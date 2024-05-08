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Конгресвумен-українка Спартц виграла праймеріз. Імовірно, вона збереже своє місце в Конгресі

Спартц перемогла у праймеріз та збереже місце в Конгресі

Вікторія Спартц, перша українка в Конгресі США, з високою ймовірністю збереже своє місце у Палаті представників (нижня палата Конгресу). Вона здобула підтримку 39,1% виборців на праймериз й отримала номінацію від Республіканської партії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Основний суперник Спартц Чак Гудріч набрав майже на 6 відсоткових пунктів менше.

Спартц балотується до Конгресу від п'ятого виборчого округу в Індіані, і робить це вже втретє. Кандидати від Демократичної партії не перемагали на ньому з 1990 року.

Читайте: Конгресвумен Спартц оприлюднила правки до пакету Джонсона: закликає прибрати частину допомоги Україні

На загальних виборах у листопаді суперницею Спартц буде переможниця праймериз Демократичної партії Дебора Пікетт.

Вибори у США відбудуться 5 листопада. На них обиратимуть президента США, новий склад Палати представників та третину Сенату.

Також читайте: Спартц виступає проти фінансування Києва та зупинятиме допомогу Україні

Хто така Вікторія Спартц

Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років.

Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го її позиція різко змінилася, вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і зрештою відмовилася за неї голосувати.

Автор: 

США (22568) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+28
Не українка, а уродженка України. Не відчуває воеа себе українкою, про що власне і сама заявляла.
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08.05.2024 10:38
+20
Спартц забула , що вона з України .
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08.05.2024 10:36
+20
Після її демонстративної відмоги від допомоги Україні бажаю цій бувшій моїй співвітчизниці здохнути. Бо це і її особиста вина в гибелі тисяч наших воїнів та цивільних внаслідок затримки поставок зброї в Україну.
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08.05.2024 10:40
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ось тут клянуть Вікторію і бажають їй смерті. Ви падлюки вважаєте, що людина захоче допомагати вам, після ваших слів. а ця грязь з ініціаттиви подоляка ллється на неї вже не один рік (а вона читаєвас без преркладу і ви це знаєте). Якраз після того, коли вона стала вимагати законної дії влади щодо допомоги. а це не тільки зброя, це і гуманітарна допомога частина якої розпродана через супермаркет, а частина взагалі поїдена пацюками через рік у якомусь невідомому складі. І вимагала, аби з урядами партнерів працював законний уряд, а не якийсь єрмак з іншими якимись неофіційними особами.
Я закликаю всіх справді читачів цензора, а не ботів на зарплаті, задуматися над оцією деструктивною діяльністю окремих негідників на різних ресурсах і на цензорі також. Витравлювати цих пацюків я сам не буду. Це справа редакції. Якщо ця редакція переживає за підтримку України всіма частинами штатівського політикуму. Вся ця деструктивна діяльність антиукраїнських сил не має ніякого відношення до свободи слова.
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08.05.2024 11:09 Відповісти
а ****...ми сильні та заможні.Ми можемо собі дозволити хамити на право та наліво.А за їхнє хамство піксель розрахується своєю кровю...
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08.05.2024 11:16 Відповісти
а сама страшна фраза яку я почув до 22р-"на війні не без втрат"...я б за таке кадик виривав
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08.05.2024 11:24 Відповісти
До якогось моменту, вона підтримувала всю допомогу, як конгресвумен:
підтримала лендліз. а хто не дав?
за два роки на PDA виділили 25.5млрд, проте 1.6млрд "згоріли" в 2022, та 4.2млрд не додали в 2023
по USAI виділили 18млрд, проте 6.6млрд досі без контрактів на виготовлення

в цей раз, чомусь проголосувала проти...
проте пакет був прийнятий, по фактам:
за пакет від адміністрації не було підтримки ні в Палаті, ні в Сенаті
Сенат правив пакет від адміністрації до середини лютого 2024
Палата отримала підписаний пакет Сенатом в середині лютого 2024, та розробила свої окремі 5 законів, котрі були підтримані Палатою та Сенатом в квітні 2024
Законопроекти стали кращі:
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- розробити план по відновленню України, та конфіскації активів росії

Виходить, за це треба дякувати Джонсону?
котрий за 2 місяці розділив законопроекти, вніс доповнення, та тепер це закони.
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08.05.2024 11:25 Відповісти
Може тому що нових подруг завела ?
.
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08.05.2024 11:39 Відповісти
Фотка 2021, а підтримала лендліз в 2022
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08.05.2024 12:21 Відповісти
підтримала лендліз )) схоже - вона тоді помилилась .
А тепер про це дуже жалкує , і з усіх сил прагне виправитись .
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08.05.2024 12:40 Відповісти
голосила против, потому что ей предстояли вот эти вот праймериз, а ее соперник на каждом углу доказывал, что ей интересы Украины дороже интересов США. Вот и пришлось нашей Витусе вилять сракой, бо вполитике иначе не усидишь, а ей явно понравилось быть конгресвуменом - работа не пыльная, жалование извините 174 тысячи долларов в год, и еще по телевизору показывают.
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08.05.2024 23:41 Відповісти
Їй просто доповіли що таке шобла , показали відео піаніста про Україну повію от вона і офігіла, ну а українці заручники оті все
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08.05.2024 11:26 Відповісти
Спарц була в Україні.
Спарц своїми очима бачила та особисто відчула, як діє Шапітолій ЗЄрмаків.

Зважаючи на це, будьхто став би українофобом. Додайте до цього політичні амбіції у США і все стає на свої місця.

Ті, хто каже, що Спарц агент Кремля - тупорилі рагулі.
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08.05.2024 11:34 Відповісти
Написано багато різного, дуже багато лайновкидів, мало аналітики. Думайте люди, аналізуйте, робіть правильні висновки, а не так як це було в 2019 по приколу
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08.05.2024 11:34 Відповісти
а я пропоную вам подивитися на наших "когресвуменок" тобто депутаткінес, і позакривати свої чорнороті дірки!
чи, яке вам діло до політичного життя в сша?
у вас нема проблем у своїй хаті?
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08.05.2024 11:37 Відповісти
Спартц найкраща ! Щира подяка їй. Тутешні дебіли, на голову кончені, чи взагалі ні чого не розуміють, чи просто зрадники України. Хто за Байдена - той за путіна, хто за зелену владу - той за путіна.

А Спартц проти путіна, проти зеленої влади і проти антиукраїнської політики дєрьмократів-комуністів.
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08.05.2024 11:49 Відповісти
А чим вона корисна для України?
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08.05.2024 12:02 Відповісти
Вже нічим.Така ж як і більшість респів,які перетворилися з партіі Яструбів(Рейгана) в обслугу міжнародного крімінала.
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08.05.2024 12:36 Відповісти
Вона відстоює інтереси України і вона перша назвала війну в Україні геноцидом.
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08.05.2024 13:23 Відповісти
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08.05.2024 12:37 Відповісти
НЕ українка, а трампоніха!
Друга біснувата марджорі грін((
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08.05.2024 12:42 Відповісти
Перш ніж поливати брудом Спартц, як ви це звикли робити з Майком Джонсоном і Трампом, напружте свою пам'ять. Що у вас добре виходить, то це створювати собі ворогів. Тим, хто забув, що зробила для України Спартц і чому в Україні почалося її цькування, рекомендую прочитати цю статтю: https://www.5.ua/ru/polytyka/lobbyrovala-lend-lyz-chto-yzvestno-o-konhressvumen -vyktoryy-spartts-kotoraia-prosyt-proveryt-sviazy-ermaka-282026.html Чому Спартц голосувала проти законопроекту республіканців щодо допомоги Україні? Тому що вона впевнена, що гроші, передані Україні, розійдуться по кишенях потужних менеджерів з ОП та їхніх родичів та друзів. Спартц голосувала б за допомогу Україні, але лише військову. На мою думку, все ясно.
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08.05.2024 14:06 Відповісти
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