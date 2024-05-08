Зеленский подписал указы о назначении 116 судей
8 мая президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей.
Об этом заявила заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая, передает Цензор.НЕТ.
"Мы стали на шаг ближе к восстановлению доверия к судебной системе Украины. Президент подписал указы о назначении судей, они все есть на сайте президента. Сегодня Украина получит 116 судей", - отметила Мудрая.
Она добавила, что сейчас остаются не закрытыми от 22% до 61% должностей судей в зависимости от специализации и инстанционности.
По ее словам, некоторые суды не осуществляют правосудие вследствие отсутствия судей. Это влияет как на доступ граждан и бизнеса к правосудию, так и на нагрузку судей, как следствие - отражается на сроках рассмотрения дел.
"Понятно, что сразу после подписания указов проблема не будет решена окончательно, ведь объявленные конкурсы будут продолжаться до 2025 года, но это однозначно уже "свет в конце тоннеля", - подчеркнула заместитель руководителя ОП.
Мудрая добавила, что уже можно отчитываться о проведенной работе в ОП, в частности, по инвентаризации внесенных Высшим советом правосудия представлений о назначении судей; разработке концепции развития системы правосудия с четкими KPI на 2024 - 2026.
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