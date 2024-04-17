Спартц выступает против финансирования Киева и будет останавливать помощь
Родившаяся в Украине конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц согласна на поддержку Киева только оружием, но не деньгами. Условием выдвигает меры по охране границы США.
Свою позицию она озвучила в твиттере после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон озвучил свое предложение по финансированию для Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Спартц написала, что не поддержит "отправку денег украинскому правительству - только летальную помощь".
Также она заявила, что пакет Джонсона должен содержать шаги для охраны границы США с Мексикой. В противном случае она вообще откажется поддержать весь пакет Джонсона.
"Мы должны выбрать холмы, на которых нам предстоит умереть, и занять их. Наша южная граница - именно такой холм. Как я уже неоднократно говорила, если пакет спикера Джонсона не будет содержать мер по охране границ, я не поддержу это предложение", - заявила Спортц.
Ранее она заявила, что не поддержит принятый Сенатом пакет помощи в 60 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Напомним, 15 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон озвучил свой план по рассмотрению инициатив относительно помощи Израилю, Украине, Тайваню, а также положений по другим приоритетам национальной безопасности, включая потенциальный запрет сети TikTok и конфискацию замороженных российских активов. Джонсон предложил вынести на голосование эти законопроекты отдельно, однако в рамках единого процедурного мероприятия. Ожидается, что эти законопроекты будут вынесены на голосование в Палате представителей до конца недели.
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Чи перестануть платити відразу після того, як американці дадуть гроші? Якщо так, то чому всі гроші не вкрали раніше, а чомусь чекають на закон від США?
А скажіть, важко бачити світ лише чорно-білим?
Але ви навіть трохи праві - конкретно ці гроші зможуть почати красти лише після того як їх нададуть
Наша приємна бесіда втратила сенс, бувайте здорові.
Сподіваюся, американці дадуть Україні допомогу, не дивлячися на хотєлки наших прокацапських щурів, які прагнуть не допустити цього.
так званих антикорупційних органів з весіллями як у американських міліонерів... та спортивною рибалкою корупціонерів без реальних кейсів з посадкою і конфіскацією накраденого...
купа непонятних відділів тиловиків з великими зарплатами яких наплодили на початку війни і всі знають про це але уникають рішення проблеми, тому що їх треба демобілізовувати а це буде резонанс...
Там більша частина допомоги саме на це все зверху...
Але нехай всю допомогу дають зброєю... всі 60 млрд... тоді війна швидше завершиться.. а так знову буде капельно і нічого знову абсолютно не вирішить
Значна частина євреїв, народившись та проживши все життя за кордоном, вболівають за Ізраїль. Незважаючи на політичні вподобання.
А значна частина українців, "топить" за політиків що фактично проти України. Спартц, це лише приклад такого. Якби в США опитування показали, що українці будуть демонстративно голосувати проти Трампа та його прихвостнів, які блокують допомогу, то вони вели б себе зовсім по іншому.
Одночасно відмічу критикам, що Спарт і Ко, проти грошової допомоги, як такої. Проти. Не за, з вимогою жорсткого контролю розподілу цих грошей, або гроші в обмін на чіткі реформи, вони просто - проти. Досить показово.
Скільки не лий в диряве відро, його ніколи не наповниш .
але "патріоти" тут труси рвали на собі, що я агент кремля. а виявилося ось як..."патріоти" як були ідіотами, так ними і лишаться.
Виклади свої ідеї на папері і відправ їх в ОПу. Може попусте.
Схоже й в тебе не вдалий досвід?
Нічого, носи платтячко я тебе тут прикрию. На двір лишній раз не виходь.
Спробуй вклчити мізки і відповісти собі на питання - зараз розходи бюджету України через війну виросли дуже сильно - бо мільярди йдуть на армію, на виробництво зброї, на підтримання біженців, на відновлення зруйнованого рашистами і тд. При цьому доходи бюджету через війну скоротилися. Де брати на все це гроші??! Звідки їх узяти?!
Мо-ло-дець!!!
Завдяки цим грошам Україна стоїть, незважаючи на війну.
Спарц зкурвилась!
ть тільки ті , хто ближче до корита
Треба невідкладно діяти, а не сперечатися хто як і чому.. А Спартц нехай незадоволена ОП, але голосувати ПОВИННА!! Образу можна пережити, а загибель України - НІ
Якщо вона вже забула рідну мову, то пишу по американські:
Kurwa tramp's! 👿
.
перед голосуванням проти допомоги Україні хоч в церкву піди та постав свічку за невинно вбитими земляками, ***** трампіська !
чи якийсь у людей комплекс неповноцінності, чи шо?
За словами Спартц, накопичилося багато проблем, які, як повідомили їй невизначені "наші люди", є наслідком дій Андрія Єрмака, і Україна загалом не готується до війни і покладається лише на допомогу Заходу.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62138440 "Ви до війни не готуєтеся. Ви навіть поводитеся так, наче у вас війни немає! Ви все чекаєте, що все Захід буде робити. Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже немає, тому що війна пішла на схід. Якщо у вас така велика війна, то вся індустрія, всі люди ваші мають над цим працювати. Але це ваше питання. Мене це не обходить" , - вважає конгресвумен.