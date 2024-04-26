Комітет парламенту Швейцарії схвалив план допомоги Україні на $5,5 млрд, - ЗМІ

Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення Україні допомоги у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярдів доларів США) в рамках ширшого пакету, спрямованого на покращення обороноздатності Берна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що підтриманий законодавцями від ліво- і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту Швейцарії схвалив пакет, що передбачає виділення 10,1 мільярда франків додаткових коштів для армії разом із сумою допомоги для України.

План, який ще має пройти низку парламентських перевірок, перш ніж стане законом, був ухвалений вісьмома голосами проти п'яти.

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У заяві парламенту йдеться про те, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у забезпечення безпеки Швейцарії та "миру в Європі" у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України.

Частина пакета для України спрямована на підтримку відбудови та ремонт інфраструктури.

Комітет проголосував за план менш ніж за два місяці до того, як Швейцарія має схвалити міжнародну конференцію високого рівня, яка має на меті допомогти встановити мир в Україні.

Видання додає, що на Швейцарію чинять тиск західні союзники, вимагаючи від неї більше допомоги Україні, тоді як праві націоналісти в парламенті наполягають на збереженні суворого нейтралітету.

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