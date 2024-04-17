Спартц выступает против финансирования Киева и будет останавливать помощь

Родившаяся в Украине конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц согласна на поддержку Киева только оружием, но не деньгами. Условием выдвигает меры по охране границы США.

Свою позицию она озвучила в твиттере после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон озвучил свое предложение по финансированию для Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Спартц написала, что не поддержит "отправку денег украинскому правительству - только летальную помощь".

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Также она заявила, что пакет Джонсона должен содержать шаги для охраны границы США с Мексикой. В противном случае она вообще откажется поддержать весь пакет Джонсона.

"Мы должны выбрать холмы, на которых нам предстоит умереть, и занять их. Наша южная граница - именно такой холм. Как я уже неоднократно говорила, если пакет спикера Джонсона не будет содержать мер по охране границ, я не поддержу это предложение", - заявила Спортц.

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Ранее она заявила, что не поддержит принятый Сенатом пакет помощи в 60 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Напомним, 15 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон озвучил свой план по рассмотрению инициатив относительно помощи Израилю, Украине, Тайваню, а также положений по другим приоритетам национальной безопасности, включая потенциальный запрет сети TikTok и конфискацию замороженных российских активов. Джонсон предложил вынести на голосование эти законопроекты отдельно, однако в рамках единого процедурного мероприятия. Ожидается, что эти законопроекты будут вынесены на голосование в Палате представителей до конца недели.