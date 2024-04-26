Комитет парламента Швейцарии одобрил план помощи Украине на $5,5 млрд, - СМИ
Парламентский комитет Швейцарии проголосовал за выделение Украине помощи в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,5 миллиардов долларов США) в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности Берна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что поддержанный законодателями от лево- и правоцентристских партий, комитет по безопасности верхней палаты парламента Швейцарии одобрил пакет, предусматривающий выделение 10,1 миллиарда франков дополнительных средств для армии вместе с суммой помощи для Украины.
План, который еще должен пройти ряд парламентских проверок, прежде чем станет законом, был принят восемью голосами против пяти.
В заявлении парламента говорится о том, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в обеспечение безопасности Швейцарии и "мира в Европе" в связи с войной, которую Россия ведет против Украины.
Часть пакета для Украины направлена на поддержку восстановления и ремонт инфраструктуры.
Комитет проголосовал за план менее чем за два месяца до того, как Швейцария должна одобрить международную конференцию высокого уровня, которая должна помочь установить мир в Украине.
Издание добавляет, что на Швейцарию оказывают давление западные союзники, требуя от нее больше помощи Украине, тогда как правые националисты в парламенте настаивают на сохранении строгого нейтралитета.
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Так що якось сумнівно що прості українці це якось відчують. Відчують наступні покоління українців, яким прийдеться віддавати ці кредити разом з процентами по кредитах.
по друге вони були досить підготовлені для війни в гірській місцевості... і такий штурм рейху був нідочого тільки б призвів до великих втрат... Швейцарія зберігала нейтралітет, поставляла рейху товари для оборонки і в той же час не була під авіаударами союзників ...
це буферна фінансова зона де як рейх та і союзники тримали золото... та інші цінності...
може нарешті остальні зрозуміють що виділяючи на допомогу 100-200 лямів, це ніпрощо
головне з грішми чи товаром треба присилати групу контролерів бо...
самі знаєте що......
як не на міни, яких не існує
то друзям на проекти які нах....й не потрібні
то на зарплати владі, бо 50-70 мало
треба 250-500
Як бачимо успішно розкрадаються і ті всі наглядачі роблять вигляд що глухі і сліпі