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Новости Санкции против России
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В Швейцарии инициировали референдум, который может отменить санкции против РФ

Швейцарія

Группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрала подписи для проведения референдума относительно нейтрального статуса страны, который может отменить введенные ею санкции против России.

Инициаторы референдума предлагают закрепить в конституции Швейцарии ее статус "постоянного, вооруженного нейтралитета" и запретить участие в любом оборонном альянсе, если только на страну не совершат нападение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Также предлагается заблокировать присоединение страны в любых "невоенных мерах принуждения", которые включают и санкции – если только их не одобрит Совет безопасности ООН.

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Поскольку постоянными членами Совбеза являются Россия и Китай, одобрение инициативы на практике будет означать, что Швейцария никогда не сможет наложить на них санкции, потому что те смогут заблокировать соответствующее решение в ООН своим правом вето.

Когда именно состоится референдум о нейтралитете Швейцарии, пока неясно. Конституция предусматривает, что правительство и парламент должны обсудить вопросы и, при необходимости, внести контрпредложения по рассматриваемому вопросу.

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Как утверждает издание, весь процесс – вплоть до проведения референдума – может занять несколько лет.

Автор: 

референдум (1504) санкции (11287) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+21
Україну вчать боротись з корупцією.

В той же час Росія скуповує західних політиків як шльондр
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12.04.2024 22:10
+20
бути нейтральними, доки не нападуть?
а коли нападуть, відразу вступити до сильніших.
оце, я розумію!
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12.04.2024 22:14
+17
"Група активістів за підтримки" брудних орківських грошей...
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12.04.2024 22:00
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"Група активістів за підтримки" брудних орківських грошей...
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12.04.2024 22:00 Ответить
... а санкції Швейцарії проти рашки були взагалі руйнівними...
Якось пох на нейтральних товаришів які нейтральні при будь-якому укладі миру. Там рулить бабло......
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12.04.2024 22:08 Ответить
Там рулить досвід відно спокійного відсиджування під час 2 світової. Коли все навколо горіло, швейцарці бадьоро будували світле майбутнє.
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13.04.2024 06:52 Ответить
Апять вонь от абосраних кацапскіх лаптєй і парток...
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12.04.2024 22:07 Ответить
Україну вчать боротись з корупцією.

В той же час Росія скуповує західних політиків як шльондр
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12.04.2024 22:10 Ответить
Так пусть наши морадёрят на солдатах? По такой логике!
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12.04.2024 22:16 Ответить
Б...ть корупція зруйнувала, твою країну, зараз через неї гинуть військові і цивільні... тому що все що вкарали це ті гроші які забрали з озброєння...

Без обід... але ти зараз нагадуєш жінку яку чоловік б'є все життя як свиню а вона рада що в сусідки те саме значить нестрашно...
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12.04.2024 22:28 Ответить
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13.04.2024 01:13 Ответить
Єто другоє, єто лобізьм
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12.04.2024 23:49 Ответить
По всій Європі самі союзники свободи та демократії.
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12.04.2024 22:11 Ответить
бути нейтральними, доки не нападуть?
а коли нападуть, відразу вступити до сильніших.
оце, я розумію!
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12.04.2024 22:14 Ответить
У даному випадку до країн лемінгів та накабздону?
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12.04.2024 23:50 Ответить
Одразу видно "видатну" роботу послиці-прокурорши! ****** зеленопупе.
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12.04.2024 22:15 Ответить
Ахах, а вот если нападут то тогда вступим, только кто вас принимать согласится? Инициатива так себе если честно!
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12.04.2024 22:16 Ответить
Надо бы их "пошерстить " на предмет золота нацистов, с чего-то же они живут.....
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12.04.2024 22:17 Ответить
Чомусь Швейцарці думають що їх ніхто чіпати не буде
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12.04.2024 22:24 Ответить
Да потому что она нах кому сдалась. Чай не суворовские чудо-богатыри на попах через Альпы попрут
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12.04.2024 22:38 Ответить
На мій погляд , референдум ох@ єнний , бо
саме зараз для русофашистів підходить 😠
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12.04.2024 22:28 Ответить
И это не будет нейтралитет. Это будет помощь агрессивному нацистском режиму, хотя Швейцарии не привыкать.
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12.04.2024 22:32 Ответить
Історія штука спіральна.Колись і Швейцарію дістане і хай тоді кожна країна світу їх пошле .
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12.04.2024 22:42 Ответить
Та вони при гіьлерівської германії жили та давали гитлеру кредити під такі відсотки, шо аж заздрість бере - не хвилюйся - Історії ******* гроші, а там грошей багато.
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12.04.2024 22:46 Ответить
Вони побудували країну фактично на кривавих грошаї гітлера.
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13.04.2024 01:00 Ответить
Якшо спіраль то не дістане - ось якшо коло то так .
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12.04.2024 23:02 Ответить
Ультраправа партія в конфедеративній країні? Як таке можливо,це ж не моноетнічна країна?Це якись повний вихухаль в Європі твориться.Ху@ляндизація західної цивілізації йде за планом,Сифілітік Владімір Ульянов про таке тільки мріяти міг.
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12.04.2024 22:51 Ответить
Пропаганда фальшивой альтернативы для консервативных граждан ЕС. Это понятно. То что рашка спонсирует себе лоббистов то же. Не понятно как так получилось что спецслужбы большинства стран ЕС абсолютно не реагируют.
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12.04.2024 22:52 Ответить
Бо Захід не кацапстан - то на кацапстані держава виконує накази спецслужб а на Заході спецслужби виконують накази держави .
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12.04.2024 23:00 Ответить
Ультраправые - это неонацисты. Неужели они в Швейцарии играют хоть какую-то роль?
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12.04.2024 22:59 Ответить
This is not an accurate statement. Parties described as "extreme right" are quite mainstream in Europe. France's Assemblée nationale, Germany's AfD, Italy's Lega, Spain's Vox, Portugal's Chega, the Netherlands' PPV, as well as Switzerland's Scweizerische Volkspartei mentioned in this article are by no means neonazi, skinheads or anything like that. They do not advocate violence, embrace racism, or venerate nazi or fascist leaders of the past. They are all well represented in their countries' parliaments, municipalities and governments. Their influence has been growing fast, fed by people's frustration with uncontrolled immigration, sluggish economy etc. We are certain to see a right-wing surge in the European parliament elections this summer as well. It is just a global trend that may come as a reaction to the obvious crisis of today's liberal democracy where a lot is said and hardly anything ever gets done.
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13.04.2024 01:12 Ответить
ПНХ, кацап.
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13.04.2024 01:15 Ответить
No, I am not. Which part specifically do you disagree with?
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13.04.2024 01:22 Ответить
Як говорять " великі " львів'яни -ТА ТО ТАКЕ. В 90 тамтешні банкіри відмовлялись повертати банківські вклади євреїв, які загинули в Голокості. Відмазка проста - в нас немає відомостей про такі вклади. Один з охоронців банку при знищенні таких книг викрав дві та передав у бюро ім. Візенталя. Швейцарських банкірів викликали на правєж в США і повідомили - або ви повертаєте гроші або кроком руш з Америки. Швиденько погодились. А їм вдогонку ще поставили умову повідомляти податкову про вклади американців у їх банках. Охоронника хотіли засудити, але його вивели в США а єврейська громада організувала підписку в його фонд. От така вона хвалена банківська таємниця.
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12.04.2024 23:04 Ответить
А по расєйському ТВ:

"Харьков надо стереть с лица земли, а Украину разобрать на кирпичики.

Украинцев надо уничтожать в ПРОМЫШЛЕННЫХ масштабах"

Де наша пропаганда?

Чому цього не чує увесь світ?

Отак Захід виплекає нового, набагато страшнішого Гітлера.

Якщо його ніхто не зупинить, він готовий знищити півпланети.
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12.04.2024 23:07 Ответить
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12.04.2024 23:09 Ответить
Кремлівська потвора і мрзенний злочинець 🤬
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12.04.2024 23:58 Ответить
Буває, що демократичним шляхом нівелюютьсят цінності свободи та лібералізму, можливо тому, що є ілюзією, насправді.
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12.04.2024 23:11 Ответить
Пора Венедиктову звільняти - нема з неї толку у амбасаді
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13.04.2024 00:14 Ответить
Вона там на "заслуженном отдыхе", який влаштував їй ЗЄ за її послуги
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13.04.2024 01:09 Ответить
Росія при виробництві озброєння та техніки використовувала також компоненти з

інших європейських країн - Британії, Швейцарії, Франції, Італії, Нідерландів, Ірландії, Швеції, Іспанії, Данії, Бельгії, Польщі та Австрії.

Наприклад, у 15 видах зброї та техніки було знайдено компоненти від 13 британських компаній - у безпілотниках, станціях радіоперешкод Р-330 БМВ, танках Т-72Б3, бронеавтомобілях.

Компоненти від 11 швейцарських компаній є у 47 видах озброєння та техніки - зокрема, ракетах Х-59Мк-2, Х-101, «Калібрах», «Іскандер-К», безпілотниках Shahed-

136, Mohajer-6, Supercam-S350, «Ланцет» та інших.
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13.04.2024 00:28 Ответить
 
 