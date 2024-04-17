Спартц виступає проти фінансування Києва та зупинятиме допомогу Україні
Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц, яка народилася в Україні, згодна на підтримку Києва лише зброєю, але не грошима. Умовою висуває заходи для охорони кордону США.
Свою позицію вона озвучила у твіттері після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив свою пропозицію щодо фінансування для України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спартц написала, що не підтримає "надсилання грошей українському уряду - тільки летальну допомогу".
Також вона заявила, що пакет Джонсона повинен містити кроки для охорони кордону США з Мексикою. В іншому разі вона взагалі відмовиться підтримати весь пакет Джонсона.
"Ми повинні вибрати пагорби, на яких нам належить померти, і зайняти їх. Наш південний кордон - саме такий пагорб. Як я вже неодноразово говорила, якщо пакет спікера Джонсона не міститиме заходів з охорони кордонів, я не підтримаю цю пропозицію", - заявила Спартц.
Раніше вона заявила, що не підтримає ухвалений Сенатом пакет допомоги в 60 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.
Нагадуємо, 15 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив свій план щодо розгляду ініціатив з допомоги Ізраїлю, Україні, Тайваню, а також положень щодо інших пріоритетів національної безпеки, включно із потенційною забороною мережі TikTok та конфіскацією заморожених російських активів. Джонсон запропонував винести на голосування ці законопроєкти окремо, однак в рамках єдиного процедурного заходу. Очікують, що ці законопроєкти буде винесено на голосування у Палаті представників до кінця тижня.
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Чи перестануть платити відразу після того, як американці дадуть гроші? Якщо так, то чому всі гроші не вкрали раніше, а чомусь чекають на закон від США?
А скажіть, важко бачити світ лише чорно-білим?
Але ви навіть трохи праві - конкретно ці гроші зможуть почати красти лише після того як їх нададуть
Наша приємна бесіда втратила сенс, бувайте здорові.
Сподіваюся, американці дадуть Україні допомогу, не дивлячися на хотєлки наших прокацапських щурів, які прагнуть не допустити цього.
так званих антикорупційних органів з весіллями як у американських міліонерів... та спортивною рибалкою корупціонерів без реальних кейсів з посадкою і конфіскацією накраденого...
купа непонятних відділів тиловиків з великими зарплатами яких наплодили на початку війни і всі знають про це але уникають рішення проблеми, тому що їх треба демобілізовувати а це буде резонанс...
Там більша частина допомоги саме на це все зверху...
Але нехай всю допомогу дають зброєю... всі 60 млрд... тоді війна швидше завершиться.. а так знову буде капельно і нічого знову абсолютно не вирішить
Значна частина євреїв, народившись та проживши все життя за кордоном, вболівають за Ізраїль. Незважаючи на політичні вподобання.
А значна частина українців, "топить" за політиків що фактично проти України. Спартц, це лише приклад такого. Якби в США опитування показали, що українці будуть демонстративно голосувати проти Трампа та його прихвостнів, які блокують допомогу, то вони вели б себе зовсім по іншому.
Одночасно відмічу критикам, що Спарт і Ко, проти грошової допомоги, як такої. Проти. Не за, з вимогою жорсткого контролю розподілу цих грошей, або гроші в обмін на чіткі реформи, вони просто - проти. Досить показово.
Скільки не лий в диряве відро, його ніколи не наповниш .
але "патріоти" тут труси рвали на собі, що я агент кремля. а виявилося ось як..."патріоти" як були ідіотами, так ними і лишаться.
Виклади свої ідеї на папері і відправ їх в ОПу. Може попусте.
Схоже й в тебе не вдалий досвід?
Нічого, носи платтячко я тебе тут прикрию. На двір лишній раз не виходь.
Спробуй вклчити мізки і відповісти собі на питання - зараз розходи бюджету України через війну виросли дуже сильно - бо мільярди йдуть на армію, на виробництво зброї, на підтримання біженців, на відновлення зруйнованого рашистами і тд. При цьому доходи бюджету через війну скоротилися. Де брати на все це гроші??! Звідки їх узяти?!
Мо-ло-дець!!!
Завдяки цим грошам Україна стоїть, незважаючи на війну.
Спарц зкурвилась!
ть тільки ті , хто ближче до корита
Треба невідкладно діяти, а не сперечатися хто як і чому.. А Спартц нехай незадоволена ОП, але голосувати ПОВИННА!! Образу можна пережити, а загибель України - НІ
Якщо вона вже забула рідну мову, то пишу по американські:
Kurwa tramp's! 👿
.
перед голосуванням проти допомоги Україні хоч в церкву піди та постав свічку за невинно вбитими земляками, ***** трампіська !
чи якийсь у людей комплекс неповноцінності, чи шо?
За словами Спартц, накопичилося багато проблем, які, як повідомили їй невизначені "наші люди", є наслідком дій Андрія Єрмака, і Україна загалом не готується до війни і покладається лише на допомогу Заходу.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62138440 "Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже немає, тому що війна пішла на схід. Якщо у вас така велика війна, то вся індустрія, всі люди ваші мають над цим працювати. Але це ваше питання. Мене це не обходить" , - вважає конгресвумен.