакет від адміністрації не було підтримки ні в Палаті, ні в Сенаті
Сенат правив пакет від адміністрації до середини лютого 2024
Палата отримала підписаний пакет Сенатом в середині лютого 2024, та розробила свої окремі 5 законів, котрі були підтримані Палатою та Сенатом в квітні 2024
Законопроекти стали кращі:
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- розробити план по відновленню України, та конфіскації активів росії
Виходить, за це треба дякувати Джонсону?
котрий за 2 місяці розділив законопроекти, вніс доповнення, та тепер це закони.
.
А тепер про це дуже жалкує , і з усіх сил прагне виправитись .
Спарц своїми очима бачила та особисто відчула, як діє Шапітолій ЗЄрмаків.
Зважаючи на це, будьхто став би українофобом. Додайте до цього політичні амбіції у США і все стає на свої місця.
Ті, хто каже, що Спарц агент Кремля - тупорилі рагулі.
чи, яке вам діло до політичного життя в сша?
у вас нема проблем у своїй хаті?
А Спартц проти путіна, проти зеленої влади і проти антиукраїнської політики дєрьмократів-комуністів.
Друга біснувата марджорі грін((