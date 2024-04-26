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Комитет парламента Швейцарии одобрил план помощи Украине на $5,5 млрд, - СМИ

швейцаріяПлан допомоги Україні від Швейцарії

Парламентский комитет Швейцарии проголосовал за выделение Украине помощи в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,5 миллиардов долларов США) в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности Берна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что поддержанный законодателями от лево- и правоцентристских партий, комитет по безопасности верхней палаты парламента Швейцарии одобрил пакет, предусматривающий выделение 10,1 миллиарда франков дополнительных средств для армии вместе с суммой помощи для Украины.

План, который еще должен пройти ряд парламентских проверок, прежде чем станет законом, был принят восемью голосами против пяти.

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В заявлении парламента говорится о том, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в обеспечение безопасности Швейцарии и "мира в Европе" в связи с войной, которую Россия ведет против Украины.

Часть пакета для Украины направлена на поддержку восстановления и ремонт инфраструктуры.

Комитет проголосовал за план менее чем за два месяца до того, как Швейцария должна одобрить международную конференцию высокого уровня, которая должна помочь установить мир в Украине.

Издание добавляет, что на Швейцарию оказывают давление западные союзники, требуя от нее больше помощи Украине, тогда как правые националисты в парламенте настаивают на сохранении строгого нейтралитета.

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Автор: 

помощь (7758) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+5
Це дуже великі гроші! Дякуємо , Швейцарія. Головне - через своїх наглядачів давайте ,а не через "зелено-чорну діру"
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26.04.2024 12:01
+4
З миру по нитці - голому сорочка!
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26.04.2024 11:56
+3
Прихильників "суворого нейтралітету" просто вб'ють останніми. 80 років тому їм просто повезло, що війну виграв Захід.
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26.04.2024 11:57
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З миру по нитці - голому сорочка!
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26.04.2024 11:56 Ответить
Більшість цих грошей через деякий час будуть вкрадені злодіями в українській владі. Потім за ці гроші буде куплена в ЄС нерухомість, а ці гроші повернуться в Західні банки.
Так що якось сумнівно що прості українці це якось відчують. Відчують наступні покоління українців, яким прийдеться віддавати ці кредити разом з процентами по кредитах.
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26.04.2024 12:08 Ответить
може й так, але подібні заяви від осіб з іноземними ІР звучать недолуго. Може ти там на рудого Донні дрочиш, він щось подібне просуває в американському суспільстві
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26.04.2024 12:34 Ответить
Прихильників "суворого нейтралітету" просто вб'ють останніми. 80 років тому їм просто повезло, що війну виграв Захід.
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26.04.2024 11:57 Ответить
Нічого їм не повезло вони були фінансовим центром і співрацювали з обидвома сторонами....

по друге вони були досить підготовлені для війни в гірській місцевості... і такий штурм рейху був нідочого тільки б призвів до великих втрат... Швейцарія зберігала нейтралітет, поставляла рейху товари для оборонки і в той же час не була під авіаударами союзників ...

це буферна фінансова зона де як рейх та і союзники тримали золото... та інші цінності...
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26.04.2024 12:04 Ответить
Якби переміг рейх або совки захопили Європу, були б вони фінансовим центром, ага)
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26.04.2024 14:40 Ответить
це вже дуже добре!!!!
може нарешті остальні зрозуміють що виділяючи на допомогу 100-200 лямів, це ніпрощо
головне з грішми чи товаром треба присилати групу контролерів бо...
самі знаєте що......
як не на міни, яких не існує
то друзям на проекти які нах....й не потрібні
то на зарплати владі, бо 50-70 мало
треба 250-500
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26.04.2024 11:58 Ответить
Це дуже великі гроші! Дякуємо , Швейцарія. Головне - через своїх наглядачів давайте ,а не через "зелено-чорну діру"
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26.04.2024 12:01 Ответить
Всі кошти які виділяються заходом на інфраструктуру йдуть під наглядом як послів G7 так і представників західних фондів....

Як бачимо успішно розкрадаються і ті всі наглядачі роблять вигляд що глухі і сліпі
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26.04.2024 12:06 Ответить
ЗЕскоти вже готуються до великого крадівництва, адже відбудова та ремонт інфраструктури (на які виділено ці кошти) це для них "золота жила".
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26.04.2024 12:38 Ответить
 
 