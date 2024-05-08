РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9850 посетителей онлайн
Новости
2 353 29

Зеленский подписал указы о назначении 116 судей

Зеленський призначив 116 суддів

8 мая президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей.

Об этом заявила заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стали на шаг ближе к восстановлению доверия к судебной системе Украины. Президент подписал указы о назначении судей, они все есть на сайте президента. Сегодня Украина получит 116 судей", - отметила Мудрая.

Она добавила, что сейчас остаются не закрытыми от 22% до 61% должностей судей в зависимости от специализации и инстанционности.

По ее словам, некоторые суды не осуществляют правосудие вследствие отсутствия судей. Это влияет как на доступ граждан и бизнеса к правосудию, так и на нагрузку судей, как следствие - отражается на сроках рассмотрения дел.

"Понятно, что сразу после подписания указов проблема не будет решена окончательно, ведь объявленные конкурсы будут продолжаться до 2025 года, но это однозначно уже "свет в конце тоннеля", - подчеркнула заместитель руководителя ОП.

Мудрая добавила, что уже можно отчитываться о проведенной работе в ОП, в частности, по инвентаризации внесенных Высшим советом правосудия представлений о назначении судей; разработке концепции развития системы правосудия с четкими KPI на 2024 - 2026.

Читайте также: Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) судья (2644)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
а нагородні листи суддям Кропивницького апеляційного суду підписав?
показать весь комментарий
09.05.2024 00:17
+8
Непогано, мабуть, забашляли дЄрмаку або особисто "найвеличнішому"- посади там точно не з дешевих і не для випадкових людей.
показать весь комментарий
08.05.2024 23:26
+3
З квітня місяця пан Зе немає право підпису і подання в верховну раду.Чергове порушення КУ і законів.
показать весь комментарий
09.05.2024 00:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непогано, мабуть, забашляли дЄрмаку або особисто "найвеличнішому"- посади там точно не з дешевих і не для випадкових людей.
показать весь комментарий
08.05.2024 23:26 Ответить
Найвеличніший пролітає як фанера над гніздом кукушки , найвеличнімошу вистачить доріжку кокаїну.
показать весь комментарий
09.05.2024 07:53 Ответить
подивись на той список, дурню, купа районних і міських судів де нестача суддів і попроходили туди звичайні люди, не мажори, декого навіть особисто знаю. Співбесіди з кожним є у відкритому доступі на ютюбі, пошукай, послухай.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:43 Ответить
Капец
показать весь комментарий
09.05.2024 00:08 Ответить
а нагородні листи суддям Кропивницького апеляційного суду підписав?
показать весь комментарий
09.05.2024 00:17 Ответить
З квітня місяця пан Зе немає право підпису і подання в верховну раду.Чергове порушення КУ і законів.
показать весь комментарий
09.05.2024 00:32 Ответить
все має, аот пуйло - з 7-го числа -УЗУРПАТОР
показать весь комментарий
09.05.2024 00:56 Ответить
та пуйло давно узурпатор..то понятно..а от сцсикло скоро буде..тим паче цого ******** зеленого під час війни вибрали..неможна було вибори проводить..а подруге він смертельно профнепригодний..
показать весь комментарий
09.05.2024 01:25 Ответить
ухилянт немае права займати пост верховного головнокомандуючего..судити його потрібно..за законом..
показать весь комментарий
09.05.2024 01:27 Ответить
то навіщо обрали?
показать весь комментарий
09.05.2024 08:45 Ответить
тому що дурні..обдурено..
показать весь комментарий
09.05.2024 20:01 Ответить
Станом на 15-00 ‎08.‎05.‎2024 т.в.п.п. України Зеленський відсутній на робочому місці.

Під час голосування у Верховній Раді законопроекту №11079-1 у другому читанні

в залі знаходилось всього 238 осіб

Результати голосування - законопроект підтримали 279 народних депутатів.

показать весь комментарий
09.05.2024 00:42 Ответить
відбірна сволота..
показать весь комментарий
09.05.2024 01:28 Ответить
що ж ти так самокритично, хто ж тебе відібрав, коли конкурс був? покажи грамоту.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:46 Ответить
я не суддя..я рядовий Кракен у запасі..)))..в вас мабудь рідні е судді?співчуваю..чесно кажучи я знаю декількох нормальних..навідь воюючих суддів..звісно що не всі вони сволота.вони виключення з правила...Але кого міг підписати зеленський?.це обслуга його воровитого ватного режиму..
показать весь комментарий
09.05.2024 20:06 Ответить
я знаю декого з тих людей,уках про яких підписав т.з. призидент, і вони достойні і люди і 100% впевнений, що анікопійки не заплатили, все своїм розумом. а твої висновки ґрунтуються на припущеннях.
показать весь комментарий
09.05.2024 22:35 Ответить
я теж знаю принаймі одного гарного суддю-снайпера..це Мамалуй))..ну щож..таким чином ми з"ясували що на диво там ще е люди..це мабудь добре..але людей нормальних там критично мало..мої висновки грунтуються на тому що так звані слуги народу всі падлюки..а з цого витікае що їхний очільник фізично неможе затверджувати нормальних людей...але всюди бувають винятки..мабудь нормальні люди якімось чином просочуються до влади..це приемно дивуе..Тим хто проліз таким чином до влади приношу свої вибачення..))))..а всім іншім бажаю здохнути поскоріше..
показать весь комментарий
09.05.2024 22:54 Ответить
Насправді система добору суддів перших інстанцій досить непроста, але туди реально потрапити людині, простій, чесній і розумній своїми силами, я таких знаю. І зовсім без грошей, От вже апеляції і Верховний, хоча,між іншим і туди пройшли люди своїм розумом, наприклад у Антикорупційний суд і у Верховний, є там і інші, що воду каламутять і своєю діялністю кидають тінь на всю судову владу, нажаль.
показать весь комментарий
10.05.2024 14:13 Ответить
Червінський
показать весь комментарий
09.05.2024 01:35 Ответить
Підкреслених поставив
показать весь комментарий
09.05.2024 02:12 Ответить
Почему пропущено в заголовке слово *своих*? Есть ли хоть один, кто верит в независимость и честность судей? Кстати, почему ******** еще дышит?
показать весь комментарий
09.05.2024 03:10 Ответить
Конституція України - Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
показать весь комментарий
09.05.2024 03:57 Ответить
Нові призначення татарчат.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:11 Ответить
Можна собі тільки уявити всю аморальність тих 116 юстицьок, зважаючи на те, хто їх призначає.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:38 Ответить
ти при тімашонку краще напиши, аморальнішої скотини ніж вона важко знайти, хоча шмаркляві місцями і її переплюнули.
показать весь комментарий
09.05.2024 08:47 Ответить
Ганд......енко, що ти морозися, як тільки про тімашонку згадують, то робиш вигляд типа ти не за неї, чи думаєш нік змінив і тебе не впізнати?
показать весь комментарий
11.05.2024 19:10 Ответить
Призначив роту чергових негідників?
показать весь комментарий
09.05.2024 09:11 Ответить
Судді мають бути обраними, Не призначеними!
Призначення - то прямий шлях до корупції!
Що і має Україна.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:19 Ответить
і як ти собі це уявляєш, вибори судді, осоливо виборча кампанія,"я буду приймати такі рішення як треба""
показать весь комментарий
13.05.2024 10:03 Ответить
 
 