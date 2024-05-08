Пісторіус просив президентку Швейцарії Амхерд поставити Patriot в Україну, - ЗМІ

Німеччина взяла на себе ініціативу посилити протиповітряну оборону України. Так, глава Міноборони країни Борис Пісторіус нещодавно звернувся до очільниці Швейцарії Віоли Амхерд із проханням поставити Києву систему ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NZZ.

Зазначається, що переговори, вочевидь, не призвели до жодних результатів. Як нейтральна держава, Швейцарія не надає військової допомоги воюючим сторонам, навіть Україні, пише видання.

Берлін кілька разів намагався переконати Берн дозволити передачу Україні боєприпасів для танка Gepard. Однак федеральний уряд країни не дозволив реекспорт цих боєприпасів швейцарського виробництва, за що Швейцарію гостро критикували.

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Видання зазначає, що цілком можливо було б організувати кільцеву торгівлю із західними країнами, подібну до торгівлі танками Leopard.

Минулого року Швейцарія погодилася продати 25 бойових танків Leopard 2 німецькому виробнику за умови, що вони не будуть відправлені в Україну. Танки призначені для заповнення прогалин, які виникли у країнах НАТО і ЄС після того, як вони передали танки Києву.

Як додає NZZ, Швейцарія майже нічого не може запропонувати у сфері протиповітряної оборони, навіть для кільцевого обміну. Замовлені американські комплекси Patriot будуть поставлені не раніше 2026 року. Однак Україна потребує цієї зброї вже зараз.

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