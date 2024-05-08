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Новини
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Пісторіус просив президентку Швейцарії Амхерд поставити Patriot в Україну, - ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Німеччина взяла на себе ініціативу посилити протиповітряну оборону України. Так, глава Міноборони країни Борис Пісторіус нещодавно звернувся до очільниці Швейцарії Віоли Амхерд із проханням поставити Києву систему ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NZZ.

Зазначається, що переговори, вочевидь, не призвели до жодних результатів. Як нейтральна держава, Швейцарія не надає військової допомоги воюючим сторонам, навіть Україні, пише видання.

Берлін кілька разів намагався переконати Берн дозволити передачу Україні боєприпасів для танка Gepard. Однак федеральний уряд країни не дозволив реекспорт цих боєприпасів швейцарського виробництва, за що Швейцарію гостро критикували.

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Видання зазначає, що цілком можливо було б організувати кільцеву торгівлю із західними країнами, подібну до торгівлі танками Leopard.

Минулого року Швейцарія погодилася продати 25 бойових танків Leopard 2 німецькому виробнику за умови, що вони не будуть відправлені в Україну. Танки призначені для заповнення прогалин, які виникли у країнах НАТО і ЄС після того, як вони передали танки Києву.

Як додає NZZ, Швейцарія майже нічого не може запропонувати у сфері протиповітряної оборони, навіть для кільцевого обміну. Замовлені американські комплекси Patriot будуть поставлені не раніше 2026 року. Однак Україна потребує цієї зброї вже зараз.

Читайте також: Німеччина терміново передасть Україні третю систему ППО Patriot

Автор: 

ППО (3153) Швейцарія (862) Пісторіус Борис (247)


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Топ коментарі
+4
Швеицарські гноми нікому нічого - то якии сенс шось в них просити - аби зробити новину
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08.05.2024 15:09
+3
А ось і кацапи полізли в стрічку!
Чи може це вже китайці - стали на захист свого холопа пуйла?
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08.05.2024 15:16
+2
Це повний дибілізм або казочки, щоб підкласти пілюлю українцям.
Ще рік назад, Швейцарія заборонила передати німцям набої для Гепардів для подальшої передачі Україні.
А тепер раптом Швейцарія дасть ЗРК Патріоти для Україні, на прохання німців. Ага, розбіглися давати.
Дурачка розігрують на заході.
Просять у нейтральних швейцарців Патріоти, хоча самі мають сотні зайвих Патріотів у себе, зокрема в США.
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08.05.2024 15:12
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Швеицарські гноми нікому нічого - то якии сенс шось в них просити - аби зробити новину
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08.05.2024 15:09 Відповісти
ага, щасс! а вдруг завтра война?
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08.05.2024 15:11 Відповісти
А ось і кацапи полізли в стрічку!
Чи може це вже китайці - стали на захист свого холопа пуйла?
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08.05.2024 15:16 Відповісти
Це повний дибілізм або казочки, щоб підкласти пілюлю українцям.
Ще рік назад, Швейцарія заборонила передати німцям набої для Гепардів для подальшої передачі Україні.
А тепер раптом Швейцарія дасть ЗРК Патріоти для Україні, на прохання німців. Ага, розбіглися давати.
Дурачка розігрують на заході.
Просять у нейтральних швейцарців Патріоти, хоча самі мають сотні зайвих Патріотів у себе, зокрема в США.
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08.05.2024 15:12 Відповісти
Рашист, вішайся. Твій пуйло скоро здохне.
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08.05.2024 15:19 Відповісти
Наперсточники систой воды
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08.05.2024 16:11 Відповісти
яка буде відповідь ? не вбивайте рашисті ракети з Петріотів !

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08.05.2024 15:18 Відповісти
міг би Шольцу зїздити по іпальнику, щоб ракети дав Україні
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08.05.2024 15:24 Відповісти
 
 