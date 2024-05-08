Писториус просил президента Швейцарии Амхерд поставить Patriot в Украину, - СМИ

Германия взяла на себя инициативу усилить противовоздушную оборону Украины. Так, глава Минобороны страны Борис Писториус недавно обратился к главе Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой поставить Киеву систему ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NZZ.

Отмечается, что переговоры, очевидно, не привели ни к каким результатам. Как нейтральное государство, Швейцария не оказывает военной помощи воюющим сторонам, даже Украине, пишет издание.

Берлин несколько раз пытался убедить Берн разрешить передачу Украине боеприпасов для танка Gepard. Однако федеральное правительство страны не разрешило реэкспорт этих боеприпасов швейцарского производства, за что Швейцарию остро критиковали.

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Издание отмечает, что вполне возможно было бы организовать кольцевую торговлю с западными странами, подобную торговле танками Leopard.

В прошлом году Швейцария согласилась продать 25 боевых танков Leopard 2 германскому производителю при условии, что они не будут отправлены в Украину. Танки предназначены для заполнения пробелов, которые возникли у стран НАТО и ЕС после того, как они передали танки Киеву.

Как добавляет NZZ, Швейцария почти ничего не может предложить в сфере противовоздушной обороны, даже для кольцевого обмена. Заказанные американские комплексы Patriot будут поставлены не ранее 2026 года. Однако Украина нуждается в этом оружии уже сейчас.

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