У Швейцарії ініціювали референдум, який може скасувати санкції проти РФ
Група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрала підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені нею санкції проти Росії.
Ініціатори референдуму пропонують закріпити в конституції Швейцарії її статус "постійного, озброєного нейтралітету" й заборонити участь у будь-якому оборонному альянсі, якщо тільки на країну не здійснять напад, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Також пропонується заблокувати приєднання країни в будь-яких "невійськових заходах примусу", які охоплюють і санкції – якщо тільки їх не схвалить Рада безпеки ООН.
Позаяк постійними членами Радбезу є Росія та Китай, схвалення ініціативи на практиці означатиме, що Швейцарія ніколи не зможе накласти на них санкції – бо ті зможуть заблокувати відповідне рішення в ООН своїм правом вето.
Коли саме відбудеться референдум про нейтралітет Швейцарії, наразі незрозуміло. Конституція передбачає, що уряд і парламент повинні обговорити питання та, за потреби, внести контрпропозиції стосовно питання, яке розглядається.
Як стверджує видання, увесь процес – аж до проведення референдуму – може зайняти кілька років.
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Якось пох на нейтральних товаришів які нейтральні при будь-якому укладі миру. Там рулить бабло......
В той же час Росія скуповує західних політиків як шльондр
Без обід... але ти зараз нагадуєш жінку яку чоловік б'є все життя як свиню а вона рада що в сусідки те саме значить нестрашно...
а коли нападуть, відразу вступити до сильніших.
оце, я розумію!
саме зараз для русофашистів підходить 😠
"Харьков надо стереть с лица земли, а Украину разобрать на кирпичики.
Украинцев надо уничтожать в ПРОМЫШЛЕННЫХ масштабах"
Де наша пропаганда?
Чому цього не чує увесь світ?
Отак Захід виплекає нового, набагато страшнішого Гітлера.
Якщо його ніхто не зупинить, він готовий знищити півпланети.
інших європейських країн - Британії, Швейцарії, Франції, Італії, Нідерландів, Ірландії, Швеції, Іспанії, Данії, Бельгії, Польщі та Австрії.
Наприклад, у 15 видах зброї та техніки було знайдено компоненти від 13 британських компаній - у безпілотниках, станціях радіоперешкод Р-330 БМВ, танках Т-72Б3, бронеавтомобілях.
Компоненти від 11 швейцарських компаній є у 47 видах озброєння та техніки - зокрема, ракетах Х-59Мк-2, Х-101, «Калібрах», «Іскандер-К», безпілотниках Shahed-
136, Mohajer-6, Supercam-S350, «Ланцет» та інших.