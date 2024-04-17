Спартц виступає проти фінансування Києва та зупинятиме допомогу Україні

Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц, яка народилася в Україні, згодна на підтримку Києва лише зброєю, але не грошима. Умовою висуває заходи для охорони кордону США.

Свою позицію вона озвучила у твіттері після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив свою пропозицію щодо фінансування для України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спартц написала, що не підтримає "надсилання грошей українському уряду - тільки летальну допомогу".

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Також вона заявила, що пакет Джонсона повинен містити кроки для охорони кордону США з Мексикою. В іншому разі вона взагалі відмовиться підтримати весь пакет Джонсона.

"Ми повинні вибрати пагорби, на яких нам належить померти, і зайняти їх. Наш південний кордон - саме такий пагорб. Як я вже неодноразово говорила, якщо пакет спікера Джонсона не міститиме заходів з охорони кордонів, я не підтримаю цю пропозицію", - заявила Спартц.

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Раніше вона заявила, що не підтримає ухвалений Сенатом пакет допомоги в 60 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Нагадуємо, 15 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив свій план щодо розгляду ініціатив з допомоги Ізраїлю, Україні, Тайваню, а також положень щодо інших пріоритетів національної безпеки, включно із потенційною забороною мережі TikTok та конфіскацією заморожених російських активів. Джонсон запропонував винести на голосування ці законопроєкти окремо, однак в рамках єдиного процедурного заходу. Очікують, що ці законопроєкти буде винесено на голосування у Палаті представників до кінця тижня.