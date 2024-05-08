РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5366 посетителей онлайн
Новости
2 097 10

Писториус просил президента Швейцарии Амхерд поставить Patriot в Украину, - СМИ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Германия взяла на себя инициативу усилить противовоздушную оборону Украины. Так, глава Минобороны страны Борис Писториус недавно обратился к главе Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой поставить Киеву систему ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NZZ.

Отмечается, что переговоры, очевидно, не привели ни к каким результатам. Как нейтральное государство, Швейцария не оказывает военной помощи воюющим сторонам, даже Украине, пишет издание.

Берлин несколько раз пытался убедить Берн разрешить передачу Украине боеприпасов для танка Gepard. Однако федеральное правительство страны не разрешило реэкспорт этих боеприпасов швейцарского производства, за что Швейцарию остро критиковали.

Читайте также: Папу Римского пригласили на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Издание отмечает, что вполне возможно было бы организовать кольцевую торговлю с западными странами, подобную торговле танками Leopard.

В прошлом году Швейцария согласилась продать 25 боевых танков Leopard 2 германскому производителю при условии, что они не будут отправлены в Украину. Танки предназначены для заполнения пробелов, которые возникли у стран НАТО и ЕС после того, как они передали танки Киеву.

Как добавляет NZZ, Швейцария почти ничего не может предложить в сфере противовоздушной обороны, даже для кольцевого обмена. Заказанные американские комплексы Patriot будут поставлены не ранее 2026 года. Однако Украина нуждается в этом оружии уже сейчас.

Читайте также: Германия срочно передаст Украине третью систему ПВО Patriot

Автор: 

ПВО (2717) Швейцария (612) Писториус Борис (199)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Швеицарські гноми нікому нічого - то якии сенс шось в них просити - аби зробити новину
показать весь комментарий
08.05.2024 15:09
+3
А ось і кацапи полізли в стрічку!
Чи може це вже китайці - стали на захист свого холопа пуйла?
показать весь комментарий
08.05.2024 15:16
+2
Це повний дибілізм або казочки, щоб підкласти пілюлю українцям.
Ще рік назад, Швейцарія заборонила передати німцям набої для Гепардів для подальшої передачі Україні.
А тепер раптом Швейцарія дасть ЗРК Патріоти для Україні, на прохання німців. Ага, розбіглися давати.
Дурачка розігрують на заході.
Просять у нейтральних швейцарців Патріоти, хоча самі мають сотні зайвих Патріотів у себе, зокрема в США.
показать весь комментарий
08.05.2024 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швеицарські гноми нікому нічого - то якии сенс шось в них просити - аби зробити новину
показать весь комментарий
08.05.2024 15:09 Ответить
ага, щасс! а вдруг завтра война?
показать весь комментарий
08.05.2024 15:11 Ответить
А ось і кацапи полізли в стрічку!
Чи може це вже китайці - стали на захист свого холопа пуйла?
показать весь комментарий
08.05.2024 15:16 Ответить
Це повний дибілізм або казочки, щоб підкласти пілюлю українцям.
Ще рік назад, Швейцарія заборонила передати німцям набої для Гепардів для подальшої передачі Україні.
А тепер раптом Швейцарія дасть ЗРК Патріоти для Україні, на прохання німців. Ага, розбіглися давати.
Дурачка розігрують на заході.
Просять у нейтральних швейцарців Патріоти, хоча самі мають сотні зайвих Патріотів у себе, зокрема в США.
показать весь комментарий
08.05.2024 15:12 Ответить
Рашист, вішайся. Твій пуйло скоро здохне.
показать весь комментарий
08.05.2024 15:19 Ответить
Наперсточники систой воды
показать весь комментарий
08.05.2024 16:11 Ответить
яка буде відповідь ? не вбивайте рашисті ракети з Петріотів !

показать весь комментарий
08.05.2024 15:18 Ответить
міг би Шольцу зїздити по іпальнику, щоб ракети дав Україні
показать весь комментарий
08.05.2024 15:24 Ответить
 
 