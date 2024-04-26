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Комітет парламенту Швейцарії схвалив план допомоги Україні на $5,5 млрд, - ЗМІ

швейцаріяПлан допомоги Україні від Швейцарії

Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення Україні допомоги у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярдів доларів США) в рамках ширшого пакету, спрямованого на покращення обороноздатності Берна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що підтриманий законодавцями від ліво- і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту Швейцарії схвалив пакет, що передбачає виділення 10,1 мільярда франків додаткових коштів для армії разом із сумою допомоги для України.

План, який ще має пройти низку парламентських перевірок, перш ніж стане законом, був ухвалений вісьмома голосами проти п'яти.

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У заяві парламенту йдеться про те, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у забезпечення безпеки Швейцарії та "миру в Європі" у зв'язку з війною, яку Росія веде проти України.

Частина пакета для України спрямована на підтримку відбудови та ремонт інфраструктури.

Комітет проголосував за план менш ніж за два місяці до того, як Швейцарія має схвалити міжнародну конференцію високого рівня, яка має на меті допомогти встановити мир в Україні.

Видання додає, що на Швейцарію чинять тиск західні союзники, вимагаючи від неї більше допомоги Україні, тоді як праві націоналісти в парламенті наполягають на збереженні суворого нейтралітету.

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Автор: 

допомога (8288) Швейцарія (860)


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Топ коментарі
+5
Це дуже великі гроші! Дякуємо , Швейцарія. Головне - через своїх наглядачів давайте ,а не через "зелено-чорну діру"
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26.04.2024 12:01
+4
З миру по нитці - голому сорочка!
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26.04.2024 11:56
+3
Прихильників "суворого нейтралітету" просто вб'ють останніми. 80 років тому їм просто повезло, що війну виграв Захід.
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26.04.2024 11:57
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З миру по нитці - голому сорочка!
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26.04.2024 11:56 Відповісти
Більшість цих грошей через деякий час будуть вкрадені злодіями в українській владі. Потім за ці гроші буде куплена в ЄС нерухомість, а ці гроші повернуться в Західні банки.
Так що якось сумнівно що прості українці це якось відчують. Відчують наступні покоління українців, яким прийдеться віддавати ці кредити разом з процентами по кредитах.
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26.04.2024 12:08 Відповісти
може й так, але подібні заяви від осіб з іноземними ІР звучать недолуго. Може ти там на рудого Донні дрочиш, він щось подібне просуває в американському суспільстві
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26.04.2024 12:34 Відповісти
Прихильників "суворого нейтралітету" просто вб'ють останніми. 80 років тому їм просто повезло, що війну виграв Захід.
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26.04.2024 11:57 Відповісти
Нічого їм не повезло вони були фінансовим центром і співрацювали з обидвома сторонами....

по друге вони були досить підготовлені для війни в гірській місцевості... і такий штурм рейху був нідочого тільки б призвів до великих втрат... Швейцарія зберігала нейтралітет, поставляла рейху товари для оборонки і в той же час не була під авіаударами союзників ...

це буферна фінансова зона де як рейх та і союзники тримали золото... та інші цінності...
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26.04.2024 12:04 Відповісти
Якби переміг рейх або совки захопили Європу, були б вони фінансовим центром, ага)
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26.04.2024 14:40 Відповісти
це вже дуже добре!!!!
може нарешті остальні зрозуміють що виділяючи на допомогу 100-200 лямів, це ніпрощо
головне з грішми чи товаром треба присилати групу контролерів бо...
самі знаєте що......
як не на міни, яких не існує
то друзям на проекти які нах....й не потрібні
то на зарплати владі, бо 50-70 мало
треба 250-500
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26.04.2024 11:58 Відповісти
Це дуже великі гроші! Дякуємо , Швейцарія. Головне - через своїх наглядачів давайте ,а не через "зелено-чорну діру"
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26.04.2024 12:01 Відповісти
Всі кошти які виділяються заходом на інфраструктуру йдуть під наглядом як послів G7 так і представників західних фондів....

Як бачимо успішно розкрадаються і ті всі наглядачі роблять вигляд що глухі і сліпі
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26.04.2024 12:06 Відповісти
ЗЕскоти вже готуються до великого крадівництва, адже відбудова та ремонт інфраструктури (на які виділено ці кошти) це для них "золота жила".
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26.04.2024 12:38 Відповісти
 
 