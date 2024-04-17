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Спартц виступає проти фінансування Києва та зупинятиме допомогу Україні

спартц

Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц, яка народилася в Україні, згодна на підтримку Києва лише зброєю, але не грошима. Умовою висуває заходи для охорони кордону США.

Свою позицію вона озвучила у твіттері після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив свою пропозицію щодо фінансування для України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спартц написала, що не підтримає "надсилання грошей українському уряду - тільки летальну допомогу".

Читайте: Конгресвумен Спартц не голосуватиме за законопроєкт з допомогою Україні, - The Wall Street Journal

Також вона заявила, що пакет Джонсона повинен містити кроки для охорони кордону США з Мексикою. В іншому разі вона взагалі відмовиться підтримати весь пакет Джонсона.

"Ми повинні вибрати пагорби, на яких нам належить померти, і зайняти їх. Наш південний кордон - саме такий пагорб. Як я вже неодноразово говорила, якщо пакет спікера Джонсона не міститиме заходів з охорони кордонів, я не підтримаю цю пропозицію", - заявила Спартц.

Також читайте: Зеленський про допомогу від США у кредит: Це вже не має значення. Нам потрібно вижити

Раніше вона заявила, що не підтримає ухвалений Сенатом пакет допомоги в 60 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Нагадуємо, 15 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон озвучив свій план щодо розгляду ініціатив з допомоги Ізраїлю, Україні, Тайваню, а також положень щодо інших пріоритетів національної безпеки, включно із потенційною забороною мережі TikTok та конфіскацією заморожених російських активів. Джонсон запропонував винести на голосування ці законопроєкти окремо, однак в рамках єдиного процедурного заходу. Очікують, що ці законопроєкти буде винесено на голосування у Палаті представників до кінця тижня.

Автор: 

допомога (8284) США (22455) Спартц Вікторія (47)


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Топ коментарі
+42
Проблема не в Спартц, Джонсоні, Трампі чи навіть в Байдені... Головна проблема в Зеленському, Єрмаку, Татарові, Рєзнікові... Якщо коротко - у всій цій ненаситній, брехливій і підлій зеленій нечисті. В корупції та продажності влади і загальнонародній тупості.
Те, про що вже тисячі разів говорили: припиніть красти, припиніть брехати, припиніть хамити... Сталось те, що мало статись -ту зелену нечисть і нас всіх разом з ними просто посилають нахрін.
Зато ж, курва, весело і па-пріколу!
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17.04.2024 08:53
+40
Дивлячись на нашу владу, вона все правильно каже, гроші розкрадуть, а от зброєю прийдеться повозитися щоб вкрасти. Що 73% лохторату?
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17.04.2024 08:50
+32
Тут видно ненависть до зелі і його банди корупціонерів. Мокнула клоуна і дєрьмака. А чого було чекати, любові до цієї банди розкрадачів?
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17.04.2024 08:52
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Тобто зараз нікому із військових нічого не платять? Вже два роки, серйозно? Всі гроші вкрали ще чотири роки тому?

Чи перестануть платити відразу після того, як американці дадуть гроші? Якщо так, то чому всі гроші не вкрали раніше, а чомусь чекають на закон від США?
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17.04.2024 12:29 Відповісти
Дуже м'яко кажучи, дивні висновки ви робите.
А скажіть, важко бачити світ лише чорно-білим?
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17.04.2024 12:47 Відповісти
Вам легше відповісти на це питання. Це ж ви вважаєте, що красти почнуть лише після того, як американці дадуть гроші.
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17.04.2024 12:52 Відповісти
"красти почнуть лише після того, як американці дадуть гроші" - знову ваша власна вигадка.
Але ви навіть трохи праві - конкретно ці гроші зможуть почати красти лише після того як їх нададуть
Наша приємна бесіда втратила сенс, бувайте здорові.
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17.04.2024 13:04 Відповісти
Бувайте здорові.
Сподіваюся, американці дадуть Україні допомогу, не дивлячися на хотєлки наших прокацапських щурів, які прагнуть не допустити цього.
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17.04.2024 13:15 Відповісти
Загальне питання! Ви б довірили свої гроші цим двом "банкірам"?
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17.04.2024 09:20 Відповісти
Это то же самое как одолжить денег бомжу у мусорного бака.
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17.04.2024 12:08 Відповісти
Матвієнко із "хохлами" на Московії, Спартц із "трампонутой" діяспорой на США. Нема у нас реальної діаспори яка б допомагала Україні.
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17.04.2024 09:15 Відповісти
У Вальки Півстакана прізвище від батьків Тютькіна. Ти цього не знав, чи придурюєшся?
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17.04.2024 09:23 Відповісти
Вона завжди асоціювала себе із Україною і чудово розмовляє українською, і, як мінімум, мати у неї українка.
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17.04.2024 09:31 Відповісти
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17.04.2024 09:16 Відповісти
З якого це часу послідовники багіні стали патріотами?
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17.04.2024 09:19 Відповісти
Для упоротого юлєфоба, якщо адмін не знесе, бо не по темі гілки.

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17.04.2024 09:27 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-62154919 Спартс о Зеленском, Ермаке и Татарове.
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17.04.2024 09:22 Відповісти
100% підтримую Gal!!
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17.04.2024 09:29 Відповісти
У нас багато власних коштів але вони не ефективно використовуються та разкадаються
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17.04.2024 09:44 Відповісти
Вікторія Спартц виросла в Україні без батьків. ЇЇ виховували дід та баба. Вчилась, вивчила анг. мову позн. в поїзді з американцем (допомогла порозумітись у вагоні-ресторані). Через декілька років вийшла за нього заміж. Пішла успішно в політику. Має 2-х доньок. У 2018 році приїздила в Носівку Чернігівської обл. Прекрасно розуміє, що то є Україна та її вожді. Знаючи про корупцію достовірно, вимагала від ЗЕ щоб він прибрав Єрмака. Але люди які з нею зустрічались і давали інфо. отримали переслідування, аж до позбавлення громадянства! Ініціатор проведення в США Закону про Ленд-ліз!! Байден підписав 9 травня 2022 року!! Тож не потрібно на неї кришити батон шановні!!
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17.04.2024 09:45 Відповісти
Не поширюйте дезінформацію. Вона не була спонсором ленд-лізу, лише голосувала за нього, як усі, крім 10 республіканців. Її підтримав Трамп у 2020 році. Цього року балотується на переобрання. Завжди підтримує Трампа.
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17.04.2024 11:03 Відповісти
Не поширюйте дезінформацію. Вона не була спонсором ленд-лізу, лише голосувала за нього, як усі, крім 10 республіканців. Її підтримав Трамп у 2020 році. Цього року балотується на переобрання. Завжди підтримує Трампа.
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17.04.2024 11:06 Відповісти
А чого штати мають під час війни оплачувати дикі зарплати наших чиновників з середнім рівнем 40к, судів та інших корупціонерів...

так званих антикорупційних органів з весіллями як у американських міліонерів... та спортивною рибалкою корупціонерів без реальних кейсів з посадкою і конфіскацією накраденого...

купа непонятних відділів тиловиків з великими зарплатами яких наплодили на початку війни і всі знають про це але уникають рішення проблеми, тому що їх треба демобілізовувати а це буде резонанс...

Там більша частина допомоги саме на це все зверху...

Але нехай всю допомогу дають зброєю... всі 60 млрд... тоді війна швидше завершиться.. а так знову буде капельно і нічого знову абсолютно не вирішить
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17.04.2024 09:47 Відповісти
The "Experts" are finally admitting that Russia is winning the war in Ukraine, but they are still lying about why. The reason is not congressional inaction over further funding. The reason is that Russia has more manpower than Ukraine; it produces more artillery than the West; and it has air superiority. Russia has been using its air power to devastate Ukrainian infrastructure and military positions with enormous FAB bombs. The US doesn't produce enough air defense to change that reality, especially in light of all the competing demands for that limited supply. In any event, what will happen now is that the Ukraine funding bill will pass, but it won't change the outcome of the war. What it will do is line a lot of pockets, perhaps for the final time, which is the real objective here.
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17.04.2024 10:25 Відповісти
Наочний приклад, що таке українська діаспора. І чому допомога Україні докорінно відрізняється від допомоги Ізраїлю.
Значна частина євреїв, народившись та проживши все життя за кордоном, вболівають за Ізраїль. Незважаючи на політичні вподобання.
А значна частина українців, "топить" за політиків що фактично проти України. Спартц, це лише приклад такого. Якби в США опитування показали, що українці будуть демонстративно голосувати проти Трампа та його прихвостнів, які блокують допомогу, то вони вели б себе зовсім по іншому.
Одночасно відмічу критикам, що Спарт і Ко, проти грошової допомоги, як такої. Проти. Не за, з вимогою жорсткого контролю розподілу цих грошей, або гроші в обмін на чіткі реформи, вони просто - проти. Досить показово.
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17.04.2024 09:53 Відповісти
Це геноцид еврейського народу України...
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17.04.2024 10:00 Відповісти
Згоден на 100%
Скільки не лий в диряве відро, його ніколи не наповниш .
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17.04.2024 10:02 Відповісти
Всі розуміють, що вона в більшості права та й не буде вона пектись за колишню країну де колись жила. Валька-стакан теж з Шепетівки але нікому від цього не легше.
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17.04.2024 10:12 Відповісти
🤡 вова муд*ло ! Їди с* ка у відставку ...про* рав двопартийну піттримку у Сенаті США !
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17.04.2024 10:21 Відповісти
коли ця підстілка трампа та ***** піарилася на Україні, я казав, що ця потвора лише намагається заробити політичних балів на своїй новій батьківщині, а Україна її побоку і якщо треба її буде продати ***** за додатковий голос вона продасть, не задумуючись ні на хвилину.
але "патріоти" тут труси рвали на собі, що я агент кремля. а виявилося ось як..."патріоти" як були ідіотами, так ними і лишаться.
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17.04.2024 10:22 Відповісти
Ти там обережно на своєму дивані, не треба так нервувати.
Виклади свої ідеї на папері і відправ їх в ОПу. Може попусте.
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17.04.2024 10:45 Відповісти
а ти приїзди до мене, на "диван". тут місця вистачить, навіть тобі подібні "розумники" для чогось, та згодяться. і пащу тут тобі швидко підрехтують, воняти з неї вже не буде
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17.04.2024 10:52 Відповісти
Ну так давай снарядами та ракетами ми ж тільки за!
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17.04.2024 10:27 Відповісти
КУРВА, пся крев
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17.04.2024 10:30 Відповісти
Все правильно говорить. Гроші вкрадуть і далі не будуть нічого путнього робити.
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17.04.2024 10:41 Відповісти
А най гірше таких скажених бабів, які колись звалили з Неньки за кордон, а тепер її ненавидять, там багато... тому вони і звалювали що тут їм було погано, блогеркині))) звалила то забудь, ні вона хоче помститися за щось, за перший невдалий досвід, чи просто ненавидть україну і українців, бо сама не українка...
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17.04.2024 10:41 Відповісти
В тебе все завжди по Фрейду?!
Схоже й в тебе не вдалий досвід?
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17.04.2024 10:47 Відповісти
це в тебе не здорова тяга до літніх тіток)))
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17.04.2024 11:09 Відповісти
Юначе ти чому не на фронті? Досить тут дурниці писати. Йди в ТЦКа, не бійся.
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17.04.2024 15:40 Відповісти
не хочу займати чуже місце, та віднімати його право захищати свою родину і житло особисто))) тим більше за такі маленькі гроші!!! страх тут ні до чого просто тупо якось ризикувати своїм життям за чуже счастя, майно і благополуччя))) цікаво в ментів і військових текст присяги однаковий, то чому ж мєнти не мобілізуються, навіть якщо вони вже пєнси, цивільні ж пєнси які виходять на пенсію в 45 через шкідливу роботу, все ж таки мобілізуються???
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17.04.2024 16:52 Відповісти
Так би відразу й сказала, що ти бздиш.
Нічого, носи платтячко я тебе тут прикрию. На двір лишній раз не виходь.
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17.04.2024 19:09 Відповісти
За правильні бабки пох кого валить, тебе, Зе, Пу аби бабок вистачило на хату з басейном у Маямі))) а так вибачайте... піду спідничку поміряю))) нічого особистого...
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17.04.2024 19:53 Відповісти
Нам би такого президента як Вікторія Спартц, тоді подивитися на силу України
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17.04.2024 10:50 Відповісти
норм президент - це Хєйлі, а не ця поєхавша трампістка))) Трамп - популіст і клоун, в нас такий теж є, просто Україна і США трохи різні, а підходи вних однакові, і команди підбирають однако, всюди пхають нові ліца)))
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17.04.2024 11:07 Відповісти
Чур нас від цієї манкуртки, який пофігу на життя українців.
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17.04.2024 14:05 Відповісти
Тупой скот в коментарях поливає її. Ав чьому вона не права проти виделення грошей "правітельству єрмака",а не України.Гроші,віделені адмін.США у 23р шли не тіки на зброю,а і на гумонітарку,медікаменти.Скіки скандалів з розкраданням гумонітарки,дермовимі кітайськими турнікетами.Хтось поніс відповідальність.Ні.Наоборот-бородатий кнур Тімошенко був оправдан і ще назначен куратором "будівництва" в МО.Начмеда просто замінили і все.
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17.04.2024 10:50 Відповісти
Бо ти ж дибіл як і спартс, гроші виділяються на напряму Україні, там лиш 12 млрд на соціалку і т.п. а все інше на зброю і її виготовлення в сша, тому ти такий як тупа ман.а спартс
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17.04.2024 12:32 Відповісти
тобто 12 млн можна красти - бо це на "соціалку"??? так виходить ?? нехай тупі американські виборці Спартц оплачують нашого презедента, його команду крадіів і злодіів??? Це ж як потрібно красти - щоб довести конгресвумен , яка з перших днів яро підтримувала Україну до таких заяв??? !
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17.04.2024 13:57 Відповісти
Хто тобі сказав, що їх крадуть?!
Спробуй вклчити мізки і відповісти собі на питання - зараз розходи бюджету України через війну виросли дуже сильно - бо мільярди йдуть на армію, на виробництво зброї, на підтримання біженців, на відновлення зруйнованого рашистами і тд. При цьому доходи бюджету через війну скоротилися. Де брати на все це гроші??! Звідки їх узяти?!
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17.04.2024 14:44 Відповісти

Мо-ло-дець!!!
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17.04.2024 10:56 Відповісти
...трампіський курвець !
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17.04.2024 14:25 Відповісти
Чому у коментарів цього ресурсу подвійні стандарти ? Якщо би це сказав Джонсон, то полили би його багнюкою, а якщо Спартс, то не хай каже що хоче, вина будет виключно наша влада.
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17.04.2024 10:56 Відповісти
Гроші йдуть на зарплати лікарям-вчителям і службовцям, бо маємо Державу, а також на пенсії.
Завдяки цим грошам Україна стоїть, незважаючи на війну.

Спарц зкурвилась!
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17.04.2024 13:09 Відповісти
На пенсіі і зарплати??? не смішить ! може бути, але це неточно! Точно - гроші ідуть на єдиний марафон, на серіальчики ( памятаєте на серіальчик кравець було виділено 27 000 000 грн у 2023 році) , на зарплати депутатам, радникам, на утримання адміністраціі презедента . Не думаю, що там так вже багато пішло на соціалку тим, хто справді в цьому потребує. Бо гроші, звичайно, поребують всі - але отримую
ть тільки ті , хто ближче до корита
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17.04.2024 14:02 Відповісти
А на виплати виплати військовим не гроші йдуть, щось інше? Боже, скільки у нас ідіоток-тетян в крахні...
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17.04.2024 14:08 Відповісти
Зе-команде деньги давать нельзя, украдут.
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17.04.2024 11:34 Відповісти
Сьогодні вже не до дебатів.. Гинуть хлопці!!
Треба невідкладно діяти, а не сперечатися хто як і чому.. А Спартц нехай незадоволена ОП, але голосувати ПОВИННА!! Образу можна пережити, а загибель України - НІ
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17.04.2024 12:04 Відповісти
Зкурвилась наша рідненька Вікуся ! 👿
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17.04.2024 13:05 Відповісти
Кончена п.да от і все
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17.04.2024 12:30 Відповісти
Не хочеш піти в окоп посидіти без снарядів і розказати про те, що вона "все правильно говорить", що поспішати з допомогою Україні не потрібно і треба спочатку вирішити питання США з Мексиканським кордоном?
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17.04.2024 14:10 Відповісти
Потерлась біля рудого клоуна, *****!

Якщо вона вже забула рідну мову, то пишу по американські:

Kurwa tramp's! 👿

.
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17.04.2024 13:03 Відповісти
Деньги на поддержку бюджета могут и немцы дать (раз постоянно боятся передавать оружие), а давать оружием помощь - это тот же самый лендлиз, который коррупционер Байден не использовал, ибо ему нужны откаты на избирательную кампанию!
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17.04.2024 13:57 Відповісти
Їй американські пагорби дорожчі за безпеку українців.З цією трампівською шавкою все зрозуміло.
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17.04.2024 14:20 Відповісти
твій рідний Чернигів орки привітали трьома Іскандерами, курва вітуся 👿

перед голосуванням проти допомоги Україні хоч в церкву піди та постав свічку за невинно вбитими земляками, ***** трампіська !
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17.04.2024 14:20 Відповісти
Єдина етнічна українка в Конгресі США і та курва 👿
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17.04.2024 14:33 Відповісти
Пропоную підняти архіви за 2022 коли Вікторія Спартц приїджала до України від Держдепу взнавати як і чим допомогти Україні. Вона була свідком скандалів зі всієї Європи коли через дЄрмака і його колєг допомога Заході і деякі види зброї спливали в країнах Європи перепродані з України.
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19.04.2024 00:55 Відповісти
точна така картина як і тут на сайті. Нічого немає гірше наших, які виїхали і поливать гів*ом свою батьківшину і тих, хто лишилися....
чи якийсь у людей комплекс неповноцінності, чи шо?
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17.04.2024 23:49 Відповісти
Зелені клоуни роздраконили Вікторію Спартц, як ії не розуміти, вона запропонувала просту річ - звільнити дЄрмака і Татарова і всіх Рєзнікових які розкрадають допомогу Захода, в іншому випадку допомога Захода буде мінімальна, що ми і бачимо.
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19.04.2024 00:51 Відповісти
В ЧОМУ ВОНА НЕ ПРАВА ?
За словами Спартц, накопичилося багато проблем, які, як повідомили їй невизначені "наші люди", є наслідком дій Андрія Єрмака, і Україна загалом не готується до війни і покладається лише на допомогу Заходу.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-62138440 "Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже немає, тому що війна пішла на схід. Якщо у вас така велика війна, то вся індустрія, всі люди ваші мають над цим працювати. Але це ваше питання. Мене це не обходить" , - вважає конгресвумен.
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19.04.2024 01:05 Відповісти
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