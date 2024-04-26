Комітет парламенту Швейцарії схвалив план допомоги Україні на $5,5 млрд, - ЗМІ
Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення Україні допомоги у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярдів доларів США) в рамках ширшого пакету, спрямованого на покращення обороноздатності Берна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що підтриманий законодавцями від ліво- і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту Швейцарії схвалив пакет, що передбачає виділення 10,1 мільярда франків додаткових коштів для армії разом із сумою допомоги для України.
План, який ще має пройти низку парламентських перевірок, перш ніж стане законом, був ухвалений вісьмома голосами проти п'яти.
У заяві парламенту йдеться про те, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у забезпечення безпеки Швейцарії та "миру в Європі" у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України.
Частина пакета для України спрямована на підтримку відбудови та ремонт інфраструктури.
Комітет проголосував за план менш ніж за два місяці до того, як Швейцарія має схвалити міжнародну конференцію високого рівня, яка має на меті допомогти встановити мир в Україні.
Видання додає, що на Швейцарію чинять тиск західні союзники, вимагаючи від неї більше допомоги Україні, тоді як праві націоналісти в парламенті наполягають на збереженні суворого нейтралітету.
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Так що якось сумнівно що прості українці це якось відчують. Відчують наступні покоління українців, яким прийдеться віддавати ці кредити разом з процентами по кредитах.
по друге вони були досить підготовлені для війни в гірській місцевості... і такий штурм рейху був нідочого тільки б призвів до великих втрат... Швейцарія зберігала нейтралітет, поставляла рейху товари для оборонки і в той же час не була під авіаударами союзників ...
це буферна фінансова зона де як рейх та і союзники тримали золото... та інші цінності...
може нарешті остальні зрозуміють що виділяючи на допомогу 100-200 лямів, це ніпрощо
головне з грішми чи товаром треба присилати групу контролерів бо...
самі знаєте що......
як не на міни, яких не існує
то друзям на проекти які нах....й не потрібні
то на зарплати владі, бо 50-70 мало
треба 250-500
Як бачимо успішно розкрадаються і ті всі наглядачі роблять вигляд що глухі і сліпі