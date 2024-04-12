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Новини Санкції проти Росії
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У Швейцарії ініціювали референдум, який може скасувати санкції проти РФ

Швейцарія

Група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрала підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені нею санкції проти Росії.

Ініціатори референдуму пропонують закріпити в конституції Швейцарії її статус "постійного, озброєного нейтралітету" й заборонити участь у будь-якому оборонному альянсі, якщо тільки на країну не здійснять напад, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Також пропонується заблокувати приєднання країни в будь-яких "невійськових заходах примусу", які охоплюють і санкції – якщо тільки їх не схвалить Рада безпеки ООН.

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Позаяк постійними членами Радбезу є Росія та Китай, схвалення ініціативи на практиці означатиме, що Швейцарія ніколи не зможе накласти на них санкції – бо ті зможуть заблокувати відповідне рішення в ООН своїм правом вето.

Коли саме відбудеться референдум про нейтралітет Швейцарії, наразі незрозуміло. Конституція передбачає, що уряд і парламент повинні обговорити питання та, за потреби, внести контрпропозиції стосовно питання, яке розглядається.

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Як стверджує видання, увесь процес – аж до проведення референдуму – може зайняти кілька років.

Автор: 

референдум (627) санкції (11750) Швейцарія (860)


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Топ коментарі
+21
Україну вчать боротись з корупцією.

В той же час Росія скуповує західних політиків як шльондр
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12.04.2024 22:10
+20
бути нейтральними, доки не нападуть?
а коли нападуть, відразу вступити до сильніших.
оце, я розумію!
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12.04.2024 22:14
+17
"Група активістів за підтримки" брудних орківських грошей...
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12.04.2024 22:00
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"Група активістів за підтримки" брудних орківських грошей...
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12.04.2024 22:00 Відповісти
... а санкції Швейцарії проти рашки були взагалі руйнівними...
Якось пох на нейтральних товаришів які нейтральні при будь-якому укладі миру. Там рулить бабло......
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12.04.2024 22:08 Відповісти
Там рулить досвід відно спокійного відсиджування під час 2 світової. Коли все навколо горіло, швейцарці бадьоро будували світле майбутнє.
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13.04.2024 06:52 Відповісти
Апять вонь от абосраних кацапскіх лаптєй і парток...
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12.04.2024 22:07 Відповісти
Україну вчать боротись з корупцією.

В той же час Росія скуповує західних політиків як шльондр
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12.04.2024 22:10 Відповісти
Так пусть наши морадёрят на солдатах? По такой логике!
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12.04.2024 22:16 Відповісти
Б...ть корупція зруйнувала, твою країну, зараз через неї гинуть військові і цивільні... тому що все що вкарали це ті гроші які забрали з озброєння...

Без обід... але ти зараз нагадуєш жінку яку чоловік б'є все життя як свиню а вона рада що в сусідки те саме значить нестрашно...
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12.04.2024 22:28 Відповісти
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13.04.2024 01:13 Відповісти
Єто другоє, єто лобізьм
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12.04.2024 23:49 Відповісти
По всій Європі самі союзники свободи та демократії.
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12.04.2024 22:11 Відповісти
бути нейтральними, доки не нападуть?
а коли нападуть, відразу вступити до сильніших.
оце, я розумію!
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12.04.2024 22:14 Відповісти
У даному випадку до країн лемінгів та накабздону?
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12.04.2024 23:50 Відповісти
Одразу видно "видатну" роботу послиці-прокурорши! ****** зеленопупе.
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12.04.2024 22:15 Відповісти
Ахах, а вот если нападут то тогда вступим, только кто вас принимать согласится? Инициатива так себе если честно!
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12.04.2024 22:16 Відповісти
Надо бы их "пошерстить " на предмет золота нацистов, с чего-то же они живут.....
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12.04.2024 22:17 Відповісти
Чомусь Швейцарці думають що їх ніхто чіпати не буде
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12.04.2024 22:24 Відповісти
Да потому что она нах кому сдалась. Чай не суворовские чудо-богатыри на попах через Альпы попрут
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12.04.2024 22:38 Відповісти
На мій погляд , референдум ох@ єнний , бо
саме зараз для русофашистів підходить 😠
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12.04.2024 22:28 Відповісти
И это не будет нейтралитет. Это будет помощь агрессивному нацистском режиму, хотя Швейцарии не привыкать.
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12.04.2024 22:32 Відповісти
Історія штука спіральна.Колись і Швейцарію дістане і хай тоді кожна країна світу їх пошле .
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12.04.2024 22:42 Відповісти
Та вони при гіьлерівської германії жили та давали гитлеру кредити під такі відсотки, шо аж заздрість бере - не хвилюйся - Історії ******* гроші, а там грошей багато.
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12.04.2024 22:46 Відповісти
Вони побудували країну фактично на кривавих грошаї гітлера.
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13.04.2024 01:00 Відповісти
Якшо спіраль то не дістане - ось якшо коло то так .
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12.04.2024 23:02 Відповісти
Ультраправа партія в конфедеративній країні? Як таке можливо,це ж не моноетнічна країна?Це якись повний вихухаль в Європі твориться.Ху@ляндизація західної цивілізації йде за планом,Сифілітік Владімір Ульянов про таке тільки мріяти міг.
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12.04.2024 22:51 Відповісти
Пропаганда фальшивой альтернативы для консервативных граждан ЕС. Это понятно. То что рашка спонсирует себе лоббистов то же. Не понятно как так получилось что спецслужбы большинства стран ЕС абсолютно не реагируют.
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12.04.2024 22:52 Відповісти
Бо Захід не кацапстан - то на кацапстані держава виконує накази спецслужб а на Заході спецслужби виконують накази держави .
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12.04.2024 23:00 Відповісти
Ультраправые - это неонацисты. Неужели они в Швейцарии играют хоть какую-то роль?
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12.04.2024 22:59 Відповісти
This is not an accurate statement. Parties described as "extreme right" are quite mainstream in Europe. France's Assemblée nationale, Germany's AfD, Italy's Lega, Spain's Vox, Portugal's Chega, the Netherlands' PPV, as well as Switzerland's Scweizerische Volkspartei mentioned in this article are by no means neonazi, skinheads or anything like that. They do not advocate violence, embrace racism, or venerate nazi or fascist leaders of the past. They are all well represented in their countries' parliaments, municipalities and governments. Their influence has been growing fast, fed by people's frustration with uncontrolled immigration, sluggish economy etc. We are certain to see a right-wing surge in the European parliament elections this summer as well. It is just a global trend that may come as a reaction to the obvious crisis of today's liberal democracy where a lot is said and hardly anything ever gets done.
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13.04.2024 01:12 Відповісти
ПНХ, кацап.
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13.04.2024 01:15 Відповісти
No, I am not. Which part specifically do you disagree with?
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13.04.2024 01:22 Відповісти
Як говорять " великі " львів'яни -ТА ТО ТАКЕ. В 90 тамтешні банкіри відмовлялись повертати банківські вклади євреїв, які загинули в Голокості. Відмазка проста - в нас немає відомостей про такі вклади. Один з охоронців банку при знищенні таких книг викрав дві та передав у бюро ім. Візенталя. Швейцарських банкірів викликали на правєж в США і повідомили - або ви повертаєте гроші або кроком руш з Америки. Швиденько погодились. А їм вдогонку ще поставили умову повідомляти податкову про вклади американців у їх банках. Охоронника хотіли засудити, але його вивели в США а єврейська громада організувала підписку в його фонд. От така вона хвалена банківська таємниця.
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12.04.2024 23:04 Відповісти
А по расєйському ТВ:

"Харьков надо стереть с лица земли, а Украину разобрать на кирпичики.

Украинцев надо уничтожать в ПРОМЫШЛЕННЫХ масштабах"

Де наша пропаганда?

Чому цього не чує увесь світ?

Отак Захід виплекає нового, набагато страшнішого Гітлера.

Якщо його ніхто не зупинить, він готовий знищити півпланети.
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12.04.2024 23:07 Відповісти
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12.04.2024 23:09 Відповісти
Кремлівська потвора і мрзенний злочинець 🤬
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12.04.2024 23:58 Відповісти
Буває, що демократичним шляхом нівелюютьсят цінності свободи та лібералізму, можливо тому, що є ілюзією, насправді.
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12.04.2024 23:11 Відповісти
Пора Венедиктову звільняти - нема з неї толку у амбасаді
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13.04.2024 00:14 Відповісти
Вона там на "заслуженном отдыхе", який влаштував їй ЗЄ за її послуги
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13.04.2024 01:09 Відповісти
Росія при виробництві озброєння та техніки використовувала також компоненти з

інших європейських країн - Британії, Швейцарії, Франції, Італії, Нідерландів, Ірландії, Швеції, Іспанії, Данії, Бельгії, Польщі та Австрії.

Наприклад, у 15 видах зброї та техніки було знайдено компоненти від 13 британських компаній - у безпілотниках, станціях радіоперешкод Р-330 БМВ, танках Т-72Б3, бронеавтомобілях.

Компоненти від 11 швейцарських компаній є у 47 видах озброєння та техніки - зокрема, ракетах Х-59Мк-2, Х-101, «Калібрах», «Іскандер-К», безпілотниках Shahed-

136, Mohajer-6, Supercam-S350, «Ланцет» та інших.
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13.04.2024 00:28 Відповісти
 
 