В Швейцарии инициировали референдум, который может отменить санкции против РФ
Группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрала подписи для проведения референдума относительно нейтрального статуса страны, который может отменить введенные ею санкции против России.
Инициаторы референдума предлагают закрепить в конституции Швейцарии ее статус "постоянного, вооруженного нейтралитета" и запретить участие в любом оборонном альянсе, если только на страну не совершат нападение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Также предлагается заблокировать присоединение страны в любых "невоенных мерах принуждения", которые включают и санкции – если только их не одобрит Совет безопасности ООН.
Поскольку постоянными членами Совбеза являются Россия и Китай, одобрение инициативы на практике будет означать, что Швейцария никогда не сможет наложить на них санкции, потому что те смогут заблокировать соответствующее решение в ООН своим правом вето.
Когда именно состоится референдум о нейтралитете Швейцарии, пока неясно. Конституция предусматривает, что правительство и парламент должны обсудить вопросы и, при необходимости, внести контрпредложения по рассматриваемому вопросу.
Как утверждает издание, весь процесс – вплоть до проведения референдума – может занять несколько лет.
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Якось пох на нейтральних товаришів які нейтральні при будь-якому укладі миру. Там рулить бабло......
В той же час Росія скуповує західних політиків як шльондр
Без обід... але ти зараз нагадуєш жінку яку чоловік б'є все життя як свиню а вона рада що в сусідки те саме значить нестрашно...
а коли нападуть, відразу вступити до сильніших.
оце, я розумію!
саме зараз для русофашистів підходить 😠
"Харьков надо стереть с лица земли, а Украину разобрать на кирпичики.
Украинцев надо уничтожать в ПРОМЫШЛЕННЫХ масштабах"
Де наша пропаганда?
Чому цього не чує увесь світ?
Отак Захід виплекає нового, набагато страшнішого Гітлера.
Якщо його ніхто не зупинить, він готовий знищити півпланети.
інших європейських країн - Британії, Швейцарії, Франції, Італії, Нідерландів, Ірландії, Швеції, Іспанії, Данії, Бельгії, Польщі та Австрії.
Наприклад, у 15 видах зброї та техніки було знайдено компоненти від 13 британських компаній - у безпілотниках, станціях радіоперешкод Р-330 БМВ, танках Т-72Б3, бронеавтомобілях.
Компоненти від 11 швейцарських компаній є у 47 видах озброєння та техніки - зокрема, ракетах Х-59Мк-2, Х-101, «Калібрах», «Іскандер-К», безпілотниках Shahed-
136, Mohajer-6, Supercam-S350, «Ланцет» та інших.