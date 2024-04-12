У Швейцарії ініціювали референдум, який може скасувати санкції проти РФ

Група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрала підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені нею санкції проти Росії.

Ініціатори референдуму пропонують закріпити в конституції Швейцарії її статус "постійного, озброєного нейтралітету" й заборонити участь у будь-якому оборонному альянсі, якщо тільки на країну не здійснять напад, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Також пропонується заблокувати приєднання країни в будь-яких "невійськових заходах примусу", які охоплюють і санкції – якщо тільки їх не схвалить Рада безпеки ООН.

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Позаяк постійними членами Радбезу є Росія та Китай, схвалення ініціативи на практиці означатиме, що Швейцарія ніколи не зможе накласти на них санкції – бо ті зможуть заблокувати відповідне рішення в ООН своїм правом вето.

Коли саме відбудеться референдум про нейтралітет Швейцарії, наразі незрозуміло. Конституція передбачає, що уряд і парламент повинні обговорити питання та, за потреби, внести контрпропозиції стосовно питання, яке розглядається.

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Як стверджує видання, увесь процес – аж до проведення референдуму – може зайняти кілька років.