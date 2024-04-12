В Швейцарии инициировали референдум, который может отменить санкции против РФ

Группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрала подписи для проведения референдума относительно нейтрального статуса страны, который может отменить введенные ею санкции против России.

Инициаторы референдума предлагают закрепить в конституции Швейцарии ее статус "постоянного, вооруженного нейтралитета" и запретить участие в любом оборонном альянсе, если только на страну не совершат нападение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Также предлагается заблокировать присоединение страны в любых "невоенных мерах принуждения", которые включают и санкции – если только их не одобрит Совет безопасности ООН.

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Поскольку постоянными членами Совбеза являются Россия и Китай, одобрение инициативы на практике будет означать, что Швейцария никогда не сможет наложить на них санкции, потому что те смогут заблокировать соответствующее решение в ООН своим правом вето.

Когда именно состоится референдум о нейтралитете Швейцарии, пока неясно. Конституция предусматривает, что правительство и парламент должны обсудить вопросы и, при необходимости, внести контрпредложения по рассматриваемому вопросу.

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Как утверждает издание, весь процесс – вплоть до проведения референдума – может занять несколько лет.