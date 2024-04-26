Комитет парламента Швейцарии одобрил план помощи Украине на $5,5 млрд, - СМИ

Парламентский комитет Швейцарии проголосовал за выделение Украине помощи в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,5 миллиардов долларов США) в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности Берна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что поддержанный законодателями от лево- и правоцентристских партий, комитет по безопасности верхней палаты парламента Швейцарии одобрил пакет, предусматривающий выделение 10,1 миллиарда франков дополнительных средств для армии вместе с суммой помощи для Украины.

План, который еще должен пройти ряд парламентских проверок, прежде чем станет законом, был принят восемью голосами против пяти.

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В заявлении парламента говорится о том, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в обеспечение безопасности Швейцарии и "мира в Европе" в связи с войной, которую Россия ведет против Украины.

Часть пакета для Украины направлена на поддержку восстановления и ремонт инфраструктуры.

Комитет проголосовал за план менее чем за два месяца до того, как Швейцария должна одобрить международную конференцию высокого уровня, которая должна помочь установить мир в Украине.

Издание добавляет, что на Швейцарию оказывают давление западные союзники, требуя от нее больше помощи Украине, тогда как правые националисты в парламенте настаивают на сохранении строгого нейтралитета.

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